Seful Arestului a scăpat de gratii • Ioan Catană a fost găsit vinovat de luare de mită • cauza a fost în rejudecare după ce Înalta Curte a admis calea extraordinară de atac a procurorilor DNA • sentinta este definitivă • Comisarul sef Ioan Catană, fostul sef al Centrului de retinere si arest preventiv din cadrul Politiei Neamt, a fost condamnat de Curtea de Apel Bacău la trei ani de închisoare, cu suspendare, pentru luare de mită. Cauza a fost în rejudecare după ce procurorii anticoruptie care au considerat că pedeapsa de doi ani si opt luni de închisoare, cu suspendare, este una modică pentru luare de mită. După ce Curtea de Apel Bacău l-a condamnat prin sentintă definitivă pe inculpat la o pedeapsă fără executare, DNA a uzat de o cale extraordinară de atac si a promovat recurs în anulare. Cauza a ajuns pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie, care a decis ca instanta din judetul vecin să rejudece apelul procurorilor anticoruptie. Rejudecarea a vizat strict individualizarea pedepsei si modul de executare. Trebuie spus faptul că dacă magistratii din Bacău au fost blînzi cu seful Arestului, nu acelasi lucru se poate spune despre prima instantă, Tribunalul Neamt, care îl condamnase pe Catană la patru ani de închisoare cu executare, plus confiscarea a 900 de euro, 430 de lei si o sacosă cadou cu o sticlă de vinars si două pungi de cafea. Totusi, la a doua deliberare, Curtea de Apel Bacău a aplicat din nou o pedeapsă cu suspendare, ceva mai mare însă. Catană a mai fost obligat la 60 de zile de muncă în folosul comunitătii, pe care le-a executat deja. În acelasi dosar a mai fost un inculpat, agentul de politie Vasile Brînzei, sef de tură în cadrul Arestului Inspectoratului de Politie Neamt, si acesta fiind acuzat tot de luare de mită. La începutul procesului a recunoscut fapta si a fost condamnat la doi ani si opt luni de închisoare cu suspendare, 60 de zile de muncă în folosul comunitătii si a pierdut prin confiscare suma de 540 de lei. Chiar dacă politistul Catană nu si-a admis faptele si s-a judecat pînă în apel, initial el a primit aceeasi pedeapsă ca si colegul Brînzei, care a recunoscut că a fost cumpărat. Acum are cîteva luni în plus, important fiind că nu a ajuns după gratii. Cei doi au fost acuzati că ar fi primit bani si produse alimentare de la sotia controversatului afacerist Sorinel Voroneanu, încarcerat pentru trafic de influentă. „În cursul lunii noiembrie 2014, inculpatul Catană Ioan, în calitate de sef al Centrului de retinere si arest preventiv al IPJ Neamt a pretins si a primit de la persoana denuntătoare suma de 500 de euro si o carcasă de oaie, pentru ca sotul acesteia, aflat în stare de arest preventiv, să beneficieze de un tratament preferential în cursul executării măsurii preventive. În aceeasi perioadă, inculpatul Brînzei Vasile, în calitate de sef de tură în cadrul Centrului de retinere si arest preventiv, a primit de la aceeasi persoană suma totală de 400 de lei si produse alimentare în valoare de 90 de lei pentru ca, prin încălcarea atributiilor de serviciu, să faciliteze comunicarea dintre persoana respectivă si sotul acesteia, arestat preventiv. În datele de 6, 18 si 24 martie 2015, inculpatul Catană Ioan (...) a primit de la aceeasi persoană denuntătoare suma totală de 400 de euro si produse alimentare în valoare totală de 300 de lei pentru ca, atît în temeiul atributiilor sale de serviciu cît si prin încălcarea acestora, să îi asigure conditii de detinere mai favorabile sotului denuntătoarei si să-i permită comunicarea de mesaje către alte persoane“, conform DNA.

