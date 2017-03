Li s-a acordat clementă dar... • 31 de persoane au fost supravegheate judiciar de către politisti în primele două luni ale anului • aproape jumătate au încălcat conditiile impuse de judecătorii, iar unii au fost arestati preventiv • este si cazul escrocilor care s-au folosit de numele unor vedete în false campanii umanitare • Politistii nemteni au ca misiuni si verificarea modului în care persoanele puse sub supraveghere judiciară îsi respectă obligatiile, iar în cazul încălcării conditiilor impuse, sesizeaza instanta competentă. „În primele două luni ale anului au fost dispuse măsuri preventive de supraveghere judiciară fată de 31 de persoane si au fost înregistrate 13 înlocuiri ale măsurilor preventive dispuse initial, cu alte măsuri“, a declarat Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al Politiei Neamt. Asa se face că în perioada ianuarie - februarie 2017 oamenii legii au monitorizat 31 de acuzati plasati de judecători sub control. Măsurile preventive care stabilesc supravegherea judiciară presupun obligatii în sarcina persoanelor fată de care au fost dispuse. Politistii au desfăsurat activităti specifice fată de 13 persoane pe numele cărora a fost dispus arestul la domiciliu si fată de 18 de persoane care au fost lăsate în libertate, dar sub control judiciar. În această perioadă, cadrele Biroului de Supravegheri Judiciare Neamt au înaintat sesizări pentru luarea unei măsuri preventive mai severe si au fost înregistrate 13 înlocuiri ale măsurilor dispuse initial, cu altele. În patru cazuri măsura controlului judiciar a fost înlocuită cu măsura arestării preventive, într-o situatie a fost înlocuită cu condamnarea cu suspendare, în alt caz cu măsura condamnării cu executare, iar într-o situatie cu măsura educativă a asistării zilnice. Arestul la domiciliu a fost înlocuit cu arestarea preventivă în trei cazuri, într-un caz cu măsura condamnării cu executare si în alte două situatii cu măsura educativă a asistării zilnice. Una din situatiile în care trei inculpati plasati sub control judiciar au ajuns după gratii a avut loc pe 20 februarie 2017, cînd trei pietreeni cercetati într-un dosar penal al DIICOT Suceava au încălcat conditiile dispuse de judecători si au fost încătusati. Este vorba de tinerii care au clonat paginile retelelor de socializare ale unor vedete si au strîns o sumă importantă de bani prin false campanii umanitare. Este vorba de pietrenii Alexandru Ovidiu Lăcătus, Iulian Vlad Lăcătus si Constantin Cătălin Negru. Primul este acuzat de 58 de infractiuni, Iulin Vlad are 114 infractiuni, iar Negru se „laudă“ cu 97 de fapte. Gruprarea a fost destructurată pe 11 octombrie 2016 după ce Andreea Marin a denuntat infractiunea. Infractorii au strîns în conturile special create pentru actiunile ilicite aproape 34.000 de dolari americani si 1.000 de lei, din fapte ce au avut loc în perioada 2015 - 2016. „În urma introducerii datelor informatice pe reteaua de socializare, respectiv crearea de conturi fictive pe numele persoanelor publice, membrii grupului infractional au demarat campanii umanitare nereale cerînd sprijin financiar. Astfel, numeroase persoane au accesat respectivul cont si au purtat diverse discutii, unele dintre victime fiind convinse de verdicitatea lucrurilor expuse, transferînd pe numele autorilor diverse sume de bani prin servicii bancare de transfer rapid“, conform unui comunicat al DIICOT.

