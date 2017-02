Zile si ceasuri rele pe sosele • cele mai multe accidente grave de circulatie în judetul Neamt au loc la mijlocul si sfîrsitul săptămînii, în a doua parte a zilelor • în ultimul week-end nu au fost astfel de evenimente, precedenta perioadă similară fiind în noiembrie 2015 • pe raza municipiului Piatra Neamt, ponderea accidentelor s-a concentrat pe bulevardul Decebal, pe străzile General Dăscălescu si Mihai Viteazu • cauzele principale au fost neacordarea de prioritate pietonilor, ori traversări aiurea • Statistica în privinta dinamicii accidentelor rutiere care au avut loc în judetul Neamt pe parcursul anului trecut a evidentiat faptul că în anumite intervale orare, si în anumite zile din săptămînă, au loc cele mai grave accidente de circulatie. Zile fatidice sînt martea, miercurea si duminica, după prînz. „În anul 2016 cele mai multe accidente grave de circulatie s-au produs în intervalul orar 14 - 22, în zilele de marti, miercuri si duminica“, a declarat Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al Inspectoratului Judetean de Politie Neamt. Un astfel de eveniment a avut loc marti, 15 noiembrie 2016, în localitatea Cordun. S-a întîmplat în zona fostului CAP unde un bărbat de 32 de ani a secerat cu masina doi bărbati, în timpul unei „demonstratii“ de derapaje (ne)controlate cu masina. Acesta, care nici măcar nu avea permis de conducere, ar fi încercat să îsi impresioneze sotia si copilul cu niste drifturi, pe aleea de acces (drum sătesc) dintre mai multe societăti comerciale. Romascanul a pierdut controlul asupra masinii pe pietrisul ud si a intrat din plin în doi bărbati, cu vîrste de 46, respectiv 40 de ani, care stăteau pe un trotuar din apropiere. Victimele au fost secerate, masina zdrobind piciorul stîng al primului dintre cei doi bărbati. Rănitul s-a prăbusit plin de sînge, nereusind să se mai ridice, iar colegul s-a ales cu leziuni mai usoare. La fata locului s-a deplasat un echipaj de la Statia de Ambulantă Roman, ce a oprit hemoragia puternică a săteanului, care avea piciorul „praf“, transportîndu-l la spital, unde a fost diagnosticat cu politraumatism si fractură deschisă. Starea era foarte gravă, cadrele medicale de la Urgentă stabilizîndu-l si luînd decizia de a-l transfera la Spitalul Sfîntul Spiridon din Iasi. Celălalt bărbat a scăpat cu leziuni mai usoare. Mai trebuie spus faptul că soferul de ocazie a plecat de la locul faptei fiind ulterior depistat de politisti. Din fericire în week-end-ul care tocmai s-a încheiat, în perioada 10-12 februarie 2017 în judetul Neamt nu au avut loc accidente de circulatie soldate cu victime omenesti. Conform statisticilor Serviciului Rutier Neamt, ultimul week-end fără astfel de incidente cu victime a fost în noiembrie 2015, în perioada 28-29. Chiar dacă la finele săptămînii trecute nu au fost evenimente rutiere grave, oamenii legii au fost la datorie si au avut mai multe actiuni în trafic în perioada în perioada 7-12 februarie. Sîmbătă, 11 februarie au fost retinute 22 de permise de conducere, 21 pentru depăsirea cu 50km/h a limitei de viteză si unul pentru depăsire neregulamentară.



Străzi periculoase în Piatra



Statistica activitătii pe anul trecut a Politiei Neamt relevă faptul că, în 2016, în judet au fost mai putine evenimente rutiere. „Dinamica accidentelor rutiere grave, comparativ cu 2015, evidentiază faptul că în perioada analizată s-au înregistrat cu 4% mai putine decît în anul 2016“, arăta inspector Elena Bulgărea. În ceea ce priveste siguranta traficului rutier, activitatea structurii din cadrul IPJ Neamt a avut ca scop reducerea nivelului de victimizare a cetătenilor. Avînd în vedere aceste priorităti, pe parcursul celor 12 luni au fost 288 de actiuni, din care 253 au fost executate folosindu-se efective proprii, iar alte 35 împreună cu alte structuri de politie si cu reprezentanti ai societătii civile. Rezultatele obtinute în cadrul actiunilor organizate de Serviciul Rutier si formatiunile de specialitate din cadrul politiilor municipale si orăsenesti, au făcut obiectul cresterii constatărilor de infractiuni la regimul circulatiei rutiere, cu aproape 5% fată de perioada de comparatie. Oamenii legii au constatat un număr de 60.162 de contraventii. Cu aceste ocazii au fost retinute un număr de 3.180 permise de conducere, titularii devenind pietoni. Politistii de la Rutier au retras pe parcursul anului trecut 1.230 de certificate de înmatriculare. În ce priveste siguranta traficului rutier în municipiul Piatra Neamt, cauzele principale de producere a accidentelor rutiere au fost neacordarea de prioritate pietonilor, traversări aiurea, ori nerespectarea distantei între vehicule. În mediul urban ponderea accidentelor s-a concentrat pe bulevardul Decebal, străzile General

Dăscălescu si Mihai Viteazu. Pe tot parcursul anului trecut în resedinta de judet s-au înregistrat un număr de 108 accidente de circulatie. Politistii Biroului Rutier Piatra Neamt au actionat în 2016 pentru combaterea principalelor cauze generatoare, înregistrîndu-se cresteri la sanctiunile aplicate pentru neacordarea de prioritate pietonilor (plus 9), abaterile pietonilor (plus 46), a biciclistilor (plus 117) si pentru încălcarea regimului legal de viteză (plus 239). Politistii nemteni recomandă conducătorilor auto să adopte o manieră preventivă de condus, atît pentru siguranta lor, cît si a celorlalti participanti la trafic.

