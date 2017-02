Orice protest cu mesaj coerent si de actualitate trebuie luat în serios. Scriu aceste lucruri în pragul celui de al zecelea protest stradal pe tema Ordonantei 13. Personal, iau în serios mesajele protestelor actuale, tinând cont mai mult de fondul lor decât de amploarea participării în stradă. Pentru a lua în considerare si amploarea unui protest, aceasta trebuie dimensionată după criterii riguroase pentru a nu fi denaturată de factori emotionali perturbatori existenti. La recentele proteste au existat astfel de factori perturbatori, cum ar fi prezenta masivă (si ilegală) a copiilor, multimea curiosilor si mai ales a unor importante categorii de tineri, care au considerat că este „cool să participi la astfel de evenimente în stradă“. În acest context este greu de disociat protestul în sine de tendinta de a prelungi nevoia de socializare, de pe retelele facebook, în stradă. Rămân la convingerea că un protest trebuie luat în considerare ca atare, indiferent de amploarea lui. De salutat corectitudinea atitudinii mass-mediei fată de cele două proteste din Capitală, din Piata Victoriei si de la Cotroceni, indiferent de amploarea lor. Până si presedintele Iohannis nu si-a permis să ignore protestul de la Cotroceni, cu toate că dialogul a fost ratat. Un protest rămâne un protest, si mesajele coerente ale acestuia trebuie luate în serios. Parlamentul, Guvernul sau clasa politică, cărora li se adresează mesajele unor protestatari, trebuie să nu le mai ignore de azi înainte si să se implice în initierea dialogurilor necesare rezolvării divergentelor. Începând din anul 1990, românii tot încearcă să învete a protesta în stradă, dar nici acum nu reusesc să-si însusească abecedarul protestelor din tările europene democrate, pentru a demonstra că sunt în consonantă cu sloganul „Vrem o tară ca afară“. Am auzit pe unii protestatari aroganti că actualul val de proteste va construi o altă Românie. Să fim seriosi. Actualul val de proteste, în măsura în care acestea vizează interesul general, poate contribui la corectarea climatului politic si nu la construirea unei altei Românii. Îmi repudiază mesajul nihilist al lui Klaus Iohannis „punct si de la capăt“. Se spune că acest protest este cel mai mare, după Revolutie. Este greu de acceptat, dacă tinem cont că protestul, eminamente politic, din perioada aprilie-iunie 1990 a durat 53 de zile. În ce priveste amploarea protestelor, autointitulate „spontane“, trebuie să recunoastem că din multe puncte de vedere, au fost bine organizate, mult prea bine organizate. Încrederea în spontaneitatea si scopurile nobile ale protestelor este dinamitată de mentinerea în umbră a organizatorilor, care nu-si arogă nici o responsabilitate, fie măcar aceea de a declansa si conduce un dialog. Nu poate fi ignorată doza de manipulare, având în vedere virtutile facebook-lui si mai ales faptul că multi protestatari nu prea stiau pentru ce au iesit initial în stradă si îsi reglau mesajele după facebook. Rămâne antologică scena în care Nicusor Dan, liderul USR, nu a putut articula coerent motivul prezentei sale în piată, cu copilasul în brate. Si când te gândesti câte asteptări garanta prezenta acestuia în Parlament.



Divizarea României si genocidul politic al stângii



Protestatarii, cel putin în primele zece zile, au lansat o sumedenie de imputări, acumulate în ani, care trebuie decontate de Guvernul Grindeanu, proaspăt instalat. Acest protest a divizat România în două tabere. Esenta protestelor străzii a vizat combaterea coruptiei. Paradoxal, dar despre necesitatea combaterea coruptiei, cele două tabere nu au păreri divergente. Divergentele între tabere au apărut în momentul când tabăra din stradă a acuzat tabăra pro - Guvern că este implicată în generarea si escaladarea coruptiei în cei 27 de ani de la Revolutie, pentru care singurul vinovat este PSD-ul. Au fost voci în stradă, dar si în spatiul public care au solicitat scoaterea PSD-ului în afara legii. Ziaristul C.T. Popescu a decretat în direct, la oră de maximă audientă la TV, că toti cei care au votat PSD-ul au fost niste „ticălosi“. Strada uită sau este lăsată să nu stie, că guvernele si partidele s-au succedat alternativ la putere în cei 27 de ani si că astăzi în România coruptia a ajuns transpartinică. Reactia străzii a fost excesiv de rudimentară, aruncând sloganul „PSD, ciuma rosie“, care va rămâne etichetă multi ani de acum încolo, destinată anihilării oricărui militantism de stânga precum si spălării creierelor. Sloganul respectiv si alte derivate ale acestuia, au penetrat si stârnit dihonie între membrii familiilor, între categorii sociale sau profesionale, între prieteni, între studenti, elevi, chiar si copii de grădinită. Sunt oripilat când aud că aceste slogane au intrat în vocabularul cotidian al copiilor, acasă, la joacă, la scoală, în stradă. Klaus Iohannis a declarat de la tribuna Parlamentului că aceasta trebuie să facă parte din cultura democratică a copiilor plimbati la mitingurile politice si nu pe la paradele militare. Multitudinea mesajelor din piată, precum si lipsa totală a lider-ship-ului protestatarilor, au făcut imposibilă demararea unui dialog dintre Guvern si Stradă, ceea ce a dus la escaladarea violentelor verbale în stradă. Oricât de multi au fost protestatarii, acestia nu au tinut nici un moment cont de faptul că nu reprezentau punctul de vedere a majoritarilor care nu au iesit în stradă, ignorându-i. Strada a creditat ideea că numai aceasta are dreptate, excluzând apriori orice dialog. Strada uită că singurul loc în care adevărul poate fi validat este Parlamentul.



