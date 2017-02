Ploi, zăpadă dar se anuntă si primăvara • pînă diseară este în vigoare o informare de precipitatii moderate cantitativ si vijelii • după acest episod conditiile meteo se mai îmbunează • intrăm în luna lui Mărtisor cu valori termice de 12 grade • Vremea este năbădăioasă si după cîteva zile în care am crezut că iarna s-a dus si a venit primăvara, conditiile meteo se schimbă dramatic. Specialistii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis o informare de vreme rea valabilă pentru întreg teritoriul tării de ieri, 24 februarie, de la ora 20.00, si pînă astăzi, 25 februarie, la ora 20.00. Timp de 24 de ore vor fi precipitatii moderate cantitativ si intensificări ale vîntului. „În intervalul mentionat vremea se va răci si vor fi precipitatii în cea mai mare parte a tării. În regiunile sud-vestice si sudice, precum si la munte, se vor cumula cantităti de pînă la 15 -20 l/mp. În zona de munte vor predomina ninsorile si se va depune strat nou de zăpadă, în Transilvania si Moldova vor fi precipitatii mixte, iar în celelalte regiuni vor fi mai ales ploi. Local si temporar, vîntul va avea intensificări cu viteze de 50 -60 km/h, iar în zona montană înaltă va spulbera zăpadă“, conform ANM. Încă de ieri dimineată au fost semne de schimbare a registrului meteo, cerul a fost acoperit, în schimb a fost destul de cald. La ora 11 cel mai bine era la Tîrgu Neamt unde termometrele indicau 14 grade, la Piatra Neamt se înregistrau 13 grade, iar în zona Roman erau 11 grade. Doar în vîrf de munte, pe Toca, erau valori negative, de -2 grade. În judet nu mai este zăpadă acum decît pe Ceahlău, unde meteorologii au măsurat 51 de centimetri. Astăzi, 25 februarie, valorile termice scad cu mai mult de 10 grade fată de intervalul anterior, astfel că la amiază, în zona noastră maxima abia atinge pragul de 1 grad. Noaptea va fi una din cele mai reci din ultima perioadă, iar în zori termometrele vor indica -7 grade Celsius. Nici duminică nu va fi timp frumos, norii rămîn cantonati la noi, în schimb va fi sensibil mai cald, iar la amiază vor fi 5 grade. Si noaptea va fi mai blîndă si trecem din nou la valori pozitive, dar modeste, 1 grad, cu plus. Dacă prognoza se adevereste, de la începutul săptămînii viitoare temperatura începe să crească treptat. Luni, 27 februarie, revine soarele în fortă si aduce valori în crestere pînă la o maximă de 7 grade. Si regimul termic nocturn va fi influentat si pe fondul unui cer senin minima saltă la 2 grade. Zi de primăvară autentică se anuntă marti, 28 februarie, cînd va fi deosebit de cald, 11 grade. Noaptea va fi încă rece, 1 grad, cu plus. Luna lui Mărtisor debutează cu vreme foarte caldă, chiar dacă cerul va fi mai mult acoperit, la amiază vor fi 12 grade. După lăsarea întunericului, cerul se degajează, si ajungem la o minimă de 4 grade. Fix la fel vor fi conditiile meteo si joi, 2 martie, în schimb va fi soare. Vineri, 3 martie, se mai pierd cîteva grade, dar va fi soare, cel mult 9 grade peste zi, si în jur de 3 grade după lăsarea întunericului. Sîmbătă, 4 martie, nu aduce modificări în registrul meteo, soare, o maximă de 9 grade si o minimă de 3 grade. Duminică se păstrează acelasi regim, iar la amiază se vor înregistra 10 grade Celsius.

