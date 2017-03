Patimi, chiul si acuze în disputa Locativserv • consilierii PSD, ALDE si PMP, mai putin viceprimarul Gavrilescu, au lipsit ieri de la sedinta extraordinară convocată pe tema Locativserv • liberalii anuntă că vor sesiza Curtea de Conturi si Politia Economică • directoarea tehnică, disponibilizată, sustine că a fost amenintată telefonic • „Chiulul permite continuarea abuzurilor la Locativserv“, e de părere primarul Chitic • „Hai să vedem cine e hotul“, replică directorul Locativserv • Consilierii locali pietreni de la PSD, ALDE si trei de la PMP au chiulit de la sedinta extraordinară de CL convocată de liberali pentru schimbarea agamanilor la Locativserv. Asa cum anticipam, concomitent cu demararea procedurilor pentru convocare, liberalii au purtat discutii pentru a se asigura de prezenta la sedintă a consilierilor PMP, ceea ce le-ar fi asigurat nu doar cvorum, ci si majoritate. Acest aspect a fost confirmat de primarul Chitic, numai că ieri prezent a fost doar viceprimarul Bogdan Gavrilescu, ceilalti trei alesi locali pemepisti lipsind, ceea ce înseamnă că s-a întîmplat ceva de la întelegerea initială, care i-a determinat să-si schimbe atitudinea. Doi dintre ei, Marius Ghinet si Cristian Sauciuc, si-au motivat absenta printr-un comunicat de presă, însă dincolo de cele prezentate în scris, considerăm că datoria consilierilor, indiferent de culoarea lor politică, este să fie prezenti la sedinte si să voteze cum le dictează constiinta. Experienta ne dovedeste că chiulul sau, mai elegant, boicotul a fost folosit de mai toti consilierii pentru a depăsi situatii „stînjenitoare“. De obicei cînd nu le conveneau o serie de proiecte, dar nici nu vroiau să voteze împotrivă pentru că si-ar fi atras capital negativ de imagine. Lipsa majoritarilor i-a permis primarului Dragos Chitic să pornească un atac la baionetă împotriva lor. „Este lipsă de respect pentru cetăteni din partea celor de la PSD, ALDE si o parte din PMP. Sînt semnale publice că la Locativserv există disfunctionalităti majore. Am solicitat si s-a realizat un raport de audit din concluziile căruia reiese că societatea nu functionează corespunzător, ba chiar se poate vorbi si de încălcări ale legii. Este ocupat un spatiu în Mall Forum Center fără acordul proprietarului care este municipiul Piatra Neamt. Actualul director conduce societatea ca si cum ar fi a sa, n-ar fi o societate publică, a consiliului local. A comandat, ilegal, un audit pentru care a plătit 6.000 de lei. Sînt facturate municipalitătii servicii pentru locuinte care sînt vîndute, asadar aceste servicii n-ar mai trebui facturate pentru că nu mai sînt efectuate“, a început primarul Chitic lungul sir al acuzelor. Din care nu au lipsit nici referirile la Duster-ul achizitionat, de 750.000 de lei, biroul mobilat cu 200.000 de lei si secretara angajată, „care nu prea dă pe la serviciu“, a sustinut edilul sef. Edilul a mai precizat că fostul director avea performantă în activitate si fără Duster, si fără birou mobilat nou, si fără secretară. „Iar agamanii sînt părtasi la tot ceea ce se întîmplă. Si mai pot adăuga: există o comunicare defectuoasă cu chiriasii, care se plîng că le sînt calculate gresit chiria si facturile la utilităti. Sînt foarte multe locuinte neocupate si care nu sînt inventariate ca atare, în unele spatii locuiesc alte persoane decît cele care au contract, sînt locuinte distruse de chiriasi si care sînt transmise ca bune la Primărie. De asemenea, informatii privind închirieri preferentiale la Polivalentă si aprobări preferentiale pentru manifestări la Mall. În concluzie, un management defectuos si consider că este o rusine pentru PSD persoana care a fost numită director acolo. Colegii liberali vor face adrese către Curtea de Conturi si chiar Politia Economică pentru a se verifica modul în care o mînă de oameni îsi bate joc de o societate a consiliului local. Cît priveste consilierii PMP care lipsesc, îmi este foarte greu să mai port discutii cu ei, în conditiile în care am convenit cu ei săptămîna trecută să vină la sedintă, dar ei au ales să lipsească si consider că nu mai prezintă încredere“, a mai spus Dragos Chitic. Care a concluzionat: „chiulul permite continuare abuzurilor la Locativserv“. Si a apelat si la o figură de stil referindu-se la directorul societătii: „PSD a pus lupul paznic la oi“.