Există exemple de manipulare a străzii



1. După abrogarea Ordonantei 13 prin ordonanta 14, manipulatorii au lansat zvonul că PSD joacă la cacealma, deoarece respingând Ordonanta 14 în Parlament, unde au majoritatea, vor reactiva Ordonanta 13 în sfidarea străzii. În concluzie, protestatarii trebuie să rămână în stradă, pentru a veghea. Manipulatorii au mizat pe necunoasterea procedurilor de către protestatari. În realitate, Ordonanta 13 a fost abrogată prin Ordonanta 14 de la data publicării acesteia din urmă si nu mai poate fi niciodată resuscitată, deoarece a dispărut. Disparitia a fost confirmată si de Curtea Constitutională, care a confirmat că „Ordonanta 13 este abrogată“. În cazul în care Ordonanta 14 ar fi fost respinsă de parlament, situatia rămânea ca mai înainte de aparitia Ordonantei 13. Nu există respingerea abrogării. Dar protestatarilor li s-a oferit motivatie pentru a mai sta în stradă.

2. În una din seri, la Realitatea TV, s-a lansat un „break news“, periculos de manipulator, prin care natiunea era avertizată că PSD intentionează să comaseze DNA cu DIICOT pentru a pune botnită luptei anticoruptie. Iohannis si după el strada, au lansat sloganul „Jos mâna de pe DNA“. S-a dovedit că această comasare era opera ministresei Prună din Guvernul Ciolos. Mesajele cu DNA au fost abandonate, dar s-au mai câstigat niste zile de stat în stradă.



Cu ce ar trebui să rămânem de pe urma protestelor?



1. Conform teoremei lui Thomas „Un fapt fals perceput ca real, devine real prin consecintă“, realizăm că singura justificare a unor proteste are drept suport pilda „drobului de sare“ pe care regretatul Ion Creangă ni l-a lăsat mostenire, pentru vesnică meditatie.

2. La proteste au participat si o parte dintre cei 7,2 milioane de cetăteni, care au votat împotriva lui Traian Băsescu la Referendumul din 2012, care au suferit atunci că nu s-a reusit destituirea. Rămâne de aflat, câti dintre acestia cer acum în piată demisia lui Liviu Dragnea si de ce.

3. Lumina telefoanelor din piată nu poate suplini nici pe departe lipsa luminii ratiunii si a culturii juridice.

4. Rămânem cu o Românie a tinerilor inteligenti si frumosi, în opozitie cu România pensionarilor decrepiti si bolnavi, cu vocatie de proletari neinstruiti, destinati doar pentru a încurca lumea cu dreptul lor de a vota. Deja se propune a li se lua dreptul de vot. Acesti părinti sunt considerati hoti si ticălosi pentru că îsi permit să sustină Guvernul Grindeanu. Vorba lui C.T. Popescu, rămânem divizati între „România tinerilor inteligenti si frumosi, care nu au fost la vot în 2016 si România «ticălosilor», care au votat atunci PSD“.

5. Suntem obligati să rămânem cu convingerea că numai „Coruptia PSD ucide“.

6. Rămânem cu convingerea că epoca „mâniilor proletare“ va coabita cu epoca „mâniilor intelectuale“. Renaste lupta de clasă.

7. Rămânem cu convingerea că facebook-ul se dovedeste cel mai eficient mijloc de manipulare, cu care pensionarii nu stiu să opereze si asa vor pierde alegerile.

8. Rămânem cu preemtiunea perceptelor străzii asupra perceptelor legii.

9. Rămâne „tabu“ orice subiect cu privire la abuzurile DNA si la aparitia „Statului politienesc“.

