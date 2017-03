Demersuri zadarnice • conducerea Spitalului Roman nu are sperante să primească vreun ban de la Consiliul Judetean • „O repartizare echitabilă ar putea fi făcută, pentru că si romascanii sînt cetăteni ai acestui judet“, a declarat directorul economic Leonard Achiriloaei •

Sefii Spitalului Municipal Roman au fost întrebati de jurnalisti, la ultima conferintă de presă, dacă au continuat să solicite sprijin financiar pentru investitiile unitătii de la bugetul Consiliului Judetean Neamt. Directorul economic a reamintit că din partea spitalului a fost trimis, pe cale ierahică, un amplu memoriu, în care sînt făcute solicitări de finantare, dar se îndoieste de disponibilitatea CJ de a aloca fonduri si pentru Roman. „Noi am depus un amplu memoriu la Primăria Roman, despre nevoile spitalului, care, însă, nu vor putea fi toate asigurate doar din bugetul local. Este vorba despre dotări cu aparatură, reparatii capitale si curente, proiecte pentru anul în curs. Stiu că primăria, ca ordonator principal de credite, la rîndul ei, va face solicitări la CJ Neamt. Dar mari sperante să si primim ceva nu ne facem, tinînd cont de experienta pe care am avut-o anul trecut, în ceea ce priveste aparatul de radiologie. Consilierii nostri, de fiecare dată, au solicitat în sedintela CJ fonduri si pentru Roman dar, avînd doar 14 voturi, n-au reusit să obtină niciodată nimic. La ultima rectificare bugetară, au fost alocati sase miliarde de lei vechi pentru Spitalul Bicaz, 12,7 miliarde la Spitalul Tîrgu Neamt, iar la Roman nici un leu. Nu consider că toate nevoile trebuie rezolvate din bugetul de la judet, dar o repartizare echitabilă ar putea fi făcută, pentru că si romascanii sînt cetăteni ai acestui judet“, a declarat directorul economic Leonard Achiriloaei. Acesta consideră că toti politicienii ar trebui să fie constienti de faptul că se impune o finantare echilibrată după nevoile fiecărei zone si nu una traditional politică. Cum, în ultimii 27 de ani, banii de la buget, fie el central, fie local, s-au împărtit doar în functie de culoarea politică a primarilor, este greu de crezut că lucrurile se vor schimba prea curînd.

Administratia municipiului va sprjini anul acesta spitalul cu 300.000 de lei noi, în vederea efectuării unor investitii. Decizia a fost comunicată zilele trecute, cînd primarul Lucian Micu a organizat o întîlnire cu reprezentantii unitătii, ca urmare a concursului organizat pentru functiile de director financiar contabil, medical si de îngrijiri. „Leonard Achiriloaei, medicul Oana Onu, respectiv asistentul principal Elena Chirilă au fost reconfirmati pe functii. Primarul a cerut echipei de conducere ca să continue proiectele de dezvoltare a unitătii si să depună eforturi pentru cresterea calitătii serviciilor medicale. Primăria va sprijini spitalul cu suma de 300.000 de lei pentru reparatiile capitale necesare la corpul principal, pentru amenajarea cabinetului de sănătate mintală de la Spitalul Vechi si va aloca inclusiv sumele necesare pentru studiile de fezabilitate care vor sta la baza construirii unui centru de imagistică“, a anuntat conducerea Primăriei Roman. Noul centru de imagistică medicală ar putea fi amenajat în alveola imobilului, dinspre Biserica Sfîntul Vasile si Colegiul National Roman Vodă. Aici ar urma să fie amplasată inclusiv o instalatie performantă de tomografie.

