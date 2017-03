Sah la presedinte, de la Piatra Neamt • presedintele Igor Dodon a fost pus la colt de premierul român si cel moldovean • „Interlocutorul nostru principal la Chisinău este Guvernul Republicii Moldova“, a declarat Sorin Grindeanu • „Indiferent de pozitionările prezidentiale de la Chisinău, Constitutia dă mai multă putere de decizie Parlamentului si Guvernului“, a spus si Pavel Filip • Sedinta comună a guvernelor României si Republicii Moldova la Piatra Neamt a însemnat, dincolo de festivisme, poze de grup si încercări de a trage spuza politică pe turta proprie, si un prilej pentru formularea unor mesaje de fortă. Unul dintre acestea a avut un destinatar clar: Igor Dodon, presedintele rusofil al tării vecine. Care a fost pus la colt de premierul Pavel Filip, asistat aprobator de omologul Grindeanu. Ca un prim comentariu ce poate da apă la moară adeptilor teoriilor conspirationiste, de remarcat că si România si Republica Moldova se confruntă cu o situatie oarecum similară. O ruptură, cel putin politică, evidentă între Parlament si Guvern, pe de o parte, si presedinte de partea cealaltă. Situatie în care cu greu te poti gîndi că în tările respective sînt premise de progres, economic, social etc, cel putin în viitorul imediat. Pînă la rezolvarea, sau măcar diminuarea respectivului conflict. Iar dacă ne gîndim că ambele tări sînt în coasta Rusiei, nu mai e decît un pas pînă la o teorie a conflictului provocat. Dacă nu pe principiul „dezbină si stăpîneste“, măcar pe cel ce presupune dezbinarea pentru a vulnerabiliza si pentru a bloca dezvoltarea. Revenind la declaratiile de la Piatra Neamt, deschiderea, aluzivă, a fost făcută de premierul Sorin Grindeanu, care a afirmat, printre altele: „Doar optiunea europeană poate aduce răspunsuri durabile la asteptările de prosperitate, sigurantă si stabilitate ale cetătenilor moldoveni. Sîntem pregătiti să sustinem în continuare Republica Moldova pe acest drum“. Distantarea clară de declaratiile si pozitia presedintelui rusofil Igor Dodon a fost preluată si amplificată de premierul Filip, ajutat si de o serie de întrebări „ridicate la fileu“ de presă. „Moldova priveste în continuare spre Vest ca si proiect de tară. Adevărul este că, indiferent de pozitionările prezidentiale de la Chisinău, Constitutia dă mai multă putere de decizie Parlamentului si Guvernului. Din acest punct de vedere, în relatia noastră cu România nu se va schimba nimic, precum nu se va schimba nimic din optiunea noastră europeană care este de fapt si proiectul nostru de tară“, a declarat Pavel Filip. Pentru ca omologul său român să fie si mai transant: „Interlocutorul nostru principal la Chisinău este Guvernul Republicii Moldova“. Iar premierul tării vecine a completat: „Republica Moldova este o tară parlamentară. Interlocutor pentru Bucuresti este Guvernul si Parlamentul de la Chisinău, asa de fapt cum este si pentru cei de la Fondul Monetar International si pentru cei de la Comisia Europeană sau Banca Mondială“. În acest context, te-ai astepta ca presedintele Dodon să se joace doar cu declaratiile, însă experienta ne arată că „marele urs“ de la Est joacă mult peste nivelul declarativ. De remarcat din nou asemănarea cu scene recente din România, cînd presedintele si premierul se călcau pe degete cine e mai potrivit să ne reprezinte în fata Europei. Oarece fisuri în logica potrivit căreia parteneri sau decidenti principali sînt Parlamentul si Guvernul de la Chisinău au apărut chiar în aceeasi conferintă de presă cînd s-a discutat despre faptul că Igor Dodon, în calitate de sef suprem al Armatei, a interzis militarilor moldoveni să participe la un exercitiu comun cu România sub „umbrela“ NATO. Aici premierul Filip n-a putut vorbi decît în termeni de „confuzie“ ce ar trebui depăsită, si de speranta că asa se va întîmpla pe viitor.



Securitatea energetică. Noi avem?



Si cum era evident pentru aproape toată lumea că sedinta comună de guvern depăsea cu mult stadiul de „trambulină de imagine“ pentru unii politicieni avizi de popularitate, au fost puse pe tapet si chestiunile serioase. Cum ar fi gazoductul Iasi-Ungheni cu prelungire pînă la Chisinău, o investitie ce reprezintă o bătălie importantă cu partea rusă ce îsi doreste să finalizeze în 2019 un proiect similar, dar care ocoleste Republica Moldova. „Va fi gata pînă la sfîrsitul lui 2018“, a anuntat premierul Pavel Filip, dînd si vestea bună că, în conditiile în care au fost semnate acordurile de finantare cu Banca Europeană de Investitii si Banca Europeană de Reconstructie si Dezvoltare, Comisia Europeană a luat decizia de a creste grant-ul de la 10 milioane de euro la 40 de milioane de euro. „Vom urgenta implementarea proiectelor energetice deja stabilite care sînt foarte importante pentru Republica Moldova. Noi sîntem un importator de energie, de aceea securitatea energetică este în prim-plan si este un obiectiv foarte important pentru guvernul pe care am onoarea să îl reprezint. Am toată certitudinea că vom reusi acest lucru si prin interconexiunea la sistemul european prin intermediul României la gazele naturale, dar si pe conexiunile de energie electrică“, a mai spus premierul moldovean. Ceea ce e de bine dacă e asa, dacă ne gîndim că am fi si noi, românii, implicati direct într-un joc de o asemenea anvergură si cu asemenea miză, în conditiile în care ne-am obisnuit să stăm pe tusă cînd vine vorba de proiecte importante, care privesc direct viitorul tării noastre. Chiar dacă unii ar putea vedea doar partea goală a paharului care ar consta în transformarea României într-o tintă pentru partea rusească implicată în această confruntare. Nu că nu am fi fost si nu sîntem oricum o tintă.

Articol afisat de 302 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)