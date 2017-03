Pinalti n-a scăpat de sentinta în Dosarul Microsoft • fostul primar de Piatra Neamt nu i-a înduplecat pe judecătorii de la Tribunalul Dîmbovita • el avusese acolo o contestatie la executare • o altă actiune similară a fost ratată la Bucuresti



Fostul primar de Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, încarcerat pentru 6 ani în dosarul Microsoft, încearcă în zadar reducerea pedepsei. După ce a ajuns în Penitenciarul Mărgineni, Pinalti s-a adresat magistratilor din cadrul Tribunalului Dîmbovita cu o contestatie la executare. Instanta s-a pronuntat marti, 7 martie 2017 si l-a refuzat pe Stefan. „Respinge ca nefondată contestatia la executare formulată de condamnatul Stefan Gheorghe, detinut în Penitenciarul Mărgineni, (...) cu privire la pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin sentinta penală 258/24.03.2016 pronuntată de către I.C.C.J. în dosarul penal nr. 1191/1/2015, definitivă prin decizia penală nr.162/3.10.2016 a I.C.C.J. (complet de 5 judecatori)“, conform Tribunalului Dîmbovita.

Pentru actiunea sa fără succes Pinalti trebuie să scoată din buzunar 60 de lei, cheltuieli judiciare. Stefan a mai avut o actiune similară luna trecută, la Tribunalul Bucuresti, atunci urmărind reducerea pedepsei prin recunoasterea vinovătiei. Înainte de pronuntarea instantei si-a retras contestatia. Oricum, actiunea era tardivă, deoarece pentru a beneficia de reducerea pedepsei prin recunoasterea faptelor ar fi trebuit să aibă loc pînă la citirea actului de inculpare, la prima instantă. Toti ceilalti trei inculpati din acest dosar, afaceristii Dorin Cocos si Dumitru Nicolae, plus fostul ministru Gabriel Sandu, au uzat de acest beneficiu, iar Stefan nu, drept pentru care a primit cea mai grea pedeapsă, de 6 ani. Cocos si Niro au cîte 2 ani si 4 luni de detentie, iar Gabriel Sandu are de executat 3 ani. Acuzatii si-ar fi folosit influenta pentru ca la licitatia pentru obtinerea licentelor informatice să fie favorizată o anumită firmă. A cîstigat cine a trebuit, iar fiecare a fost răsplatit regeste, cu milioane de euro. La prima instantă, Pinalti a spus că îi pare rău că a intrat în politică si a cerut o pedeapsa cu suspendare sau muncă în folosul comunitătii. Toti au fost pedepsiti numai pentru trafic de influentă, iar pentru acuzele de spălare de bani cauza a fost disjunsă. Acesta este singurul dosar solutionat definitiv al lui Pinati, care mai are pe rol alte cinci procese penale. În unul, cel cu spălarea de bani prin Strong Montaj urmează a primi sentinta de la prima instantă, Tribunalul Neamt, azi 9 martie.

În alt dosar, „Bani pentru partid“, în care este inculpat si Vasile Blaga, a recunoscut faptele si s-a tîrguit cu procurorii pentru o pedeapsa de 3 ani. Instanta si-a dat acceptul, dar Stefan a atacat sentinta. Mai este dosarul obtinerii frauduloase a licentei pentru postul Giga Tv, cel în care a fost acuzat ca a prejudiciat Posta Româna cu o importantă sumă de bani după ce a intervenit pentru schimbarea firmei care încasa facturile electronice, iar Pinalti si apropiatii lui ar fi primit circa 135.000 de euro. Ultimul proces este cel în care a fost inculpat recent, tot pentru prejudicierea Postei.

