Se încinge lupta pentru primărie • la Roman a cam demarat campania electorală pentru desemnarea viitorului primar • conflictele au fost detonate la ultima sedintă de consiliu, boicotată de alesii social-democrati • „Romanul nu e o brazdă, domnule Micu, pe care să o întorci tu cum vrei“, a acuzat PSD • „As vrea să fie alegeri cît mai repede“, a declarat primarul liberal • Conflictele dintre PNL si PSD, care au ca tintă Primăria Roman, institutie pentru sefia căreia urmează să fie organizate alegeri anticipate, s-au acutizat după ce consilierii social-democrati au boicotat sedinta de la finele săptămînii trecute. Cum PNL are în consiliu 14 dintre cei 20 de alesi, nu au existat probleme pentru ca demersurile initiate să treacă, însă a fost deschisă „cutia Pandorei“, care dă tonul a ceea ce se prefigurează o campanie electorală dură. Primarul Lucian Micu i-a criticat pe alesii PSD încă de la momentul respectiv, iar acestia au replicat printr-un comunicat de presă în care au arătat că nu reiesea urgenta convocării sedintei. Social-democratii mai sustineau că aveau suspiciuni în privinta sumelor alocate, lipsindu-le timpul necesar studierii documentelor. PSD a acuzat că nu a fost respectat dreptul public la buna informare, sedinta tinută pe 10 martie fiindu-le anuntată pe 9 martie si, în plus, că mass-media a fost înstiintată înainte despre respectivele documente. Mai mult, PSD Roman l-a acuzat ieri pe primarul Lucian Micu: „Considerăm aceste atacuri ale actualului primar interimar ca venind din teama ce soseste odată cu campania electorală locală si îl sfătuim ca mai întîi să se uite în curtea sa si mai apoi să acuze. Va avea o surpriză. Acest oras are nevoie de un primar care să poată realiza proiecte importante pentru romascani, care să aiba sprijinul politic al judetului si al guvernului si pîrghiile necesare la nivel înalt de a aduce bani la Roman. Nu avem nevoie de un primar care să acuze din opozitie, nefăcînd altceva decît să «bată precum surdu-n clopot !». Mai dorim de asemenea să îi transmitem ceva ce poate nu a înteles, în termenii fostului său sef de partid: Romanul nu e o brazdă domnule Micu, pe care să o întorci tu cum vrei!“. Edilul sef Lucian Micu a sustinut ieri, 14 martie, o conferintă de presă în cadrul căreia a răspuns la toate aceste chestiuni. El a explicat că pentru sedintele de îndată, legea nu prevede un termen pentru emiterea documentelor pînă la care consilierii ar trebui să le primească. „PSD ar trebui să fie mai atent, pentru că ei au redactat legea administratiei publice locale“, a declarat primarul, el adăugînd că, în opinia sa, alegerile nu vor fi prea devreme. „Tot PSD va fi cel care va stabili data, dar văd că nu se grăbesc să o facă. Din punctul meu de vedere, as vrea să fie alegeri cît mai repede, iar romascanii să stabilească în cine au mai multă încredere. Eu pot să-i asigur de un singur lucru, că pînă la aceste alegeri, voi veni zilnic la muncă, voi munci si nu voi da vina pe PSD pentru asta. Trebuie să muncesc, voi munci si chiar îmi place ceea ce fac. Cred că pînă la urmă asta si trebuie să facă un primar bun. Dacă cei de la PSD nu vor să vină la muncă, să stea acasă si să se plîngă. Le recomand, totusi, să lase bocetul si să pună mîna să ajute Romanul, pentru că văd că în ultima perioadă nu pun decît bete în roate dezvoltării orasului. Acest sprijin pe care îl dau comunitătii locale nu mi-l dau mie, sînt lucruri care trebuie onorate spre binele romascanilor“, a mentionat primarul Lucian Micu. Edilul a mai declarat că proiectele de la sedinta respectivă trebuiau depuse la Ministerul Dezvoltării, termenele fiind de 30 zile de la aprobarea bugetului. „Vinerea aceasta (17 martie, n. red.) este ultima zi de depunere a proiectelor, dar dacă ele mai au cîte o eroare, era nevoie de timpul necesar pentru a le îndrepta. Practic, este vorba despre două demersuri importante pentru institutii de învătămînt din municipiu - Liceul Vasile Sav si Liceul Episcop Melchisedec. Dacă făceam sedinta săptămîna aceasta, era marti - miercuri, pînă depuneam proiectele se făcea joi si apoi dacă apărea o eroare ceva în documentatie, cînd o reparam? Eu, pe lîngă faptul că am fost la Adunarea Asociatiei Municipiilor, luni la ora 8.15 eram la Ministerul Dezvoltării, pentru a depune actele. Fusesem joia anterioară la Bucuresti, am luat datele necesare pentru actualizarea documentelor si pe drum am stat numai în contact telefonic cu colegii, pentru actualizarea documentelor adoptate vineri“, a mai explicat primarul Lucian Micu.

Articol afisat de 623 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Tudor CIOBOTARU)