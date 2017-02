Cocaina l-a trimis în boxa acuzatilor • Marius Gîrlea a fost inculpat pentru trafic de droguri de risc si de mare risc plus detinere fără drept de droguri de risc si de mare risc • el vindea cocaină cu 450 de lei gramul si ecstasy cu pînă la 60 de lei un comprimat • cauza a trecut de procedura de Cameră preliminară • Magistratii Tribunalului Neamt au dat undă verde procesului în care pietreanul Marius Gîrlea, în vîrstă de 45 de ani, este acuzat de trafic de droguri de risc si de mare risc si detinere fără drept de droguri de risc si de mare risc. Cauza a trecut de procedura de Cameră preliminară, iar de acum judecata intră în linie dreaptă. Inculpatul a cerut judecătorilor să-l descătuseze si să-l trimită în arest la domiciliu, dar nu a avut succes. Anchetatorii i-au identificat pe Gîrlea ca fiind cel care aproviziona doritorii pietreani si pe cei din comunele limitrofe cu cocaină, ecstasy, canabis sau hasis, la preturi mai mici decît pe piată. Cercetările au stabilit că este vorba de Gîrlea, care vindea un gram de cocaină cu 450 de lei, iar un comprimat de ecstasy ajungea la 50 - 60 de lei. Pentru dovedirea activitătii infractioanale, în cauză au fost autorizati investigatori sub acoperire care au efectuat achizitii de stupefiante. S-a dispus si interceptarea convorbirilor telefonice ale lui Gîrlea, constatîndu-se că acesta era contactat de cumpărători care-i cereau droguri. De regulă, Gîrlea făcea tranzactiile în Piatra Neamt, dar în zone izolate pe care le putea monitoriza usor. Clientii luau în general doze de 5 grame de canabis cu 300 de lei (la un pret de 60 de lei un gram), ori un comprimat de MDMA, ecstasy cu 50 - 60 de lei, sau un gram de cocaină cu 450 de lei. Cercetările au mai stabilit că Marius Gîrlea se aproviziona cu stupefiante de la un dealer din Olanda, transportul făcîndu-se cu masini modificate special pentru acest lucru. În vara anului trecut, inculpatul a primit circa 200 de tablete de ecstasy si un kilogram de cocaină, substantele interzise fiind ascunse în compartimetul motor al unei masini. În urma tranzactiilor realizate de investigatorii sub acoperire, s-a luat decizia de a fi organizat un flagrant pentru prinderea dealerului. Acest lucru s-a întîmplat pe 10 decembrie, la Bacău, unde Gîrlea mersese pentru a vinde droguri în cluburi si discoteci. Asupra lui au fost găsite mai multe plicuri cu substante vegetale, precum si pastile de MDMA. Ulterior, locuinta i-a fost perchezitionată si s-au descoperit 6.800 de lei, 700 de euro, 100 de dolari, dar si canabis, 30 de pastile de ecstasy si praf din aceeasi substantă precum si un cîntar electronic. Stupefiantele erau dosite într-o gură de aerisire de pe holul imobilului, vizavi de domiciliul lui, lîngă o teavă de scurgere de la capătul holului. Anchetatorii au imagini care relevă faptul că Gîrlea a dosit stupefiantele în cele două locatii din blocul în care locuia. Fiind întrebat de unde procura stupefiantele, acuzatul a dat explicatii pe care anchetatorii le-au catalogat ca fiind neplauzibile.

Articol afisat de 317 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Gabi MUNTEANU)