Escrocii vedetelor, da' prosti mai sînt!

Trei nemteni, care sînt anchetati în dosarul clonării de conturi ale unor vedete pe retele de socializare, activitate în urma căreia au obtinut bani frumosi prin false campanii umanitare, au picat ca prostii. Ei au fost arestati preventiv încă din octombrie 2016, însă o lună mai tîrziu au scăpat de cătuse si au fost plasati sub control judiciar. Ulterior, nu au respectat conditiile impuse de judecători, iar pe 20 februarie 2017 au fost din nou încarcerati. Judecătorii au admis propunerea procurorilor DIICOT Suceava si au înlocuit controlul judiciar cu arestul preventiv. „În urma supravegherii judiciare a trei suspecti, aflati sub măsura controlului judiciar, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Neamt - Biroul Supravegheri Judiciare s-au sesizat de nerespectarea unei obligatii impuse de instantă pentru cei trei bărbati, cu vîrste cuprinse între 22 si 39 de ani, fapt pentru care în data de 20.02.2017 au înaintat propunerea pentru luarea unei măsuri mai severe. În data de 22.02.2017, instanta de judecată a dispus înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, cei în cauză fiind preluati de politisti si încarcerati“, a declarat Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al Politiei Neamt. Este vorba de pietrenii Alexandru Ovidiu Lăcătus, Iulian Vlad lăcătus si Constantin Cătălin Negru. Ei au încercat să-si recîstige libertatea la Curtea de Apel Suceava, dar nu au avut cîstig de cauză. Primul este acuzat de 58 de infractiuni, Iulin Vlad are 114 infractiuni, iar Negru se laudă cu 97 de fapte. Gruprarea a fost destructurată pe 11 octombrie 2016, stabilindu-se că au creat pe retele de socializare false profiluri, la care au folosit imagini si date ale unor vedete de televiziune precum Andreea Marin, Iulia Vîntur, Sofia Vicoveanca, Stela Popescu, Rodica Popescu Bitănescu sau Teo Trandafir. Cînd aceste profiluri au fost puse la punct, au demarat campanii umanitare imaginare si au strîns în conturile special create pentru actiunile ilicite aproape 34.000 de dolari americani si 1.000 de lei. Procurorii DIICOT Suceava au efectuat un număr de cinci perchezitii domiciliare, dintre care patru în Neamt si una în Cluj pentru prinderea suspectilor, în dosar fiind acuze de grup infractional organizat specializat în săvîrsirea infractiunilor de fals informatic si fraudă informatică. Anchetatorii au apreciat că există suspiciunea că în perioada 2015 - 2016, un număr de patru suspecti s-au constituit într-un grup infractional organizat în cadrul căruia au actionat în mod coordonat, prin crearea de conturi fictive într-o retea de socializare pe numele altor persoane - vedete TV, postînd fotografii reale ale acestora alături de informatii personale, parte din acestea reale, parte false, care prin natura lor au cauzat prejudicii morale si de integritate. „În urma introducerii datelor informatice pe reteaua de socializare, respectiv crearea de conturi fictive pe numele persoanelor publice, membrii grupului infractional au demarat campanii umanitare nereale cerînd sprijin financiar. Astfel, numeroase persoane au accesat respectivul cont si au purtat diverse discutii, unele dintre victime fiind convinse de verdicitatea lucrurilor expuse, transferînd pe numele autorilor diverse sume de bani prin servicii bancare de transfer rapid“, conform unui comunicat al DIICOT.



Andreea Marin i-a turnat



În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că în perioada 1 ianuarie 2015 - 2 august 2016, pe numele celor patru suspecti au fost efectuate, prin intermediul serviciilor de transfer rapid de bani, un număr de 360 tranzactii de la 273 de persoane vătămate, suma totală încasată de escroci fiind stabilită la 33.853,37 dolari americani si 1.000 de lei noi. În timpul descinderilor domiciliare oamenii legii au ridicat din locuintele suspectilor sase telefoane mobile si tot atîtea cartele SIM, un card de memorie, trei carduri bancare, o unitate de calculator si 15 chitante de la ridicarea banilor. La sediul DIICOT Suceava au fost dusi atunci patru suspecti, în final trei fiind arestati, iar unul pus sub control judiciar. Cea care i-a turnat pe escroci a fost vedeta de televiziune Andreea Marin, după ce si-a dat seama că pagina de Facebook i-a fost clonată de persoane care au cerut donatii în numele ei, dar si a altor oameni de televiziune. Imediat după ce procurorii DIICOT Suceava au făcut primele retineri în acest caz, Zîna surprizelor a confirmat faptul că nu a putut rămîne indiferentă atunci cînd si-a dat seama că unii fac bani în numele ei. „Contul meu nu a fost spart, cel oficial există. Contul a fost clonat, cu aceeasi fotografie, oamenii primeau cerere de prietenie si li se cerea pe «privat» să doneze bani. Ei pot verifica dacă este cel original. Nu pot să nu văd naivitatea unor oameni, unii au intrat la mine pe cont si m-au întrebat. Cum îsi poate imagina cineva că intru pe «privat» să cer bani? Nu e în regulă, trebuie să te gîndesti cine e omul care face asta, ce reputatie are. Eu nu am stat să astept să se rezolve problema de la sine, ci eu am făcut cererea către Politie, am spus ce se întîmplă, deschizînd practic o anchetă“, declara la acea vreme Andreea Marin. Aceasta a mai adăugat că totul a fost în defavoarea oamenilor care au crezut în această poveste si care le-au dat escrocilor circa 34.000 de dolari. Si alte vedete tv au fost folosite de gruparea infractională din care fac parte si nemteni. Actrita Rodica Popescu Bitănescu a sustinut că nici măcar nu are conturi pe relete de socializare si oricum nu dă bani la nimeni, dar nici nu cere de la nimeni.

