„Rechizitoriul“ disponibilizatilor de la Locativserv • acestia au scris consilierilor locali • ei reiau vechile acuze la adresa directorului, dar formulează si unele noi • cum ar fi spionarea angajatilor • cu microfoane si tot tacîmul • Jănel Iosub a respins în mod repetat acuzatiile aduse • Scandalul ce are în centru Locativserv, societate subordonată Consiliului Local Piatra Neamt, este departe de a se fi încheiat. Un nou episod se va consuma miercuri, în sedinta extraordinară de CL, cînd alesii locali vor putea afla despre o informare făcută de o serie de angajati, disponibilizati, ai societătii. Care reiau toate acuzele apărute în ultima perioadă împotriva directorului Jănel Iosub, ba chiar mai adaugă si ceva noutăti. Cei sase semnatari ai „sesizării“ pornesc de la ceea ce ei consideră că a fost numirea ilegală a lui Jănel Iosub în functia de director, doar pe considerente politice. Si cu un fost consiliu de administratie demis pe motiv de lipsă pagină... web. Ceea ce în epoca internetului o fi vreun „păcat“ capital, dacă asa stau într-adevăr lucrurile. Continuă apoi cu de acum celebra achizitie a autoturismului Duster, doar pentru director, si care ar avea un consum de combustibil de aproximativ ... 600 de lei lunar. O fi mult, o fi putin? Ne amintim doar că în urmă cu ceva timp scriam despre o masină a CJ Neamt cu un necesar de combustibil de 500 de litri lunar. Adică peste 2.200 de ron pe lună. Poate asta o fi într-adevăr diferenta reală de... drumuri făcute, între un presedinte de CJ si un director de societate de interes local. Revenind la ce mai sustin salariatii mentionati, de remarcat si acuza că o persoană anagajată de directorul Locativserv s-ar ocupa cu spionarea angajatilor. Si nu „pe la colturi“. Ci prin montarea de microfoane si aparate audio de ascultare în birouri, în masina societătii „utilizată în scopuri de productie“, ba chiar prin accesarea calculatoarelor angajatilor. După ce aduc în discutie si auditul efectuat cu o firmă externă - subiect de asemenea amplu dezbătut - mai vorbesc si de faptul că actualul director ar fi făcut propagandă electorală, în campanie. Nu stim si nu putem noi stabili dacă e asa, dar, din experienta campaniilor trecute, credem că ar fi mult mai scurtă lista directorilor de deconcentrate sau societăti ale CL si CJ care să nu fi făcut acest lucru, decît cei care „au rîvnit“ la obtinerea de voturi. Nu lipseste nici „picanta“ acuză cu angajările, fiind mentionată o anume domnisoară ce ar ocupa functia de asistent manager personal (sic!), dar fără a prea face ceea ce scrie în fisa postului. Ceea ce nu pare a conta prea mult, dacă dăm crezare acelorasi angajati nemultumiti, care sustin că, chiar si în aceste conditii, ar fi fost „cadorisită“ cu repartizarea unei locuinte de serviciu. Basca aprobarea montării unei centrale termice cu instalatia aferentă, pe cheltuiala societătii. Fără a sti dacă au, sau nu, dreptate angajatii care reclamă, sînt alte institutii care pot si ar trebui să stabilească acest lucru, facem si noi o remarcă „nevinovată“: dacă domnisoara asistent manager personal nu prea stă pe la serviciu, trebuia să stea undeva, doar nu pe stradă, asa că i s-a dat o locuintă de serviciu. Logic !? Iar cum abia ne chinuim să iesim din iarnă si e în continuare destul de rece, era „omeneste“ să i se ofere si o centrală termică. Doar nu era să fie abandonată înghetului. Lăsînd gluma la o parte, în sesizarea celor sase se mai face vorbire, din nou, si de dimensiunea (zic ei exagerată) a biroului directorului, de niste sponsorizări si de o deplasare la Brasov, toate „cu cîntec“ în opinia celor citati. Motive pentru care solicită luarea de măsuri. Care probabil, dincolo de adevărul sau neadevărul celor sustinute, vor lipsi cu desăvîrsire, în conditiile în care directorul Locativserv este sustinut, cel putin teoretic, de majoritatea din CL Piatra Neamt. Acuzele formulate nu sînt de noutate, iar directorul Locativserv le-a respins în totalitate, motiv pentru care nu vom mai reveni in extenso asupra „apărărilor“ sale. Mai amintim doar că acesta a declarat în repetate rînduri pentru reporterul Monitorului că se doreste capul său pentru că a deranjat interese care trimit către conducerea Primăriei Piatra Neamt. Că a descoperit nereguli trecute si că a sesizat institutii abilitate să facă anchete si că nu se doreste ca noua Piată Centrală să ajungă în administrarea societătii pe care o conduce. Că el ar face curătenie printre mafioti, a sustinut Jănel Iosub. Iar cît priveste angajatii disponibilizati, acestia s-ar răzbuna pe el pentru că i-ar fi „pus pe liber“ pentru o serie de incorectitudini sau chiar ilegalităti de care s-ar fi făcut ei vinovati. Cum nu este datoria jurnalistului să stabilească cine are dreptate, ne rezumăm pe final să ne exprimăm o „temere“: ce ne facem dacă au dreptate ambele tabere? Adică si cei care îl acuză pe director si cei pe care directorul îi acuză? Că s-au mai văzut cazuri de acest gen.

