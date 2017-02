Discutii peste discutii la taxarea deseurilor • la sedinta recentă, primarii de municipii si orase au solicitat esalonarea taxei de mediu, impusă de Guvern în cazul colectării selective a gunoiului menajer • edilii doresc să plătească doar la cantitatea de gunoi colectată n

Una dintre problemele extrem de importante cu care se confruntă administratiile publice o constituie majorarea taxelor de colectare si depozitare a gunoiului, măsură necesară a fi luată din cauza impunerii unei taxe de mediu, în valoare de 80 lei pe tonă. Pe ordinea de zi a ultimei sedinte a Asociatiei Municipilor din România (AMR), de la Bucuresti, a fost si chestiunea legată de acest subiect. Primarii au solicitat prorogarea termenului de plată a taxei de mediu de 80 lei pe tonă, care a fost deja încasată din conturile operatorilor de salubritate pentru luna ianuarie 2017. „Problema gunoiului a fost unul din subiectele de interes major de pe ordinea de zi, din partea tuturor participantilor la întrunirea AMR. Primarul de la Orsova a anuntat, de exemplu, că are o adevărată problemă din cauza faptului că, de mai bine de trei săptămîni, operatorul de salubritate refuză să mai ridice gunoiul menajer de la platformele gospodăresti. Am reusit să gîndim o serie de puncte comune. Din păcate, nu a venit Ministrul Mediului, Olguta Vasilescu, ci seful ei de cabinet. Am înteles de la acesta că se astepta un ultim aviz de la Ministerul Dezvoltării Regionale. La consultările de la Ministerul Mediului vor participa presedintele AMR, Robert Negoită, împreună cu directorul Constantin Mitache si alti cîtiva primari mandatati de noi pentru negocierile legate de această modificare legislativă prin ordonantă de Guvern. Am solicitat Ministerului Mediului să proroge termenul de aplicare a legii pînă în luna iulie 2017 si să modifice tinta de reciclare, pentru că, în conformitate cu prevederile actualului act normativ, pentru orice cantitate de gunoi depozitată, această taxă de 80 lei pe tonă trebuie achitată. În luna ianuarie taxa a fost deja achitată de operatorul de salubritate, dar acesta nu mai este dispus să-si asume acest cost si în lunile următoare din cauza pericolului de a coborî sub pragul de rentabilitate. Situatia este în acest caz destul de presantă si complicată“, a declarat Lucian Micu, primarul municipiului Roman. El a mai precizat că AMR a solicitat o modificare a tintei de reciclare pentru că termenul final pînă la care trebuie să ajungem la 50% este 2025. Ministerul Mediului a impus însă anul 2020. „Am solicitat o trecere progresivă la această tintă. În momenutul de fată, la nivelul României se reciclează 15-20% din gunoiul menajer. Sîntem dispusi ca anul acesta să acceptăm taxa corespunzătoare pentru acest 15% cît înseamnă procentul de colectare din 2017. Ulterior, de la un an la altul, se va percepe cîte 5% din cantitatea gunoiului colectat si reciclat, ajungîndu-se pînă la termenul stabilit de lege de 50% în 2025“, a mai declarat Lucian Micu.

Articol afisat de 154 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Flora ORDEAN)