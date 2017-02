Arestat după un furt de 100.000 de euro • un sătean din Români, acuzat că a furat ceasuri în valoare de 100.000 de euro, a fost prins • infractiunea a fost comisă în Spania, iar autoritătile statului străin au emis mandat european de arestare • autorul a fost prins la Sibiu • alti patru nemteni au ajuns la închisoare, avînd de executat diverse pedepse • Un urmărit international a fost depistat în urma cooperării cu autoritătile spaniole. Este vorba despre un bărbat din comuna Români, pe numele căruia organele judiciare din tara străină amintită au emis un mandat european de arestare pentru săvîrsirea infractiunii de furt. Joi, 9 februarie, lucrătorii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Sibiu l-au prins pe nemteanul acuzat penal. Cel în cauză era căutat din 27 ianuarie. În fapt, autoritătile spaniole au stabilit faptul că, la data de 14 iunie 2016, cel în cauză a comis un furt de ceasuri dintr-un magazin, prejudiciul ridicîndu-se la peste 100.000 de euro. Pentru depistarea acestuia, politistii nemteni au beneficiat de date si informatii suplimentare obtinute prin intermediul Biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Politienească Internatională a Inspectoratului General al Politiei Române. Bărbatul a fost preluat si prezentat Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Bacău, care a dispus retinerea acestuia pentru 24 de ore, urmînd să fie prezentat Curtii de Apel Bacău, pentru luarea măsurii de arestare preventivă, în vederea predării către autoritătile spaniole. Pînă la definitivarea procedurilor, acesta a fost încarcerat în Centrul de Retinere si Arestare Preventivă al IPJ Bacău. Furturile de ceasuri de lux nu-s fapte străine infractorilor nemteni. Spre sfîrsitul anului trecut, un pietrean de 19 ani era încătusat după ce judiciaristii italieni emiseseră mandat european de arestare

pentru tîlhărie calificată. Era vorba despre Mihail Alexandru Martiniuc, unul din recrutii din cadrul grupării denumită generic Academia Infractorilor Români, condusă de celebrul Marin Botez Adrian, zis Tîtă. Pietreanul fusese acuzat că ar fi comis fapta în 2014, cînd era minor. Atunci, împreună cu mai multe persoane a intrat într-un magazin de lux si a sustras peste 50 de ceasuri în valoare de 800.000 de euro. Tînărul a fost retinut în Piatra Neamt, pe 1 noiembrie 2016, iar a doua zi Curtea de Apel Bacău dispunea arestarea. În altă ordine de idei, patru nemteni au fost depistati si trimisi după gratii. S-a întîmplat pe 9 februarie 2017, cînd cadrele Postului de Politie Borca au depistat un localnic de 35 de ani, care era „posesorul“ unui mandat de executare a unei pedepse de 1 an, 5 luni si 10 zile de detentie, plus o amendă

penală de 1.466 de lei, pentru conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului. În aceeasi zi, oamenii legii de la Politia Bicaz si Sectia de Politie Rurală 12 au pus în aplicare două mandate de executare a pedepsei închisorii. Pe raza de competentă au fost depistate două persoane, o femeie de 32 de ani si un bărbat de 47 de ani, din Bicaz si Tarcău, care avea de executat cîte 8 luni de detentie pentru mărturie mincinoasă. Un alt caz a fost „rezolvat“ în dimineata zilei de vineri, 10 februarie. În urma unei actiuni organizate de Politia municipiului Roman a fost prins, în srăzii Fabricii, un tînăr de 19 ani care se sustragea de la executarea pedepsei cu închisoarea. Acesta a fost condamnat să execute 3 ani si 6 luni închisoare, pentru săvîrsirea infractiunii de tîlhărie. Pe 16 iunie anul trecut, în jurul orei 22.20, în timp ce persoana vătămată se afla într-o autoutilitară parcată pe Strada Transilvaniei, din Roman, a fost abordată de o femeie, după care inculpatul a pătruns în cabina camionului, de unde, prin folosirea violentei a sustras un aparat GPS, suma de 300 lei, 4 carduri si mai multe înscrisuri, cauzînd un prejudiciu de 1.600 de lei. În toate aceste patru cazuri cei implicati au fost escortati la Penitenciarul Bacău, în vederea executării pedepselor dispuse de judecători.

