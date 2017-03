Nenorocire la priveghi • un BMW, cu numere de Suedia, condus de o persoană, se pare băută, a intrat într-un magazin din Roman • membrii familiei care detin spatiul se aflau în acel moment la un priveghi • soferul a fugit de la locul faptei • Un eveniment rutier petrecut la Roman, pe Bulevardul Republicii, la intersectie cu strada Costache Negri, ar fi putut produce drame în mai multe familii. Miercuri, 8 martie, în jurul orei 16.00, un sofer, se pare mai înfierbîntat de ceva păhărele, a intrat cu masina într-un minimarket. Culmea este că proprietara micutului magazin a aflat că afacerea i s-a ruinat în timp ce veghea îndurerată la catafalcul mamei acesteia. Soferul buclucas, aflat la volanul unui BMW, cu numere de Suedia, a intrat cu viteză mare în magazin si s-a oprit în tejgheau, după ce a făcut praf o parte din tîmplăria tip termopan. Martorii sustineau că evenimentul rutier s-ar fi putut transforma într-o mare tragedie, pentru mai multe familii, dacă magazinul ar fi fost deschis. Unul mai hîtru a spus că poate soferul a vrut să facă inventarul, de a intrat cu tot cu masină în magazin. Cu doar cîteva minute înainte, vînzătoarea si alte colege stăteau de vorbă în chiosc si se pregăteau să meargă la familia îndoliată, pentru aducerea unui ultim omagiu femeii decedate. Alti martori sustin că soferul ar fi evitat un copil care trecea pe tarversarea marcată pentru pietoni si, din cauza viteze, nu a mai putut lua curba si a intrat în magazin. Toti cei prezenti la locul accidentului au mentionat că soferul a coborît de la volan cu semne vizibile de consum de băuturi alcoolice, după care s-a urcat într-o altă masină si a plecat de la locul faptei în mare grabă, pentru a nu da ochii cu politistii. Unul dintre cei prezenti au sunat la 112 si au anuntat producerea evenimentului. „Pe 8 martie, în jurul orei 16.00, a fost sesizati prin numărul de urgentă 112 despre producerea unui eveniment rutier cu pagube materiale, la intersectia bulevardului Republicii, cu strada Costache Negri. La fata locului am găsit autoturismul BMW, înmatriculat în Suedia si pagube importante produse unei societăti comerciale. Nu am identificat la fata locului conducătorul auto“, a declarat agentul sef Claudiu Panaite, din cadrul Biroului de Politie Rutieră Roman. Initial, omul legii a plecat în urmărirea conducătorului auto împreună cu un martor, dar nu au mai reusit să prindă din urmă masina în care soferul se urcase. Politistii vor continua cercetările pentru identificarea conducătorului auto si pentru a stabili, cu exactitate, cauzele producerii evenimentului rutier.

Articol afisat de 516 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (C. CALIMAC)