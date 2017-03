Lefter în tara petrodolarilor • „Îi multumesc lui Dumnezeu într-o tară în care există doar Allah“, spune Radu Lefter, antrenor de portari la echipa Al Taawon din Arabia Saudită • pietreanul era somer cînd a plecat în tara din zona Golfului Persic, după esecurile numite Ceahlăul si Rapid • „E adevărat că au foarte multi bani, dar nu mai aruncă cu ei asa cum se întîmpla în urmă cu cîtiva ani“, zice Lefter despre sauditi •



Fostul portar si tehnician al echipei Ceahlăul, Radu Lefter, antrenează de patru luni în prima ligă de fotbal din Arabia Saudită, la Al Taawon, echipă condusă de principalul Costel Gâlcă si secundul Dumitru Uzunea. Gruparea la care evoluează si Lucian Sânmărtean a fost preluată de tehnicienii români în luna octombrie, cînd se clasa pe locul 11 din 14 echipe (avea doar 5 puncte în sase etape), iar munca staff-ului s-a văzut formatia urcînd în ierarhie pînă pe locul 6 (24 de puncte din 19 etape). În plus, Al Taawon a disputat si două etape din Liga Campionilor Asiei, înregistrînd o victorie - prima din istoria clubului în cea mai înaltă competitie a continentului si o înfrîngere. Radu Lefter a acordat pentru Monitorul un interviu în exlusivitate în care a vorbit de viata din Arabia Saudită, despre proiectul Al Taawon si despre fotbalul din această tară.



Rep: Radu, cum te-ai acomodat în Arabia Saudită si cum arată stafful cu care lucrezi la Al Taawon?

Radu Lefter: M-am acomodat bine, am tot ce-mi trebuie aici din punct de vedere al conditiilor, doar familia îmi lipseste, dar tinem legătura la distantă prin mijloacele de comunicare. La echipă e un staff super, am avut o sansă extraordinată să ajung să lucrez cu asemenea oameni. Despre Costel Gâlcă nu cred că trebuie să mai vorbesc, cunoaste toată lumea că este un profesionist, la fel secundul Mitică Uzunea. În total sîntem opt oameni în staff, din care cinci români si trei spanioli, toti fosti colegi cu Gâlcă din perioada cît a antrenat pe Espanyol Barcelona, specialisti în recuperarea fizică a jucătorilor.

Rep: A fost primul meci în Liga Campionilor Asiei si a fost si prima victorie. Cum au primit suporterii acest rezultat?

R.L.: Într-adevăr am învins cu 1-0 pe Lokomotiv Tashkent, din Uzbekistan si am adus prima victorie, chiar la prima participare a echipei Al Taawon în această competitie. A fost bucurie mare, un stadion plin ochi, cu 25.000 de oameni în tribune, o coregrafie specială si sperante de a face o figură frumoasă în această competitie, corespondentul pentru Asia a Ligii Campionilor din Europa. Echipa a terminat anul trecut pe locul IV, cel mai bun din istoria clubului si ar fi trebuit să joace tur preliminar. Al-Ittihad, care terminase pe III, a fost penalizată si Al Taawon a beneficiat de acest culoar.

Rep: Cum e grupa în care jucati si ce sperante aveti de a iesi din ea?

R.L.: E o grupă grea, din care mai fac parte echipa din Uzbekistan pe care am învins-o, Esteghlal, o formatie bună din Iran si Al-Ahli Dubai din Emiratele Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu. Cu Oli ne vom întîlni în etapa a treia, după ce vom juca cu iranienii în Oman, pentru că sauditii nu au voie în Iran (meciul s-a disputat pe 27 februarie si a fost cîstigat de Esteghlal cu 3-0, n.red.).



Un campionat cu reguli stricte



Rep.: Să revenim la munca ta la Al-Taawon. Cum ai ajuns tocmai în campionatul Arabiei Saudite?

R.L: Costel Gâclă si Mitică Uzunea ajunseseră la un acord cu echipa si căutau să-si completeze stafful cu un antrenor de portari. Initial l-au vrut pe Stefan Preda, dar Fane a ales să meargă la Viitorul Constanta si atunci au mai discutat pe la Federatie si am fost propus eu. Sînt convins că a fost si noroc, dar au fost si prieteni care au pus o vorbă bună pentru mine, m-au recomandat. Am spus din prima «DA», pentru că ajunsesem fără serviciu după 20 de ani si «mă urcam pe garduri» cum se spune, nu mă obisnuiam deloc cu statutul de somer. Am plecat din România de la două echipe prăbusite, Ceahlăul si Rapid Bucuresti si am ajuns aici unde zici că-i paradis, asa că oferta a venit exact cînd trebuia. Îi multumesc lui Dumnezeu într-o tară în care există doar Allah.

Rep.: Povesteste-ne cum e campionatul saudit, la ce nivel sînt jocurile, portarii pe care îi pregătesti.

