Dragnea „hăis” si Klaus „cea” Klaus Iohannis si Liviu Dragnea dovedesc în fiecare zi că sînt dispusi, în războiul pe care îl poartă, să dea România de gard. Ca în vorba înteleaptă din bătrîni cu căruta trasă de doi bidivii din care unul trage „hăis“ si altul „cea“. Căruta ajunge cu oistea-n gard si toată lumea are de pierdut. Asa si în România zilelor noastre, România cu două proteste: unul la Cotroceni si unul în Piata Victoriei. Am aflat cu totii ieri că mai asteptăm pînă să avem buget. Presedintele Iohannis ne-a comunicat, făcînd mare economie la explicatii, că e nemultumit de bugetul propus de Guvernul Grindeanu. Că e „problematic si riscant“. Asa cum a fost si este traiul de zi cu zi al oricărui român din '89 încoace. Si că se mai gîndeste. La ce?, am fi noi tentati să întrebăm. Si cît? Dincolo de aceste întrebări retorice, jocul presedintelui e extrem de străveziu: el e în război si e dispus să pîrjolească totul în calea dusmanului. Politic. Iar inamicul, ne-a spus Klaus, e PSD-ul. Dacă mai continuă asa mi-e tare teamă că în curînd va fi în război cu românii. Si nu înteleg de cînd i-am devenit noi inamici. De partea cealaltă, PSD-ul, care se traduce sau se reduce încă la Liviu Dragnea, o „arde“ declarativ. Dar nu reuseste să iasă din acest conflict care amenintă din ce în ce mai serios să facă scrum viitorul românilor. Că e suspendare de presedinte, că e remaniere guvernamentală, că e alt guvern, orice ar fi mai bun decît prelungirea actualei situatii. Din care nu văd cum ar avea cineva ceva de cîstigat. Evident în afară de politicieni si sfătuitorii lor. Nici de la Parlament nu vine vreun semnal încurajator. Mai nou, cumplit mestesug de prostie si lipsă de ocupatie, se ceartă pe cadavrul ordonantei date la ceas de seară făcînd 13-14 pe un subiect ce ar fi trebuit să fie demult închis. Si depăsit. Basca ne paste si un referendum cu o întrebare, pe surse deocamdată, ce riscă să cîstige premiu pentru stupizenie: Dacă vrem noi românii să continue lupta împotriva coruptiei? Oare ce să răspundem? Asteptăm cu maximă emotie ca onor presedintele să organizeze si un referendum în care să ne întrebe dacă Pămîntul se învîrte în jurul soarelui, iar noi, ca niste elevi eminenti de ne aflăm, să răspundem că da. Iar presedintele „Klaus“ Chicos Rostogan să ne mîngîie „mumos“ pe crestet. Toate acestea spun unii pentru că sînt la mijloc interese oculte de nivel planetar. Poate asa o fi, dar există si o altă explicatie mult mai „lumească“. Liviu si Dragnea se bat deja pentru alegerile prezidentiale viitoare. N-au mai avut răbdare pînă la startul campaniei electorale si au început deja războiul. Iar pumnii zboară în toate directiile. Cei mai multi lovesc însă în spinarea amărîtilor de români care au toate sansele să iasă cumplit de învinetiti din bătălia care nu e (încă) si a lor.

Revenind la vorba din bătrîni cu căruta, poate c-am accepta si gardul ca destinatie finală, oricum ne-am dovedit masochisti mereu votîndu-i pe aceeasi să conducă, dacă bidivii ar fi niste armăsari pursînge. Însă prin ceea ce fac dovedesc că nu sînt decît niste biete mîrtoage.

