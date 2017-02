Deseurile pietrenilor putin mai „pipărate“ • consilierii pietreni au votat taxa de 80 de lei pe tona de deseuri • „Sperăm ca Guvernul să reglementeze situatia si să revenim asupra hotărîrii“, a declarat primarul Chitic •

Pietrenii vor scoate din buzunare, lunar, cîtiva bănuti în plus pentru deseuri, după ce consilierii locali au votat taxa de 80 de lei/tonă pentru deseurile preluate de Brantner sau Salubritas si depozitate la groapa de gunoi. Decizia a fost luată în unanimitate în sedinta extraordinară de luni, 13 februarie, fiind vorba despre trei proiecte de hotărîre în acest sens, unul vizînd Brantner, care colectează deseurile de la populatie, al doilea vizînd Salubritas care adună deseurile de pe spatiile publice, iar cel de-al treilea Asocierea Rossal -Salubritas, care administrează groapa de gunoi. Conform precizărilor făcute de primarul Dragos Chitic, lunar, pentru fiecare pietrean noua taxă înseamnă scoaterea din buzunar a 50 de bani. Aceasta pentru că majoritatea deseurilor sînt reciclate, în caz contrar taxa putînd ajunge si pînă la 2,27 lei pe locuitor, pe lună. „Asa cum stiti, începînd cu 1 ianuarie a apărut o taxă de 80 ron pentru tona de deseuri care se depozitează la groapa de gunoi. Guvernul României a precizat că va face o serie de modificări prin ordonantă, pentru că localitătile nu sînt pregătite să gestioneze această problemă. În sedinta ordinară anterioară a consiliului local, am retras aceste proiecte pentru că exista promisiunea că Guvernul va reglementa problema. Nu s-a întîmplat astfel si sîntem nevoiti să promovăm aceste hotărîri pentru a nu ajunge în situatia nedorită să nu se mai colecteze deseurile în Piatra Neamt. Nu ne dorim să punem o taxă în plus. Sperăm ca Guvernul să rezolve problema chiar în această săptămînă, iar în următoarea sedintă să revenim si noi cu o hotărîre pentru a reglementa situatia“, a declarat edilul-sef. Completat de viceprimarul Bogdan Gavrilescu, acesta insistînd că nu e vorba despre o majorare de tarif, ci de o taxă de mediu. Cei doi au convins consilierii care au votat în unanimitate proiectele. Unanimitatea nu a mai functionat la al patrulea proiect de pe ordinea de zi, care prevedea înlocuirea lui Cristian Tihenea cu Marius Ghinet în comisia ce îi va selecta pe membrii în consiliile de administratie ale societătilor subordonate CL. Proiectul a fost votat doar de membrii coalitiei majoritare PSD-ALDE-PMP si a rezolvat o situatie oarecum problematică, după ce hotărîrea prin care era desemnat Tihenea fusese atacată la legalitate de secretarul primăriei. Pe motiv că respectivul consilier nu a putut face dovada că e specialist în resurse umane asa cum cere legea. În conditiile în care noul consilier desemnat răspunde acestei solicitări, în scurt timp e posibil să asistăm la selectia membrilor în CA-urile de la societătile municipalitătii. Ceea ce va fi interesant în conditiile în care aceste „dregătorii“ au fost mai mereu extrem de rîvnite si vînate. Pe motiv de loc căldut financiar si de acces la butoane pentru întrajutorarea „prietenilor de partid“. Cît priveste votul în sine, acesta a avut si un moment tratat drept hazliu de unii, în vreme ce altii au fost de părere că e dovadă de neseriozitate. Unul dintre alesi a ales „să deseneze“ buletinul de vot, ceea ce a făcut ca un vot să fie anulat si a determinat o dojană usoară din partea presedintelui de sedintă. Care a primit o replică glumeată de la unul dintre colegi: „Da sefu' !“, a spus acesta după ce presedintele solicitase mai multă seriozitate în astfel de situatii.

