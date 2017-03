Pinalti, achitat de splălare de bani în cazul Strong Montaj • Gheorghe Stefan a primit o condamnare modică în dosarul Strong Montaj • pentru spălare de bani a fost achitat • pedeapsa a fost contopită cu cea din dosarul Microsoft si a rezultat 6 ani si 3 luni cu executare • în plus, i-au fost confiscati peste 3 milioane de lei •



Tribunalul Neamt s-a pronuntat ieri, 9 martie 2017, în dosarul în care Gheorghe Stefan a fost acuzat pentru fapte de coruptie. Pe latură penală a scăpat destul de blînd pentru că a fost achitat pentru acuza de spălare de bani. A fost găsit vinovat de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia pe care o îndeplineste o persoană, în scopul obtinerii de bani, bunuri sau foloase necuvenite, pentru care a primit 2 ani de închisoare, iar pentru infractiunea de folosirea influentei sau a autoritătii de către o persoană care detine o functie de conducere într-un partid, în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bunuri sau foloase necuvenite a primit o pedeapsă de 2 ani si 3 luni. Acestea au fost contopite cu pedeapsa definitivă din dosarul Microsoft, de 6 ani de închisoare, urmînd ca acuzatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 6 ani, pe care magistratii au sporit-o cu 3 luni. În total, Stefan are deci de executat 6 ani si 3 luni de detentie. Pe latură civilă judecătorii au dispus confiscarea de la Stefan a sumei de 3.031.365 de lei noi, bani obtinuti din cele două infractiuni pentru care a fost găsit vinovat. Prin aceeasi sentintă, cele trei firme inculpate în cauză pentru complicitate la spălarea banilor, Best GSG, Giga Star, Euromedia TV si Sonic Media, au fost achitate si au fost ridicate măsurile preventive impuse pe parcursul procesului. Pinalti mai este bune deplată cu 6.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Sentinta Tribunalului Neamt nu este definitivă si poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău. Procurorii DNA l-au inculpat pe Pinalti în acest dosar la finele anului 2014. Anchetatorii au arătat că din 2009 Stefan a administrat în fapt firma Strong Montaj, fosta Tehnoutilaj, folosindu-se de interpusi. Firma a încheiat si a executat contracte vizînd realizarea unor lucrări cu diferiti clienti si a achizitionat, de la o serie de furnizori, bunuri si servicii, făcînd acte de comert ce au implicat circulatia banilor. Procurorii consideră că operatiunile comerciale în care s-a implicat Pinati erau incompatibile cu functia de primar si au fost menite să-i aducă bani necuveniti.



Lucrări la Tazlău



Parte din sume au provenit de la executarea unor lucrări în Tazlău. „Pentru asigurarea alocării de fonduri si pentru finantarea cu prioritate a lucrărilor din care obtinea sume de bani necuvenite, în perioada 2010-2012, Gheorghe Stefan s-a folosit de autoritatea si de influenta conferite de functia de conducere detinută într-un partid, intervenind la functionari din cadrul Ministerului Dezvoltării si ai CJ Neamt“, arătau anchetatorii. Repartizarea pe comune a sumelor de la bugetul de stat se făcea de CJ Neamt, listele se cumunicau la MDRT, iar după aprobare, se făcea plata. Pentru a controla modul de repartizare a banilor alocati, Stefan a sustinut o anumită persoană (martor în cauză) să ocupe functia de consilier personal al presedintelui CJ. În afara atributiilor de serviciu, acesteia i s-a permis să completeze listele comunicate MDRT cu date indicate de Stefan. În situatia în care datele comunicate MDRT nu erau stabilite de Gheorghe Stefan cu apropiata sa din CJ Neamt, Pinalti lua legătura cu un functionar din cadrul MDRT, desemnat să gestioneze relatia cu autoritătile locale (martor în cauză) sau cu alti reprezentanti ai ministerului. „În această modalitate, Gheorghe Stefan a reusit, în mod repetat, în perioada 2010-2012, cu ocazia rectificărilor ori a alocărilor bugetare anuale, să directioneze sume de bani, în special către comuna Tazlău, care avea încheiat un contract cu asocieri din care făcea parte chiar Strong Montaj“, conform actului de inculpare. Pentru scoaterea banilor de la firmă si ascunderea provenientiei acestora ex-primarul s-a folosit de cele patru firme inculpate. În rechizitoriu se mai arată că, de la 1 ianuarie 2010 si pînă la 1 februarie 2014 s-au „spălat“ 4,4 milioane de lei (circa un milion de euro).



Pinalti ar fi vrut muncă în folosul comunitătii



Avînd în vedere acuzele aduse, în cauză a fost audiată ca martor si Elena Udrea, ministrul Dezvoltării în perioada vizată de anchetă. Aceasta a dat o declaratie amplă despre modul în care erau dati banii de la minister, cu aluzii directe la viata politică de astăzi, similară cu cea din perioada vizată de cercetarea judecătorească. Stefan a evitat să fie audiat, iar acest lucru s-a întîmplat tîrziu, după ce a fost arestat în dosarul Microsoft. A dat declaratii pe 22 februarie 2017, prin videoconferintă din Penitenciarul Mărgineni. Ar mai fi vrut o amînare, dar judecătorul l-a somat să se exprime, sau să tacă. A povestit că s-a zbătut pentru a aduce bani în judet, că nu a avut nici o implicare în firmele inculpate, acestea fiind conduse de copiii lui si că ar fi fost folosit de unii. „Dacă am gresit, am gresit fiindcă am fost naiv si am fost folosit pentru unii care nu doreau decît să scoată bani. M-am zbătut pentru Neamt să aduc fonduri de sute de milioane de euro“, a declara fostul primar. Instanta a tinut să-l întrebe pe Pinalti, la cererea apărării, dacă e de acord cu o sentintă de muncă în folosul comunitătii, în caz că va fi găsit vinovat, iar acesta a spus: „Categoric, decît în puscărie...“. Stefan a fost inculpat de DNA în sase dosare penale, din care numai Microsoft are sentintă definitivă, iar ieri Tribunalul s-a prinutat si în dosarul Strong Montaj. În alt dosar, „Bani pentru partid“, în care este inculpat si Vasile Blaga, a recunoscut faptele si s-a tîrguit cu procurorii pentru o pedeapsă de 3 ani. Instanta si-a dat acceptul, dar Stefan a atacat sentinta. Mai este dosarul obtinerii frauduloase a licentei pentru postul Giga Tv, cel în care a fost acuzat ca a prejudiciat Posta Româna cu o importantă sumă de bani după ce a intervenit pentru schimbarea firmei care încasa facturile electronice, iar Pinalti si apropiatii lui ar fi primit circa 135.000 de euro. Ultimul proces este cel în care a fost inculpat recent, tot pentru prejudicierea Postei, unde ar fi primit 230.000 de euro dar a fost nevoit să restituie banii.

