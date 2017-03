Seful ALDE, turism, politichie si zîmbetul • presedintele ALDE Neamt, Ion Asaftei, a prezentat o serie de proiecte pentru stimularea turismului nemtean • Axialul, proiectul unui teleferic în Durău, Lacul Izvorul Muntelui si Drumul Pelerinului au fost cîteva obiective amintite • Sefii ALDE Neamt, în frunte cu Ion Asaftei, presedinte, dar care este si vicepresedinte al CJ Neamt, au tinut vineri o conferintă de presă în care au vorbit despre cum au făcut ordine în partid, despre vizita vicepremierului în Neamt si despre o serie de proiecte ce vizează stimularea turismului nemtean. La care s-au adăugat si răspunsuri la o serie de întrebări punctuale primite de consilierii ALDE de la nemteni. Cît priveste partea cu vizita lui Sevil Shhaideh, am aflat din relatări că a fost de bun augur că a determinat din partea reprezentantilor CJ Neamt „o abordare cu mai multă încredere si curaj a investitiilor la nivelul judetului“, după cum a spus Asaftei. Care a continuat apoi prezentînd o serie de proiecte ce vizează turismul, acest vis al majoritătii celor care au condus si conduc judetul. Dar care, cel putin pînă acum, e ca în zicerea cu fotbalistul: „născut talent si mort sperantă“. Revenind la proiecte, am retinut cîteva: drumul axial care ar fi gata pînă la sfîrsitul anului, teleferic în Durău pînă la Cabana Dochia, punerea în valoare a Lacului Izvorul Muntelui, „Drumul Pelerinului“, de la Mănăstirea Vărarec la Mănăstirea Neamt, pîrtia de schi de la Durău, etc. Toate într-un registru optimist, provocat si de faptul că, ne-a spus acelasi Ion Asaftei, reprezentantii CJ Neamt s-au întors de la Tîrgul National de Turism cu „aprecieri deosebite“. La cîti bani s-au cheltuit ar fi fost si culmea să fie altfel de aprecieri, opinăm noi. Revenind la optimism, motive de bucurie ar fi si în ceea ce priveste un pavilion nou la Spitalul Judetean, propunere ce ar fi luat deja drumul Bucurestiului.

De remarcat si faptul că, în toiul pledoariei pentru turism, „pătruns“ de importanta propriei relatări, Ion Asaftei si-a permis, să-i atragă atentia unei colege din presă să nu zîmbească. Pentru că, nu-i asa, nu cadra cu sobrietatea discursului ce mai continea si referiri la cei care taie pădurea si strică drumurile cu masinile lor, „savantii“ care inventează peste tot rezervatii si parcuri naturale de aproape nu se mai poate face turism de răul lor si altele asemenea. Nu negăm importanta si adevărul celor spuse, dar considerăm că, pentru a nu mai gresi vreun ziarist, la conferintele ALDE să fie tinută obligatorie, cernită si apropiată de cea de la ceremoniile funerare, iar redactorii sefi să trimită doar reporteri ce au suferit recent vreo deceptie în dragoste sau vreun necaz ca să nu le mai vină pofta de a zîmbi neoportun. Să fie ordine si disciplină, sobrietate si seriozitate. Asa cum se manifestă politicienii în majoritatea lor, că de aia am ajuns să trăim asa de „bine“. Si ca să nu fim si noi admonestati, precizăm ferm că ironia de mai sus e proprie si personală si nu are nici o legătură cu continutul conferintei de presă.



ALDE, fără duplicitari si „enclave“



Cît priveste partea cu „politichia“, am aflat că formatiunea nemteană vrea congres extraordinar pe plan national, în maxim 30 de zile. Iar pe plan local a scăpat de de „duplicitarii si perturbatorii din partid“ si se pregăteste cu spor pentru alegerile din Roman, Pipirig, Agapia si Băltătesti. Reporterul Monitorul a întrebat, că tot se discuta în spatiul public de cîteva zile, dacă pe excluderea din partid a lui Constantin Iacoban sînt semnăturile ambilor co-presedinti ALDE de la aceea vreme si dacă statutul prevede acest lucru? Interesul nu era legat atît de modul în care se întîmplă o excludere într-un partid, desi si asta ar putea fi revelatoriu pentru a stabili cîtă democratie si respect pentru reguli există într-o formatiune politică. Însă interesul era legat în principal de pozitia de consilier judetean, pe care unul sau altul, nu contează persoanele, o poate pierde sau cîstiga în urma unor decizii contestate luate într-un partid. Cum e în cazul Iacoban-Luca, atît de disputat în CJ si nu numai. Răspunsul lui Ion Asaftei a fost că statutul nu prevede acest lucru, după care a urmat un discurs întreg îndreptat împotriva celor exclusi, nu-l reluăm, nu aceasta era întrebarea, dar din care am mai retinut că pe decizia de excludere există semnătura lui Asaftei: „Am semnat în dreptul meu nu în dreptul «dreptilor» care a trecut la PNL“. Si că n-ar putea vreodată prevala lipsa unei semnături deciziei luate în majoritate de forurile de conducere ale partidului. Ceea ce e foarte posibil să fie asa si oricum nu poate fi contrazis decît de o eventuală decizie a unei instante, dacă va fi făcută vreo actiune în acest sens.

