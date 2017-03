Hotii si acasă, si în Germania • un nemtean cercetat pentru furt a fost prins că detinea si canabis • în timp ce era cercetat pentru aceste fapte, autoritătile germane au emis pe numele lui mandat european de arestare • este acuzat tot de furt • Un nemtean din Săbăoani s-a ales cu o grămadă de necazuri penale din cauză că are îndeletniciri nu tocmai legale. În urmă cu cîtiva ani, cînd era cercetat într-o cauză de furt, au fost dispuse perchezitii domiciliare, iar acasă, surpriză, au fost găsite droguri. S-a mai ales cu un capăt de acuzare si nu a terminat afacerile judiciare că autoritătile din Germania au emis pe numele lui un mandat european de arestare, care are ca obiect tot săvîrsirea infractiunii de furt. Este vorba de Marius Sescu, de 31 de ani. Imediat ce documentele din străinătate au ajuns la autoritătile române, bărbatul a fost retinut de oamenii legii si dus la Curtea de Apel Bacău, instanta competentă să judece cazul. După deliberări, magistratii din judetul vecin au decis arestarea pentru 30 de zile a inculpatului si extrădarea lui în străinătate. Măsura nu a fost pusă în aplicare în sedinta de pe 23 martie 2017, ci a fost amînată pînă la data la care Sescu va termina cu procesele din tara natală. Pentru acuzele de furt cauza este încă la prima instantă, Judecătoria Roman, iar în procesul de consum ilicit de droguri are o sentintă definitivă de două luni de închisoare, cu suspendare. În această din urmă cauză a fost inculpat de DIICOT Neamt împreună cu Iosif Imbriscă, de 42 de ani, si el din Săbăoani. Cei doi au încăput pe mîna anchetatorilor cînd erau cercetati pentru alte fapte penale, respectiv furturi, în momentul cînd s-au efectuat perchezitii domiciliare. La descinderea de la Imbriscă politistii au ridicat din buzunarul unei haine resturi vegetale care păreau a fi psihotrope. Fragmentele au fost trimise spre analiză la un laborator specializat stabilindu-se că este vorba de 4,22 grame de canabis. Cam la fel au stat lucrurile si în ce-l priveste pe Sescu. Într-un bol din bucătăria acestuia au fost găsite fragmente asemnătoare celor descoperite la Imbriscă, în total 9,41 de grame. Tînărul a recunoscut că întreaga cantitate de canabis îi apartine si a declarat că avea halucinogenele pentru consum propriu. Ambii au spus că drogul îl achizitionaseră de la persoane necunoscute si că o parte l-au recoltat dintr-o cultură spontană de la marginea Săbăoanilor. Probele de laborator au exclus faptul ca halucinogenele să provină dintr-o cultură naturală. În ambele cauze de la instantele autohtone Sescu a fost judecat si inculpat în stare de libertate.

