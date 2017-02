Libertatea unui comisar, la voia instantei supreme • Curtea de Apel Bacău a dispus înlocuirea arestului preventiv cu cel la domiciliu pentru politistul Viorel Andronic • măsura va fi luată doar dacă rămîne definitivă • Înalta Curte de Casatie si Justitie este cea care i-a eliberat pe ceilalti politisti, dar l-a păstrat după gratii pe sef • Comisarul sef de politie Viorel Andronic, încarcerat de la începutul lunii noiembrie 2016 pentru fapte de coruptie, are o sansă la libertate. Ieri, 15 februarie, Curte de Apel Bacău a decis înlocuirea cătuselor cu arestul la domiciliu. Măsura nu este definitivă si va fi pusă în aplicare numai dacă procuririi anticoruptie nu o contestă. Este foarte probabil ca DNA să uzeze de calea de atac si să se adreseze instantei supreme avînd în vedere faptul că la început de februarie judecătorii de la Bacău au decis eliberarea celor sapte politisti implicati în cauză si plasarea acestora în arest la domiciliu. Atunci DNA a contestat măsura, cauza a ajuns la Înalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a stabilit ca ceilalti sase inculpati să devină arestati casnici, iar pentru seful Andronic au fost păstrate cătusele. Rămîne de văzut dacă si acest din urmă arestat din cel mai mare scandal de coruptie care a zguduit Politia Piatra Neamt va iesi de după gratii. Între timp, au ajuns acasă si se bucură de confortul domestic agentii Marius Laurentiu Greaca, Iulian Ciolpan, Dragomir Loredan Covasan, Bogdan Eugen Miziligeanu, Ionut Alexandru Berbec si Constantin Neamtu. Acestia au de respectat o serie întreagă de conditii si nu au voie să ia legătura între ei, judecătorii atrăgîndu-le atentia că dacă încalcă interdictiile impuse s-ar putea reîntoarce după gratii. Ancheta în acest caz a demarat în urmă cu un an, iar în august a fost declinată la DNA. Totul a culminat pe 9 noiembrie, cînd procurorii au descins în Neamt si au decimat Biroul Rutier al politiei pietrene. Oamenii legii au fost acuzati că în perioada 22 aprilie - 18 mai 2016 au luat mită de 115 ori de la soferii prinsi pe picior gresit în trafic. Sumele de bani oscilau între 50 si 400 de lei, iar la finele schimbului cei din echipajul de control împărteau spaga frăteste, iar uneori îi mai dădeau si sefului, Viorel Andronic. În timpul anchetei a fost monitorizată o singură autoutilitară din dotarea politiei. Procurorii au stabilit că între inculpati a existat o unitate de vointă, toti fiind mînjiti si dispusi în a fi cumpărati. I-au iertat pentru bani si pe cei care au călcat prea tare pedala de acceleratie, dar si pe cei care au au fost depistati băuti la volan. Unii dintre cei arestati au fost acuzati si de cîte 50 de fapte de luare de mită în mai putin de o lună, cel mai „modest“ avînd numai 18 fapte de acest fel. „Din mijloacele de probă administrate rezultă că luarea de mită se desfăsura ca o activitate repetitivă (115 acte materiale). În acest context, lucrătorii de politie, în legătură cu neîndeplinirea atributiilor de serviciu privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la regimul circulatiei, au primit sume de bani cuprinse între 50 lei si 400 lei de la mai multi conducători auto opriti în trafic pentru depăsirea limitei de viteză sau alte abateri de la regimul rutier“, conform DNA. La finele anului trecut inculpatii au fost deferiti justitiei. Ati sase politisti Ioan Alexandru Găluscă, Ioan Inimosu-Botcă, Marius Ioan Munteanu, Ionut Popescu, Vasile Lucian Chifu si Adrian Ovidiu Zaharia, au fost inculpati sub control judiciar.

