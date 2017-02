Bătălia CA-urilor în lupta pentru Apa Serv • reprezentantii CJ vor să selecteze un nou consiliu de administratie • cel înregistrat la Registrul Comertului are mandat pînă în mai 2018 • „Am fost suspendat din motive pe care le-am prezentat detaliat la DNA si alte organe competente. Neoficial, pentru că am refuzat să execut comenzile politice“, a fost explicatia directorului Dughir pentru suspendarea sa n

Războiul pentru controlul Apa Serv si-a derulat ieri un nou episod. După suspendarea directorului Cătălin Dughir, reprezentantii Consiliului Judetean si-au îndreptat atentia asupra Consiliului de Administratie al companiei de apă. Alesii judeteni au fost convocati ieri într-o sedintă extraordinară dedicată în totalitate Apa Serv, toate cele trei puncte de pe ordinea de zi avînd legătură cu compania judeteană. S-a rezolvat mai întîi o problemă tehnică în sensul că a fost amînat momentul de la care Apa Serv va intra sub tutela ADI Aqua Neamt pînă cînd vor fi obtinute hotărîri de consiliu local în acest sens de la toti membrii, respectiv comunele si orasele ce fac parte din asociatie. Apoi, pe cale de consecintă „tutorele“ Apa Serv fiind sau rămînînd Consiliul Judetean, acesta a nominalizat trei persoane care să facă parte din comisia de selectie a viitorilor membri ai Consiliului de Administratie al companiei. Cele trei persoane nominalizate si votate au fost: Stefan Florian, presedinte, Veronica Vasiliu si Ana Maria Sandu, membri. Proiectele de hotărîre au fost votate de către majoritatea PSD-PMP-ALDE, în conditiile în care liberalii au ales să se abtină, motivînd că ei nu au nici un reprezentant în AGA sau CA la respectiva companie. Ultimul punct pe ordinea de zi a sedintei extraordinare de miercuri, l-a reprezentat înlocuirea din AGA la aceeasi Apa Serv a lui Viorel Marian, cel care a fost recent „promovat“ în functia de sef interimar al companiei, în locul directorului suspendat Cătălin Dughir. De data aceasta au avut o propunere si liberalii, în persoana lui Valentin Stavarache, însă majoritarii si-au impus preferatul, respectiv pe Dan Boacă. Si cu aceasta sedinta extraordinară a luat sfîrsit, iar lucrurile în teorie par frumoase si la locul lor.



Războiul se mută în instante



Numai că realitatea de la Apa Serv nu e deloc atît de linistită si clară pe cît ar putea să pară. Si nu există premise să fie clarificate lucrurile decît după ce vor vorbi instantele de judecată. Astfel, în expunerea de motive ce a stat la baza hotărîrii privind constituirea comisiei de selectie a viitorilor membrii ai CA se preciza că mandatul vechiului consiliu de administratie expiră pe 20 martie 2017. Vechea conducere a Apa Serv vede însă lucrurile diferit. „E vorba despre CA-ul agreat de Consiliul Judetean si care nu este înregistrat la Registrul Comertului, deci nu există. Cît priveste CA-ul care este înregistrat la Registru, acesta are mandat pînă în mai 2018. Eu n-am mai auzit la vreo companie de apă ca selectia să fie făcută în acest mod. Poate la CJ Neamt sînt alte legi. Si ca o paranteză, cereti vă rog CV-urile celor agreati de CJ, să vedeti despre cine este vorba“, a declarat directorul suspendat Cătălin Dughir. Acesta a mai precizat că tot miercuri era termen în instantă în dosarul cererii de interventie făcută tocmai pentru a clarifica situatia celor două CA-uri care functionează în paralel. Pînă se va pronunta instanta, situatia e cel putin ciudată, dacă nu chiar ridicolă. Asadar, la Apa Serv au functionat si functionează în paralel două consilii de administratie. Unul îsi termină mandatul peste o lună si cîteva zile, iar consilierii judeteni se pregătesc să-l înlocuiască. Dacă nu se va pronunta instanta pînă atunci, probabil că vom avea si după 20 martie tot două CA-uri. Ceea ce sigur este foarte bine spunem noi, în conditiile în care ambele sîntem convinsi că lucrează întru' bunăstarea companiei. Desi mai e si vorba din bătrîni care spune că pruncul cu două moase riscă să rămînă cu buricul netăiat. Pe deasupra ar putea să apară situatii chiar hilare: pînă acum CA-ul agreat de CJ se întîlnea la Consiliul Judetean pentru că evita probabil să dea ochii la Apa Serv cu directorul Dughir. Acum, cînd acesta e suspendat, e posibil să se întîlnească CA-ul CJ-ului la Apa Serv, dar e de văzut unde se va întîlni CA-ul care n-a fost radiat de la Registrul Comertului si care e apropiat de fosta conducere. Si poate că problema locativă va fi totusi rezolvată, dar ce ne facem dacă va cîstiga în instantă Cătălin Dughir si va trebui să fie repus pe fotoliul de director.



A renuntat să-i mai scrie premierului Grindeanu



Pentru că acesta declară că nu s-a împăcat cu supendarea si că o va contesta. „Am fost supendat din functia de director al Apa Serv motivat de depunerea unei actiuni în răspundere ale cărei argumente au fost demontate de avocatul meu înaintea depunerii actiunii. Nu stiu cine îmi va lua locul, probabil un «yesman» agreat de «grupul Tîrgu Neamt» si care trebuie premiat după ce a executat comenzile primite. Voi contesta decizia. Am preferat să achit suma de 14.000 ron pentru a înlătura si ultimul motiv de care s-au «agătat» «membrii consiliului de administratie». Suma plătită este ca o consemnatiune si nu înseamnă că am recunoscut vreun prejudiciu“, a declarat Cătălin Dughir. Întrebat de ce crede că a fost schimbat din functie si dacă el crede că sînt si alte motive decît cele invocate oficial, directorul suspendat al Apa Serv a răspuns: „Am fost suspendat din motive pe care le-am prezentat detaliat la DNA si alte organe competente. Neoficial, pentru că am refuzat să execut comenzile politice. Multe ar fi dus la încălcarea legii. Plîngerile penale pe care le-am depus sînt în cercetare. Întocmisem un material si către prim-ministrul Grindeanu, prezumîndu-l cinstit, demers pe care l-am oprit în urma dezvăluirilor din presă“, a mai declarat Cătălin Dughir. Referitor la motivul pentru care nu s-a mai adresat premierului, cel mai probabil are legătură cu faptul că presa centrală a scris zilele trecute despre faptul că Grindeanu a fost fotografiat în timp ce lua masa cu Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt si cel pe care Dughir l-a nominalizat în repetate rînduri ca avînd interese în schimbarea sa din functie. E greu de pronosticat acum de ce parte va înclina balanta justitiei, însă un lucru e cert: modul în care se întîmplă lucrurile la Apa Serv miroase de la o postă a interese ce depăsesc preocuparea pentru bunul mers al companiei. Prietenii ce stau cu ochii pe zecile de milioane de euro stiu de ce.

