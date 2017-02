Primari „executati“ de sentinte penale • în trei comune vor avea loc alegeri anticipate din cauza problemelor penale ale primarilor • fostul si actualul primar de la Pipirig, precum si seful administratiei de la Băltătesti au fost condamnati pentru abuz în serviciu • Gheorghe Popa si Radu Ursache au fost arestati si dusi la Penitenciarul Bacău • primarul de la Agapia a fost găsit vinovat de conflict de interese • Trei comune din judet vor rămîne fără primari după ce acestia au fost condamnati definitiv pentru fapte penale, judecătorii interzicîndu-le accesul în functii publice. Fostul si actalul primar de la Pipirig au fost condamnati pentru abuz în serviciu, unul avînd sentintă cu executare, la fel ca si primarul de la Băltătesi. În ce-l priveste pe primul gospodar de la Agapia, acesta a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese. Revenind la primarii de la Pipirig si Băltătesti, acestia au fost inculpati în anul 2013 pentru abuz în serviciu. Au fost trimisi în judecată fostul edil, Gheorghe Popa, actualul primar al aceleiasi comune, Marcel Prună, precum si primarul de Băltătesti, Radu Viorel Ursache. Acestia au fost acuzati de procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Neamt de neregului la reabilitarea unor drumuri din comunele pe care le păstoreau. Mai exact lucrările au fost făcute de mîntuială, cu firme agreate, achitîndu-se sume enorme pentru prestatii fictive. Cauza a ajuns pe rolul Judecătoriei Tîrgu Neamt, instantă care la data de 1 martie 2016 i-a achitat pe inculpati motivat de faptul că infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, prevăzută de codul penal anterior a fost dezincriminată. Procurorii au contestat sentinta, iar cauza a juns pe rolul Curtii de Apel Bacău. La finele săptămînii trecute s-a dat o hotărîre definitivă în acest caz si doi dintre acuzati au ajuns după gratii. Chiar în ziua emiterii sentintei a fost luat de acasă si condus la penitenciar fostul primar de la Pipirig, Gheorghe Popa, în vîrstă de 63 de ani, acesta avînd de executat 3 ani de închisoare. „A fost depistat la domiciliu lui din Pipirig. În fapt s-a retinut că în perioada 2007-2008, în calitate de primar al comunei Pipirig si ordonator de credite, a îndeplinit defectuos atributiile de serviciu prin atribuirea, cu încălcarea dispozitiilor legale, de lucrări de pietruire drumuri către o societate comercială prin plata unor lucrări neefectuate, ori cu costuri modificate. Persoana a fost preluată de politisti si escortată pentru încarcerare la Penitenciarul Bacău“, a declarat Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al IPJ Neamt. În acelasi dosar si pentru aceleasi fapte primarul de Băltătesti, Radu Viorel Ursache, a fost condamnat si el la 2 ani si 8 luni de detentie, cu executare. La data pronuntării el nu era în tară, fiind retinut de politistii de frontieră de la Petea, pe 11 februarie, în timp ce intra în tară, fiind pasager într-un autoturism. Mai „ieftin“ a scăpat actualul primar de la Pipirig, Marcel Prună, care a primit 2 ani de închisoare, dar cu suspendare. În următorii 5 ani, el are de respectat o serie de conditii, altfel ajunge după gratii. Primarii au de plătit si mari sume de bani. Radu Ursache are de achitat Primăriei Băltătesti circa 179.000 lei, din care cea mai mare parte în solidar cu firma cu care s-au efecuat lucrările. Primăria Piprig nu a cerut despăgubiri de la primarii Popa si Prună, astfel că banii de care institutia a fost păgubită nu se vor reîntoarce în bugetul administratiei locale. Dar chiar si asa ambii edili nu au scapat de plată, iar banii cu titlu de prejudiciu vor fi confiscati de stat, cîte 177.432 de lei noi atît de la Prună, cît si de la Popa. Pentru asigurarea plătii judecătorii au păstrat sechestrul asigurator pe un imobil al lui Prună din Pipirig si unul al lui Ursache, din Băltătesti.



Revoltă la Agapia, după sentintă



În ce-l priveste pe primarul de la Agapia, Neculai Nastasă, acesta a pierdut definitiv procesul cu inspectorii de integritate, care-l acuzaseră de săvîrsirea infractiunii de conflict de interese. Initial, primarul Nastasă a contestat actul administrativ al ANI la Curtea de Apel Bacău, iar acolo a avut cîstig de cauză, primind o sentintă favorabilă. Numai că inspectorii de integritate au declarat recurs, au dus procesul la Înalta Curte de Casatie si Justitie iar primarul a pierdut. Necazul lui a plecat de la un raport ANI de pe 1 aprilie 2014. Atunci inspectorii de integritate au arătat faptul că primarul de Agapia s-ar fi aflat în conflict de interese după ce a semnat două contracte de concesiune cu Asociatia Crescătorilor de Animale Răchitis, din Agapia, asociatie în cadrul căreia fiul lui Nastasă detinea calitatea de membru fondator, primarul încălcînd astfel normele legale în vigoare. Fiind condamnat definitiv pentru conflict de interese primarul nu mai are voie să detină o functie publică pe o periodă de trei ani de acum înainte. Sentinta dată lui Neculai Năstase a strîrnit nemultumiri în comuna nemteană, pe o retea de socializare fiind creată o pagină intitulată „Agapia Unita“. Aici, oamenii si-au arătat sustinerea fată de cel pe care l-au reales în fruntea localitătii în vara anului trecut, iar ieri, în fata primăriei a fost si un protesc al agăpenilor. Iată si cîteva din comentariile postate pe „Agapia Unita“, redîndu-le exact asa cum au fost ele redactate de autori:„Nu e vorba de partide sau de ce se insinueaza, e vorba de un om ce a facut atat de multe lucruri pentru comuna, dar din pacate multi nu sunt multumiti de toate aceste proiecte ce a realizat Domnul primar in aceste mandate.. Si urmatorul primar sper sa precizeze ca anumite proiecte care vor urma sa fie facute sunt datorita Domnului primar Neculai Nastasa .... hai sa lasam bisericutele si rasetele pe la tot coltul si sa il sustinem in aceste momente, ca si Dumnealui a facut la fel“; „Fratilor nu putem sta cu mainile in san, hai sa actionam sa facem un miting de sustinere pentru Neculai Nastasa, eu vin cu tirul imi trebuie 2 benere lungi cit vagonul ce ziceti?“; „In primul rind sa va dea Dumnezeu sanatate. sa puteti birui toate problemele. v.am sustinut si va voi sustine in continuare. este o zicala forta si mergeti inainte Dumnezeu o sa va ajute“; „El nu ne-a lasat cind am avut nevoie... nici noi nu il vom lasa... Dragi consateni ginditi-va la cite s-au facut de cind este primarul Comunei Agapia“; „Asa este, se vad multe. si ar fi pacat sa dam totul de rapa!! Sa fim alaturi!“; Curaj domnule Primar! Dumnezeu sa va ajute sa ramâneti unde va este locul si pe care îl meritati din plin! Respect si cu Dumnezeu înainte!“. În scurt timp, este de asteptat ca Prefectura Neamt să emită ordinele de încetare a mandatelor primarilor mentionati, urmînd ca localitătile să fie conduse de către viceprimari pînă ce Guvernul va stabili o dată pentru organizarea de alegeri.

Articol afisat de 738 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Gabi MUNTEANU)