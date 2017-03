Gata piata! Oare începe scandalul? • Piata Centrală a fost receptionată de la Compania Natională de Investitii • vineri va fi sedintă extraordinară pentru viitorul ei • se doreste declansarea unei proceduri de achizitie publică • pînă atunci piata ar putea ajunge la Urban • „Ne dorim că, într-un termen cît mai scurt, si producătorii să aibă unde îsi vinde produsele, si nemtenii să aibă de unde cumpăra“, a declarat primarul Dragos Chitic •

Piata Centrală e în sfîrsit gata, după amînări peste amînări ce au amintit de balada mesterului Manole. Dacă s-a reusit terminarea constructiei fără să existe o nefericită Ana, cel putin din informatiile publice, nu înseamnă că nu e posibil, unii zic chiar probabil, ca abia acum să înceapă scandalul. Subiectul? Cine va administra piata. Deja s-au conturat două tabere, cea a primarului Dragos Chitic, dorindu-si ca initial piata să ajungă la Urban, apoi să-i fie găsit administrator prin licitatie. Publică si transparentă. Licitatie vrea si tabăra majoritarilor din Consiliul Local, formată din alesii PSD-PMP-ALDE, dar s-ar dori ca pînă atunci obiectivul să ajungă la Locativserv. Societate condusă de Jănel Iosub, din tabăra PSD. Care, întîmplător sau nu, e zilele acestea în centrul unui mare scandal. Cu angajati disponibilizati care îl atacă pe motiv de birou, secretară, masină si deplasări, etc. Jănel Iosub a sustinut că el ar da de pămînt cu mafia ce ar fi existat (mai există?) în jurul pietei, mafie despre care mai toti vorbesc, însă nici o institutie de control n-a simtit vreodată nevoia să investigheze si să clarifice cum stau lucrurile. E greu de spus acum ce tabără va avea cîstig de cauză în confruntarea ce se anuntă, dar e cert că va avea loc o primă rundă vineri, 17 martie, cînd e convocată o sedintă extraordinară de consiliu local cu două proiecte pe ordinea de zi. Unul privind preluarea obiectivului de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin Compania Natională de Investitii. Aici nu credem că vor fi probleme, însă al doilea proiect ar putea suscita discutii. El prevede declansarea procedurii de achizitie publică privind administrarea pietei, dar si transmiterea, ca bun de retur, a bunului imobil Piata Centrală către Urban pînă la desemnarea unui administrator. Si aici e de văzut care va fi opinia majoritătii PSD-PMP-ALDE. Pînă atunci, primarul Dragos Chitic face apel la responsabilitate, miza fiind deschiderea pietei pînă la sfîrsitul lunii martie. „Am discutat la Compania Natională de Investitii să semneze săptămîna aceasta protocolul de predare-primire a obiectivului de investitii, iar în aceste conditii, vineri, Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamt ar putea prelua Piata Centrală pentru a o preda administratorului. Fac un apel la colegii din Consiliul Local să dea dovadă de responsabilitate pentru a putea ca pînă la sfîrsitul lunii martie să deschidem noua Piată Centrală. Voi propune o comisie de monitorizare a repartizării spatiilor formată din consilieri de la toate partidele politice reprezentate în Consiliul Local pentru ca această procedură să fie cît mai transparentă si fie respectate cu strictete prevederile legale“, a declarat Dragos Chitic. Discutii ar putea să apară legat de componenta acestei comisii si de cine va detine majoritatea, însă mult mai interesantă e situatia contractelor ce vor fi încheiate. Prin ce procedură, pe ce perioadă, ce se va întîmpla cu contractele odată ce va fi stabilit administratorul pietei prin licitatie. Motiv pentru care am solicitat astfel de informatii de la primarul Dragos Chitic. „Vreau să precizez că ne dorim să fie o transparentă maximă si legalitate în tot ceea ce se întîmplă cu Piata Centrală, dar si să actionăm în asa fel încît să o dăm cît mai repede în folosintă. Sîntem în debut de primăvară si ne dorim că, într-un termen cît mai scurt, si producătorii să aibă unde îsi vinde produsele, si nemtenii să aibă de unde cumpăra. Trebuie spus că o procedură de scoatere la licitatie, cu tot ce presupune, caiet de sarcini etc, durează minim 45 de zile. Dacă sînt contestatii, e posibil să fie peste 60 de zile. Ce facem pînă atunci? Stăm cu piata în conservare? Eu zic să o deschidem si, pentru completă transparentă în acordarea spatiilor, propun să fie o comisie formată din 5 consilieri locali din tot spectrul politic, plus cei doi agamani. Cît priveste ce se va întîmpla cu contractele ce vor fi încheiate, tot consiliul local va decide. Mi-e greu să spun acum, firesc ar fi să fie încheiate, ca de obicei, pentru o perioadă de un an“, a declarat Dragos Chitic. Precizînd că e posibil să existe o prevedere în caietul de sarcini, astfel încît administratorul care va cîstiga la licitatie să păstreze timp de un an contractele ce vor fi încheiate în această perioadă de „interimat“ al Urban. Care, în opinia primarului, e singura societate ce poate prelua rapid administrarea pietei, în conditiile în care e singura care are concesionat serviciul de administrare a pietelor si e si proprietar pe o parte a bunurilor de acolo. Însă e deschis la orice discutie privind o altă solutie legală, dacă ea este identificată de coalitia majoritară si dacă răspunde exigentei de a readuce cît mai rapid piata în circuitul comercial, în beneficiul atît al celor care vor vinde acolo, cît si a celor care îsi vor face aprovizionarea.

Articol afisat de 531 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)