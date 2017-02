PMP cam clatină majoritatea în CL • trei pemepisti s-au rupt partial de PSD si ALDE • „Nu sîntem la remorca nimănui“, sustine presedintele interimar al PMP Piatra Neamt • subiectul ar putea fi dezvoltat astăzi, cînd este anuntată o conferintă de presă sustinută de deputatul Corneliu Bichinet, numit sef al organizatiei judetene PMP pînă la alegerile interne • Sedinta de consiliu local la Piatra Neamt, de joi, 23 februarie, a consemnat, dincolo de penibilul unor situatii în care s-au regăsit unii consilieri locali, si un joc politic interesant al PMP. Toată lumea astepta să vadă dacă negocierile cu liberalii se fructificaseră, ceea ce ar fi schimbat majoritatea în CL, mai ales că declaratiile liderului interimar venit de la Vaslui, deputatul Corneliu Bichinet, erau evazive, lăsînd loc si pentru ruperea de PSD, dar si de rămînerea în vechea aliantă. A existat un prim „semnal“ înainte de sedintă. Un consilier PMP a venit singur si si-a ocupat locul la stînga social-democratilor, în vreme ce ceilalti doi, împreună cu viceprimarul Bogdan Gavrilescu, au venit împreună, mai tîrziu, semn că ar fi participat la o „sedintă“ înainte de începerea ostilitătilor în consiliu. Si „ruptura“ ce se prefigura s-a materializat. La o serie de proiecte, consilierii Sauciuc si Ghinet au votat alături de viceprimar împreună cu PNL, în timp ce Alexandra Moisii a ridicat mîna împreună cu cei din PSD si ALDE. Explicatia a fost oferită după sedintă de presedintele interimar al PMP Piatra Neamt, consilierul local Cristian Sauciuc. „PMP este un partid care nu merge în remorca nimănui. Nici PSD, nici PNL. Facem parte din majoritatea PSD-PMP-ALDE, dar am avut înainte de sedintă o întîlnire în Biroul Local al PMP si am discutat cu membrii nostri proiectele de hotărîre. După care astăzi (joi, 23 februarie n.red.) am votat în consecintă“, a declarat Cristian Sauciuc. Întrebat dacă e o ruptură în PMP pentru că au fost proiecte la care colega de partid a votat altfel decît restul consilierilor, acesta a negat orice disensiuni si a explicat că au fost aspecte unde s-a decis ca votul să fie lăsat la latitudinea sau constiinta fiecărui consilier. De asemenea, nu a dorit să precizeze dacă aceeasi atitudine va fi adoptată si în Consiliul Judetean. Probabil mai multe informatii pe această temă vor fi oferite astăzi, cînd este anuntată o conferintă de presă sustinută de deputatul Corneliu Bichinet. Revenind la consiliul local, spunem de la bun început că oricine merită de să beneficieze de „prezumtia“ de sinceritate, asadar e posibil ca pe viitor consilierii PMP să voteze fiecare după cum îi dictează constiinta si după cum interpretează fiecare interesul cetăteanului.



Încurcate căile politicii



Experienta modului în care s-a făcut politică după '89 însă, îi poate determina pe unii să pună la îndoială astfel de declaratii de bună intentie. Pentru că în majoritatea cazurilor, alesii locali, si nu numai,

s-au încadrat în categoria „masinărie de vot“, respectînd cu strictete ordinele de la partid si votînd în consecintă, după cum au dictat interesele politice. Ceea ce dă nastere la calcule interesante în ceea ce priveste majoritatea din CL Piatra Neamt. Astfel, cei 23 de consilieri au următoarele culori politice: 9 PNL, 7 PSD, 4 PMP si 3 ALDE.

Ceea ce făcea ca raportul să fie de 16 la 9, PSD-PMP-ALDE, versus PNL. Dacă toti consilierii PMP ar vira spre liberali, raportul ar deveni 13 la 10, cu PSD si ALDE în opozitie. În conditiile în care Alexandra Moisii ar decide să rămînă alături de PSD, influentată poate si de faptul că a ajuns în PMP via defunctul UNPR, atunci raportul ar fi 12 la 11, tot pentru liberali, dar extrem de fragil, după cum anticipam si în articolele precedente. Însă, cel mai probabil, odată cu adoptarea unei pozitii clare a PMP nu ar mai fi tolerate initiativele si preferintele personale si e destul de posibil să i se ceară să voteze alături de cine hotărăste partidul. Ceea ce dă nastere la niste calcule foarte complicate. Dacă pemepistii vor decide să vină alături de PNL si Alexandra Moisii ar rămîne alături de PSD, unii spunînd că se duc lupte aprige în prezent pentru convingerea ei, inclusiv cu promisiuni de „mărire“ la Apa Serv, atunci partidul i-ar putea retrage sprijinul politic. Si ar putea să-si piardă mandatul de consilier. Numai că aceasta ar fi în cîstigul... PSD. Pentru că fotoliul de ales local a fost obtinut la alegeri de pe o listă comună PSD-UNPR, ceea ce înseamnă că următorul pesedist de pe listă ar lua locul lăsat vacant de Moisii. Pînă atunci însă e cale lungă si multe se pot întîmpla. Inclusiv trădări si schimbări de aliante la care nimeni nu s-ar fi asteptat. Că asa e politichia la români.

