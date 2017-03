O centenară de 104 ani, gratulată de Ziua Femeii • prin intermediul primarului Nicolae Sălăgean, seful CJ, Ionel Arsene, i-a oferit Mariei Răducanu un buchet de flori si un cos cu alimente • bicăjeanca a fost martora ambelor conflagratii mondiale, foametei din '47, perioadei comuniste, constructiei barajului si strămutarea • a cunoscut si ceea ce însemna viata la Domeniul Coroanei Bicaz •

Maria Răducanu din Bicaz, care a adunat 104 primăveri în salba vietii sale, decana de vîrstă a Bicazului si poate chiar a Văii Muntelui, a fost gratulată de Ziua Femeii de către presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, care i-a dăruit un buchet de flori si un bogat cos cu produse alimentare necesare unei adevărate mese sărbătoresti. Mesagerul gestului cavaleresc al demnitarului judetean a fost primarul Bicazului, Nicolae Sălăgean, care a fost rugat să înmîneze darurile doamnei Maria. Mare avea să-i fie emotia sărbătoritei cînd avea să afle cine-i calcă pragul si mai ales din partea cui este cadoul. La momentul vizitei, distinsa doamnă a Bicazului îi avea alături pe noră si fecior, ce înconjurînd-o cu dragoste si recunostintă, veniseră la casa părintească pentru a o felicita de Ziua Femeii. La urările familiei s-au adaugat cele ale primarului si cele transmise din partea presedintelui CJ Neamt. „În numele presedintelui Consiliului Judetea Neamt, domnul Ionel Arsene, ce v-a oferit aceste daruri, dar si al meu personal, vă doresc din suflet ani multi si buni, multă putere pentru a învinge anii grei ai bătrînetii, astfel încît să rămîneti în continuare pentru noi un simbol al tineretii vesnice“, a spus primarul de Bicaz, înmînînd femeii buchetul de flori si darul trimis de seful CJ. Chipul luminos al bătrînicii, mereu tînără prin comportamentul său plin încă de vigoare, arăta bucuria reintîlnirii cu primarul Bicazului fată de care are o dragoste aparte. „Vă multumesc frumos că v-ati gîndit la mine. Cînd mi-ati bătut în poartă am crezut că sînteti de la «lumină» (E.On - firma furnizoare de energie electrică - n.r.). Dar acum, cînd văd cine mi-a intrat în casă sînt fericită“, a afirmat Maria Răducanu. Cît priveste florile, tanti Maria si-a amintit că pe la 12 ani si ea dăruia flori regelui care trecea prin Bicaz, afirmatia sa ducîndu-ne cu gîndul la gestul oficialilor de acum, ce o făcuseră să se creadă pentru cîteva clipe o femeie specială a urbei de sub baraj. Revenind la viata bicăjencei „logodită“ cu vesnicia, sortii au decis să prindă venerabilă vîrstă de 104 ani, trecînd cu bune cu mai putin bune prin ambele conflagratii mondiale, prin foametea din '47, prin perioada comunistă, a cunoscut viata cotidiană la Domeniul Coroanei, simtind prezenta la Bicaz a regilor Carol I, Carol al II-lea si Mihai I, a Reginei Maria si a altor fete înalte ale monarhiei românesti, să asiste la constructia barajului si să treacă prin strămutare, iar în urmă cu douăzeci si opt de ani, să fie martor al Revolutiei din 89. În toată această perioadă a fost o femeie modestă, echilibrată si plină de blîndete, o gospodină ce a stiut să tină frîiele casei, astfel încît să fie un exemplu pentru cei din jur si propria familie. Faptul că este de ani buni un exemplu pozitiv pentru semeni se vede treaba că s-a auzit pînă la judet. Niciodată nu e prea tîrziu!

END

Articol afisat de 296 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Ion ASAVEI)