Directorul disponibilizat acuză



În sala de sedinte au fost prezenti si doi directori, tehnic si economic, care au fost recent disponibilizati de la Locativserv. Unul dintre ei s-a adresat consilierilor si referindu-se la o parte dintre disponibilizări, a avansat chiar ipoteza că s-ar dori încheierea unui contract de colaborare cu o viitoare firmă, pentru a acoperi locul lăsat gol de o parte dintre cei care pleacă. „Am fost disponibilizati pentru că nu am fost de acord cu managementul practicat. A fost desfiintat postul de casier central, dacă vă puteti imagina. Nu s-a stat de vorbă cu noi si nu ni se pare normal ca în noiembrie să angajezi personal, pentru ca apoi să faci disponibilizări. Vă mai spun că în chiar ziua în care am fost disponibilizată s-a făcut o sponsorizare. Se foloseste un limbaj violent, am fost amenintată prin interpusi la telefon, mi-a fost chiar frică să vin astăzi aici. Securitatea pe vremea lui Ceausescu era «mic copil» fată de ce se întîmplă în societate. Sînt oameni fortati să dea declaratii false pentru a-si păstra locul de muncă“, a declarat Felicia Holicov, director tehnic. Mihai Obreja, consilier PNL, s-a interesat dacă în locul casierului disponibilizat n-a fost anagajată altă persoană, ceea ce ar fi ilegal în opinia sa, însă nu a primit un răspuns la întrebare. Si colegul său de partid, Romel Bîrjoveanu, a apreciat că în contextul achizitionării de masini si mobilier, angajării de personal si realizării de sponsorizări, nu e în regulă să fie dati afară oameni si a dat asigurări că liberalii vor ataca în instantă deciziile luate de directorul si consiliul de administratie actual.



Directorul Locativserv contraatacă



De partea cealaltă, directorul Locativserv, Jănel Iosub, respinge punctual toate acuzatiile ce îi sînt aduse. Ba chiar contraatacă, vorbind la rîndul său de o serie de nereguli. Si îsi exprimă disponibilitatea să fie controlat de toate institutiile cu atributii în acest sens: Curte de Conturi, Fisc, Politie Economică. „În primul rînd, vreau să întreb în ce calitate intervine primarul, dacă societatea e subordonată Consiliului Local si există agamani desemnati de consilieri. Face presiuni si abuzuri ca să-si aducă oamenii la societate“, a început Jănel Iosub. Care a respins apoi una cîte una toate acuzele aduse privind modul în care manageriază activitatea Locativserv. Cît priveste disponibilizările, a admis că în ziua în care

le-a făcut, în CA s-a aprobat o sponsorizare, însă a sustinut că nu e nimic nu doar ilegal, ci e cît se poate de normal si fără nici o legătură cu concedierile. Care însă ar avea legătură cu profitul mic, „stăteau si tăiau frunze la cîini“, a declarat Jănel Iosub, dar si cu o serie de aspecte ce frizează ilegalitatea: deplasări în interes personal cu masina firmei, lucrări particulare, ba chiar si niste cheltuieli cu niste materiale achizitionate ce ar fi fost înregistrate ilegal în contabilitate. Pentru care sustine că are dovezi si cercetări disciplinare. El s-a declarat dispus să prezinte toate datele oricărei institutii de control „ca să vedem cine e hotul. Însă vă mai spun ceva pe lîngă toate aspectele pe care vi le-am prezentat apropos de miza întregii situatii. Mai vor unii ca nu cumva Piata Centrală să ajungă la Locativserv, la Jănel Iosub. Că eu cunosc situatia de acolo si as face ordine si asta deranjează“, a încheiat directorul societătii subordonate CL.



Pemepistii se explică



Cei doi consilieri locali de la PMP, Marius Ghinet si Cristian Sauciuc, si-au explicat absenta de la sedintă printr-un comunicat de presă. „Grupul consilierilor locali PMP Piatra Neamt informează locuitorii municipiului Piatra Neamt că, atîta timp cît se încearcă promovarea unor hotărîri de Consiliu Local doar pe considerente strict politice, noi, consilierii PMP Neamt nu vom face jocul niciuneia din părtile implicate. (...) Situatia de la Locativ trebuie rezolvată legal si tinînd cont în primul rînd de interesele municipiului Piatra Neamt si ale locuitorilor săi. Dacă a gresit Consiliul de Administratie, ar trebui să existe un raport al Adunării Generale a Actionarilor pe baza căruia, noi, consilierii locali, să putem lua o hotărîre în cunostintă de cauză. (...) Am considerat că aceste motive au fost suficiente pentru ca noi, consilierii locali ai PMP Piatra Neamt să nu participăm la sedinta extraordinară a CL al Municipiului Piatra Neamt, convocată pentru data de 6 martie 2017, ora 10.00. Din punctul nostru de vedere, proiectul de Hotărîre referitor la modificarea HCL nr.190/2016 privind împuternicirea consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului este asociat sau actionar, nu este un argument suficient si necesar pentru a convoca o sedintă extraordinară din moment ce nouă, celor care ni se cere să luăm o decizie, ne lipsesc date complete cu privire la aceste societăti, mai cu seamă Locativserv“, se arată în comunicatul de presă.

