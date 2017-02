Comuna Borca, între progres si incertitudine • primarul Ovidiu Nită are destule proiecte pentru acest an • ele ar însuma cîteva milioane de euro • la unele trebuie si cofinantare de la bugetul local • o mare problemă e procesul în care APIA cere despăgubiri de peste 32 de miliarde de lei vechi • „Eu încă mai cred în justitie, pentru că de nu, impactul va fi mare. Nu vom putea supravietui“, sustine primarul • Primăria comunei Borca are prevăzut în programul de dezvoltare pentru anul 2017 mai multe proiecte cu finantare europeană, dar pentru care sînt necesare si fonduri locale. Acestea se referă la infrastructură si sînt foarte necesare modernizării localitătii si dezvoltării utilitătilor comunei, una dintre asezările nemtene cu o istorie bogată si traditii culturale de exceptie. Necazul adminstratiei locale este că, desi aflate în faza de semnare a contractelor, nu este sigură cofinantarea proiectelor. Din discutia purtată cu Ovidiu Geo Nită, primarul comunei Borca, am retinut că lucrurile se arată a fi deosebit de potrivnice unei derulări firesti. „Avem proiecte mari pentru anul acesta, dar în acelasi timp mari temeri legate de procesul pe care-l avem cu Agentia pentru Plăti si Interventii în Agricultură, pentru returnarea celor 32 de miliarde. Institutia s-a constituit parte civilă. Este vorba despre subventia pentru păsuni, pe care comuna Borca a primit-o pe anii 2010-2011. Eu am promovat în timp toate lucrurile bune pe care le-am executat pe păsuni, fapte cu care nu multe comune din tară se pot mîndri, lucrări începute de către primărie si continuate de asociatii. Lucrările la care fac referintă s-au executat pentru cresterea cantitătii de masă verde la hectar. Dar nu vreau să comentez cum s-a făcut denuntul. Eu m-am consultat cu avocatul, am si intervenit la al cincilea termen ca să fie admis si salariatul de la APIA, căruia i-am adresat întrebarea, dacă celelalte comune care au în proprietate păsune au completat altfel de cerere decît comuna Borca? Răspunsul a fost că toate au completat aceeasi cerere. Atunci ne întrebăm firesc, de ce comuna Borca are probleme? Am discutat cu avocatul si vom face un denunt împotriva tuturor comunelor care au luat subventie APIA, ca atunci să se blocheze în toată tara, dacă asta se doreste. Dar eu încă mai cred in justitie, pentru că de nu, impactul va fi mare, 32 miliarde înseamnă bugetul primăriei noastre pe trei ani. Deci nu vom putea supravietui. Va trebui să închidem activitatea, ori noi, asa cum spuneam la începutul discutiei, avem proiecte care au nevoie de cofinantare de la bugetul local“, a spus primarul Ovidiu Geo Nită.



Primarul a reusit să obtină ridicarea sechestrului



Concret, sînt trei proiecte pentru care s-a semnat semnat contractul de finantare cu AFIR pentru 2 milioane euro, contributia locală fiind de 400.000 euro. Proiectele se referă la construirea corpului B la liceu, 1 milion de euro, asfaltarea a 6 km de drum, tot 1 milion de euro, peste 7 milioane euro pentru canalizare si statie de epurare, 500.000 euro la cămine culturale. Nemultumirile primarului s-au referit si la fenomenul de zăpor pentru care se fac în fiece an promisiuni, dar concret nimic, la torentii ce există în zonă si multe altele ce tin de înlăturarea efectelor negative ale dezlăntuirii naturii. Ovidiu Nită a „intrat“ fără voia sa în procesul în care parte civilă este APIA, tocmai pentru că este primar. Primăria Borca, în martie anul trecut, avea cîstig de cauză la Tribunalul Neamt în fata procurorilor DNA, reusind să scape de sechestrul asigurator instituit de anchetatori pe două treimi din domeniul privat al localitătii. „Am considerat că sechestrul era ilegal. Atîta timp cît DNA a constatat că banii au fost folositi pentru ce au fost dati, nu văd unde este problema“, spunea primarul. Reamintim că indisponibilizarea instituită de procurori se referea la 84 de terenuri ce însumau 144.818 mp. Ancheta DNA s-a soldat cu trimiterea în judecată a fostul viceprimar Ciprian Ciubotă, care este acuzat de folosirea sau prezentarea cu rea credintă, de documente sau declaratii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, iar fostul primar Vasile Aleca pentru complicitate. Procurorii arătau în rechizitoriu că primăria ar fi încasat nelegal în cadrul schemelor de plată unice pe suprafată - campania 2010, suma de 1.826.833,74 lei, din bugetul Uniunii Europene, iar APIA Neamt s-a constituit parte civilă cu 3.265.183,90 lei, reprezentînd sumele acordate ca sprijin financiar în 2009 si 2010.

