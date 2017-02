Bolnavi închipuiti de rîsul... curcilor • conducerea spitalului a declansat o campanie de constientizare • numai într-o singură zi, la CPU Roman au fost consultati 63 de pacienti, din care doar sase puteau fi considerati ca urgente • cazuri „foarte grave“ au fost un cos în nas, un eritem interfesier (opărire), sau cearcăne la ochi • Conducerea Spitalului Municipal de Urgentă Roman a demarat o campanie de constientizare a cetătenilor referitor la blocarea Centrului de Primire Urgente cu niste cazuri banale, unele care chiar stîrnesc chiar hazul. Această campanie a demarat prin intermediul paginii de internet a unitătii sanitare, dar si prin intermediul mijloacelor media. În doar trei zile din luna februarie, la CPU s-au prezentat pacienti care puteau foarte lejer să-si rezolve problemele minore de sănătate la medicul de familie sau la unul din cele sase centre de permanentă din municipiul de la malurile moldovei si Siretului. „Revenim cu o rugăminte către populatia municipiului Roman si celei din zona limitrofă, de a se adresa Centrului de Primire Urgente doar pentru motive întemeiate, pentru cazuri încadrabile în diagnosticele de urgentă si nu pentru cazuri care ar putea fi tratate si de către medicul de familie. Cetătenii trebuie să fie constienti de faptul că, pentru unele dintre aceste non-urgente, se alocă resurse umane si de timp semnificative, riscînd, în acest fel, să nu putem gestiona corect alte situatii de o gravitate mai mare“, a precizat Maria Andrici, managerul Spitalului Roman. Aceasta a venit cu cîteva exemple concrete de non-urgente, care au trecut pragul Centrului de Primire Urgente săptămîna aceasta. „Un exemplu elocvent de ceea ce înseamnă non-urgentă îl reprezintă cele trei cazuri rezolvabile în cabinetele medicilor de familie. Astfel, a venit o persoană de sex feminin, în vîrstă de 40 de ani, pentru rezolvarea unei foliculite la nivelul narinei stîngi, adică un banal cos, apărut în naa. Tot recent, s-a prezentat o persoană de sex feminin pentru rezolvarea unui eritem interfesier (opărire - n.r.). În 22 februarie, la CPU, o persoană a fost diagnosticată cu o spasmofilie. O altă persoană s-a prezentat pentru a primi tratament împotriva cearcănelor“, a mai mentionat managerul spitalului. Maria Andrici a mai sustinut că, în ziua de 22 februarie, în CPU au fost consultati nu mai putin de 63 de pacienti, dintre care cel putin sase au fost cu adevărat cazuri grave, încadrabile în codul rosu de urgente. „Printre cazurile cu gravitatea cea mai mare, din ziua de 22 februarie, am putea aminti de un accident vascular-cerebral hemoragic, cu prezenta sîngelui intra-cerebral. As mai reaminti de deja mediatizatul caz al unei bătrîne de 68 de ani care a intrat în soc anafilactic după ce a consumat o felie de pizza. Printre urgentele tratate în aceeasi zi as putea aminti de un hematom subdural post-traumatic. În aceeasi zi la spital s-au prezentat si două victime ale unor accidente de masină. Un caz de bloc atrio-ventricular total, cu lipsa de transmitere a impulsurilor de la nivelul atriilor către ventriculi a reprezentat tot o urgentă majoră“, a mai explicat medicul citat. Din păcate, cazuri de bolnavi închipuiti vor mai fi pe la sectiile de urgente ale spitalelor din judetul Neamt.

Articol afisat de 449 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Flora ORDEAN)