R.L.: În campionatul saudit numărul maxim de jucători străini în echipă este 4, iar în cazul nostru, pentru că jucăm în Liga Campionilor, unul din cei patru stranieri este obligatoriu să fie dintr-o tară asiatică. Atunci cînd Sînmărtean a semnat cu Al-Taawon a fost mare uimire în presa de aici, pentru că era cunoscut ca un jucător de mare valoare, care jucase la Ittihad si nu le venea să creadă că a acceptat să revină la o echipă nu atît de mare. O altă regulă este că toti portarii trebuie să fie sauditi si asta pentru a acoperi necesitătile pentru postul de la echipa natională. Ritmul meciurilor e ridicat, se joacă bărbăteste, partidele sînt antrenante si foarte echilibrate, de asta si rezultatele sînt imprevizibile. Nu stiu cîti români ar putea evolua aici. În afară de Marius Axente nu prea stiu români care să joace aici. E adevărat că nu prea au răbdare si e greu să ai constantă în rezultate. În plus, e destul de dificil de antrenat, pentru că trebuie un program care să tină cont si de momentele de rugăciune si se pierde din timpul de odihnă al jucătorilor. O să vedem cum va fi în perioada de Ramadan.

Rep.: Care este obiectivul pentru acest sezon?

R.L: Nu ni s-a fixat un obiectiv anume, obiectivul nostru este să cîstigăm fiecare meci. Aici sînt echipe cu nume, cu orgolii si pretentii cum e Al-Hilal, care nu a mai luat titlul de ceva timp, Al-Ittihad, Al-Nasr, Al-Ahli - campioana en-titre si e greu să te impui în fata lor, de aceea am spus că locul 4 de anul trecut a fost cumva un miracol. Numeric, lotul nostru e în regulă, dar se mai poate îmbunătăti pentru că lupta e pe trei fronturi: campionat, Cupa Regelui si Liga Campionilor.

Rep.: Ce conditii are echipa la care lucrati?

R.L: Din cele mai bune. Avem gazon natural la stadion, dar sînt echipe unde nu creste iarbă si acolo se foloseste gazon artificial. Avem o bază sportivă nouă finalizată în proportie de 99% cu trei terenuri sintetice. Guvernul lor sprijină foarte mult sporturile de echipă si fotbalul în mod special. Un exemplu: toate echipele de copii si juniori fac deplsarile la meciuri cu avionul, desi distantele pînă la destinatii nu sînt mai mari decît în România, adică 400-500 de kilometri.



„Sauditii - mari grădinari“



Rep.: Despre Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, pe la noi circulă tot felul de legende legate de opulenta si banii cheltuiti în fotbal. Care e realitatea?

R.L.: E adevărat că au foarte multi bani, nu neagă nimeni asta, dar nu mai aruncă cu ei asa cum se întîmpla în urmă cu cîtiva ani, cel putin în fotbal, cînd antrenau aici Balaci sau Olăroiu. Ca organizare, toate stadioanele sînt ale guvernului, ale statului adică, la fel si echipele, pe lîngă care, sigur, sînt tot felul de sustinători potenti financiar. Abia din vară se va începe un fel de privatizare a cluburilor si echipele vor fi cumpărate. Si Al-Taawon e unul din cluburile pentru care este interes în a fi achizitionat.

Rep.: O poveste haioasă de pe la noi spune că atunci cînd au nevoie de dolari, sauditii mai scot o găleată de petrol din fîntînă...

R.L.: O fi fost asa, nu stiu, dar acum au înteles si ei că resursele nu sînt neliminate si au început să fie mai cumpătati, să mai conserve din bogătiile subsolului. Ce m-a surprins însă este faptul că sînt mari grădinari si exportatori de produse agricole, îndeosebi legume. Pe lîngă culturile de curmale care se văd peste tot, au amenajat o multime de microferme.

Rep.: În nisip?

R.L.: Da. Din avion se văd în dunele de nisip multe cercuri perfecte. Acolo sînt ferme unde se cultivă legume, într-un sol îmbunătătit. Sapă puturi de mare adîncime si cu apa pompată se irigă prin niste brate enorme care se rotesc permanent deasupra culturilor. În plus, sauditii au si un foarte dezvoltat spirit de afaceri.

Rep.: Revenind la fotbal, reusesti să mai urmăresti campionatul din România?

R.L.: Sigur că da, sîntem interesati noi, românii de aic, de ce se întîmplă în campionatul din tară, chiar dacă e mai dificil din cauza programului nostru. Personal mă interesează foarte mult echipa Concordia unde antrenează Dan Alexa si Costel Ilie, doi băieti extraordinari cu care am lucrat la Rapid. Eu zic că s-a sudat bine si am încredere că vor face treabă bună la Chiajna anul acesta.

Rep.: Ce-ti propui pentru acest mandat la Al-Taawon?

R.L.: Contractul nostru este de un an si în mai se termină campionatul, apoi urmează o vacantă mai lungă pentru că vin călădurile mari si nu se mai poate juca. Vreau ca alături de colegii din staff să încheiem sezonul pe locul V dacă se poate, dar lupta nu e deloc usoară.

