Iar nu va fi apă! Se lucrează la magistrală • marti, presiunea apei va fi redusă pînă la întrerupere într-o mare parte din Piatra Neamt • la fel o să fie la Roznov, Dumbrava Rosie, Săvinesti si Zănesti • motivul: reparatii la conducta magistrală Dn 500 • exact cu un an în urmă, pietrenii au stat patru zile la rînd fără apă, în urma unei avarii majore apărute la magistrală • Avariile sau reparatiile la reteaua de distributie a apei potabile continuă să fie o problemă reală pentru nemteni, Asta în plină perioadă în care sefia Apa Serv e disputată pe toate planurile si mai ales în Justitie. Chiar dacă la societatea subordonată Consiliului Judetean Neamt avem de ceva timp un nou director, care îsi face o nouă echipă de conducere - unele persoane abandonînd chiar nobila activitate de crestere a odraslelor pentru a răspunde prezent chemării patriei (a se citi societătii de apă), zic unii - tevile îsi văd de găurile lor si tot trebuiesc reparate. Motiv pentru pietreni, roznoveni si nemtenii din trei comune să suporte neplăceri. Dovadă că reteaua de furnizare, veche si ciuruită, nu se repară cu „cîrpeli politice“. Chiar dacă sînt făcute la cel mai înalt nivel. Revenind la neplăcerea nemtenilor, care oricum plătesc apa la „pret de secărică“, iată ce-i asteaptă. O mare parte a locuitorilor orasului Piatra Neamt, dar si altii din alte zone ale judetului, vor rămîne fără apă potabilă la robinete. Compania a anuntat că măsura va fi luată în ziua de marti, 14 martie, în intervalul orar 08 - 18 deoarece se vor efectua reparatii la conducta magistrală Dn 500 mm pe bulevardul Traian din municipiul de sub Pietricica. În comunicatul firmei se mai precizează că între orele amintite se va furniza apă potabilă cu presiune redusă, dar se poate ajunge la situatia de întrerupere totală în Piatra Neamt. Zona afectată de „secetă“ este în zona aval de pîrîul Cuiejdi de la podul de la Spitalul Judetean si podul de la Piata Centrală, apoi cartierele Mărătei, Gara Veche si Speranta. Compania ApaServ a precizat că nu va fi afectat Spitalul Judetean de Urgentă Piatra Neamt. Este posibil să nu aibă apă locuitorii din orasul Roznov, inclusiv satele Slobozia si Chintinici si cei din comunele Dumbrava Rosie, Săvinesti si Zănesti. Dincolo de lucrările la magistrala Dn 500 mm din Piatra Neamt, altele vor fi efectuate la reteaua de distributie din Roznov. Si acestea sînt prevăzute a se efectua tot pe 14 martie, intervalul în care localnicii nu vor avea apă fiind cuprins între orele 08-16. Ieri, de utilitatea furnizată de firma amintită nu au beneficiat pietrenii cu domiciliul pe străzile Alexandru Lăpusneanu (inclusiv Liceul Economic si Grădinita Veronica Filip) si Liliacului (inclusiv Scoala Nr.4). Tot lucrările la retea au fost motivul. Si cum n-au ce face, nemtenii vor înghiti în sec si vor suporta si de data aceasta. Rugîndu-se eventual la Cel de Sus ca interventia să nu se complice, iar perioada fără apă să nu se lungească. Eventual în urma interventiei „profesioniste“ a vreunui specialist sustinut politic. Că s-au mai văzut cazuri. Nu că respectivului nu i-ar fi folosit trecuta gafă care i-a lăsat pe pietreni zile în sir fără apă. Că, după ce a fost trecut, putin timp, pe linie moartă, a revenit în fortă la butoanele decizionale ale Apa Serv. Să fi fost vreo păcăleală la adresa nemtenilor? Că tot se apropie 1 aprilie, iar unii par a avea nume predestinate.



Martie 2016



Reamintim că acum un an si cîteva zile, mai exact miercuri, 9 martie 2016, în jurul orei 15.30, mare parte din Piatra Neamt a rămas fără apă în urma unei avarii majore la magistrala de alimentare care aduce utilitatea de la captarea de adîncime de la Vaduri. Apa Serv anunta că avaria va fi rezolvată pînă în jurul orei 4 a zilei de joi. N-a fost să fie, fiind avansată apoi ora 19. Nu s-a petrecut nimic, iar vineri zeci de mii de persoane nu au avut apă. Autoritătile au convocat sedinte peste sedinte si s-a ajuns să se ceară demisia managerului firmei de la Apa Serv după ce sîmbătă, pe 12 martie 2016, tot nu era apă la robinete, mai ales la etajele superioare ale blocurilor cu mai mult de patru nivele, iar dacă era nu avea presiune, astfel că utilizarea centralelor sau a masinilor de splălat nu era posibilă. Abia spre seară toti cei afectati de „secetă“ au scăpat de probleme.

