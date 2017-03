După apelul la 112, bătălia comunicatelor la Apa Serv • „biroul de presă“ al companiei vorbeste de interventie brutală si falsă calitate de manager: „Domnul Ionut Cătălin Dughir nu mai are calitatea de director general al Companiei Judetene Apa Serv SA, fiind suspendat din functie“ • Dughir zice de dreptul la muncă si pregătire profesională necorespunzătoare • Episoadele de genul „luptă si dă-i si dă-i si luptă“ continuă în ceea ce priveste războiul pentru sefia Apa Serv. După ce s-a apelat joi, 16 martie, chiar la 112 si a fost chemată Politia, cele două tabere au trecut la războiul comunicatelor. Pe care vi le prezentăm ca atare. Primii au pornit în luptă cei de la Apa Serv, cu un comunicat al biroului de presă. „În legatură cu interventia brutală a fostului director general al Companiei Judetene Apa Serv SA, domnul Ionut Cătălin Dughir, cu scopul de a-si sustine o falsă calitate de manager si de a produce confuzie în rîndul salariatilor, ne vedem nevoiti să facem următoarele precizări: domnul Ionut Cătălin Dughir nu mai are calitatea de director general al Companiei Judetene Apa Serv SA, fiind suspendat din functie. Consiliul Judetean Neamt în calitate de actionar majoritar (91,81%) si autoritate tutelară a luat măsuri legale si necesare pentru redresarea activitătii si a managementului defectuos al Companiei Judetene Apa Serv SA. Pentru a răspunde unor asemenea cerinte, Consiliul de Administratie a numit un alt director general interimar. De asemenea, a fost dispusă constituirea unei comisii de audit intern. Acest demers a fost determinat de unele suspiciuni rezonabile cu privire la activitatea economico-financiară si nefunctionarea la parametrii proiectati a investitiilor de la Statiile de Epurare a Apelor Uzate Roman, Podoleni, Tîrgu Neamt etc., investitii realizate cu fonduri europene. Actuala conducere interimară actionează în virtutea unei hotărîri judecătoresti definitivă si executorie, deci în deplină legalitate, avînd ca principal scop asigurarea serviciului de alimentare cu apă pentru populatia din judetul Neamt, redresarea economică a companiei, reducerea cheltuielilor si cresterea veniturilor acesteia.

În ceea ce priveste intrarea ilegală în data de 16.03.2017 în sediul Companiei Apa Serv a domnului Ionut Cătălin Dughir si a unor membri revocati din vechiul Consiliu de Administratie, ne vedem obligati să sesizăm organele în drept pentru a stopa asemenea abuzuri. Considerăm că situatia creată este de natură să aducă grave prejudicii de imagine companiei, iar atitudinea domnului Ionut Cătălin Dughir trebuie sanctionată prin mijloace legale“. Răspunsul celui „împricinat“ n-a întîrziat să apară. „În legătură cu pretinsul comunicat emis de un «birou de presă» inexistent în structura companiei precizez următoarele: este regretabil că exercitarea unui drept constitutional - dreptul la muncă garantat de art. 41 - este considerată de un distins reprezentant al unui partid social democrat o «interventie brutală». Nu am intentionat niciodată să-mi sustin o falsă imagine de manager (!) si nici de a produce confuzie în rîndul salariatilor. Confuzia îsi are sediul în altă zonă, respectiv în aceea în care actionar la companie se sustine că ar fi CJ Neamt si nu Judetul Neamt, că autoritate tutelară nu este Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamt, că un director general interimar a cărui pregătire profesională (profesor de sport) constatată necorespunzătoare pentru o functie inferioară de Curtea de Conturi este o «garantie» pentru redresarea activitătii si a managementului defectuos (concluzii bazate pe… suspiciuni rezonabile), că dacă scrii «hotărîre judecătorească» utilizînd majuscule aceasta devine definitivă si executorie, desi este dată cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, că actuala conducere - neînregistrată la ORC - actionează în deplină legalitate. Cu privire la asa-zisa intrare ilegală în sediul societătii a subsemnatului si a unor administratori ce figurează în certificatul constatator emis de ORC precizez că domnul Movilă Petcu Victor, speriat probabil de modul în care i-am strîns mîna întinsă la ora diminetii cînd s-a prezentat la serviciu, avand un delay de reactie a apelat numărul de urgentă 112, solicitînd prezenta unui echipaj de politie, care, de altfel, a si constatat existenta unui conflict de muncă, recomandînd solutionarea acestuia în instantă. Desi în cuprinsul «comunicatului» am decelat o obsesie pentru persoana mea constînd în scrierea numelui de familie cu majuscule trebuie să apreciez totusi că, fată de deciziile emise de pretinsul consiliu de administratie si de dispozitiile sau alte înscrisuri emanînd de la directorul interimar, nu am mai regăsit flagrantele greseli de exprimare si de ortografie care se pare că îi caracterizează. În ceea ce priveste prejudiciile de imagine pentru întreaga situatie creată îi sfatuiesc sincer pe autori, instigatori si complici să reflecteze cu mare atentie“. E dreptul fiecăruia să aleagă cine e mai convingător în comunicate, însă noi, pentru corecta informare a opiniei publice, solicităm conducerii Apa Serv să clarifice situatia hotărîrilor judecătoresti care privesc cele două Consilii de Administratie. Iar pentru asta ar fi suficient să răspundă la două întrebări: Dacă decizia instantei de la Bacău privind înregistrarea noului Consiliu de Administratie este definitivă si executorie si, dacă da, să prezinte această decizie definitivă opiniei publice. Si doi: A fost formulată cale de atac împotriva sentintei date de Tribunalul Neamt prin care este desfiintată hotărîrea de Consiliu Judetean prin care a fost revocat vechiul Consiliu de Administratie? Aceasta pentru a tăia din start orice încercare de manipulare pentru că sesizăm că unii prezintă doar acea sentintă care le este favorabilă, trecînd-o sub tăcere pe cea potrivnică. Iar jumătate de adevăr înseamnă de fapt minciună. Prin omisiune.

Articol afisat de 379 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)