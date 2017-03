Secarea lacului Bîtca este în coadă de peste • operatiunea este necesară pentru ca Hidroelectrica să poată înlocui barele de la grătarele hidrocentralei de la Bîtca Doamnei • în circuitul hidraulic al unui hidrogeneratorului pot pătrunde busteni, ceea ce ar putea produce defectiuni ale echipamentelor • Autoritătile judetene nu au ajuns la un numitor comun în privinta solutiei care va fi pusă în practică pentru a se putea interveni la hidrocentrala de la Bîtca Doamnei. Acolo sînt necesare lucrări pentru protejarea instalatiilor, dar pentru realizarea acestora e nevoie si de oprirea alimentării cu apă a municipiului Piatra Neamt si localitătilor limitrofe din aval. Prefectura, în calitate de institutie care reprezintă Guvernul în teritoriu si care trebuie să apere interesele populatiei, avînd în vedere că lucrarea presupune lăsarea întregii zone timp de aproape trei săptămîni fără apă, cere un plan exact de măsuri, pentru a se evita situatiile nedorite. Luna trecută, Institutia prefectului a fost înstiintată de către SC Hidroelectrica Sucursala Hidrocentrale Bistrita, cu privire la două lucrări ce urmează a fi efectuate, în perioada martie - aprilie 2017: lucrarea de înlocuire a unor sectiuni de grătare la camera de încărcare a hidrogeneratorului nr. 2 la Centrala Hidroelectrică (CHE) Piatra Neamt si lucrări de retehnologizare a CHE Piatra Neamt. Avînd în vedere faptul că executarea primei lucrări necesită golirea acumulării de la Bîtca, ceea ce poate genera efecte în rîndul populatiei, Prefectura s-a implicat în problema demarării lucrărilor. Astfel, imediat după înstiintare, a organizat două întîlniri cu cei de la Hidroelectrica, Administratia Bazinală de Apă Siret Bacău, Consiliul Judetean, Primăria Piatra Neamt, Politia Neamt, ISU Petrodava, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agentia de Mediul, Directia de Sănătate, Directia Sanitar Veterinară, Compania ApaServ, Asociatia Vînătorilor si Pescarilor Sportivi si Petrocart. S-a discutat despre necesitatea executării lucrărilor, avînd în vedere multitudinea defectiunilor specifice înregistrate în ultima perioadă, cît si motivat de faptul că lipsesc o parte din barele grătarelor de la camera de încărcare a hidrogeneratorului 2, fapt ce favorizează accesul unor elemente plutitoare sau aflate în imersie, de dimensiuni mari, în circuitul hidraulic al hidrogeneratorului, ceea ce ar putea produce defectiuni ale echipamentelor. Totodată au fost discutate atît conditiile de demarare a lucrărilor - obtinerea tuturor avizelor necesare, inclusiv de la custodele ariilor protejate - cît si cele de efectuare a lucrărilor propriu zise - golirea acumulării Bîtca, pentru lucrarea de înlocuire a grătarelor la camera de încărcare a hidrogeneratorului 2. De asemenea, acest subiect a fost dezbătut si în cadrul sedintei Comitetului pentru Situatii de Urgentă din 21 februarie. „Pe această temă am avut mai multe întîlniri. Începerea lucrărilor presupune respectarea cel putin a două conditii esentiale pe care am insistat - cele de legalitate si cele sociale. Mai precis este vorba atît despre obtinerea tuturor avizelor legale necesare începerii lucrărilor, cît si despre găsirea de solutii tehnice necesare alimentării cu apă a celor nouă localităti care ar fi afectate de începerea lucrării la grătare. Lucrarea de retehnologizare de la Stejaru nu presupune oprirea alimentării cu apă a cetătenilor. De altfel, institutia noastră a făcut un demers scris către Administratia Bazinală de Apă Siret Bacău prin care am solicitat să emită avizul de începere a lucrărilor doar după îndeplinirea acestor două conditii esentiale. Pînă în prezent nu au fost demarate lucrările“, a declarat prefectul Niculina Dobrilă. Avînd în vedere seriozitatea situatiei, probabil lucrurile se vor precipita în perioada următoare si fiecare dintre părti va căuta să îsi urmărească scopul propus. Rămîne de văzut în ce măsură vor fi afectati cetătenii, care s-ar putea trezi că nu beneficiază de o utilitate vitală, în conditiile în care secarea lacului va perturba statia de captare care utilizează apa din lac.

Articol afisat de 355 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (M. NEAMTU)