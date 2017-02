Executii secrete la ALDE Neamt • Mihai Alexandru a rămas fără sprijin politic de la ALDE • cel mai probabil va contesta în instantă decizia • „Nu renunt, pentru că eu nu m-am suit din mers în partid, eu am fost în partid de la început si am muncit“, a declarat Mihai Alexandru •

Mihai Alexandru nu mai este consilier judetean după ce i-a fost retras sprijinul politic din partea ALDE Neamt, iar Prefectura a emis ordinul de încetare a mandatului. „Probabil voi contesta ordinul prefectului în instanta de contencios administrativ. Totul s-a făcut pe furis, prin spate si nu există nici o motivatie pentru retragerea sprijinului politic. Probabil s-a hotărît astfel pentru că am luat prea multe voturi la alegerile parlamentare. Lăsînd ironia deoparte, vă mai spun că sedinta de partid în care s-a luat decizia a fost pe 22 decembrie, desi nu era trecut pe ordinea de zi un astfel de punct. Eu nu am putut participa, dar am asteptat să primesc o notificare în care să mi se explice si temeiul deciziei. Dacă am încălcat statutul sau ce altceva am făcut, în asa fel încît să pot eventual contesta. Nu s-a întîmplat astfel si a venit ordinul prefectului pe care, după cum am spus, cel mai probabil îl voi contesta. Pînă se va pronunta însă instanta de judecată nu mai sînt consilier judetean. Nu renunt, pentru că eu nu m-am suit din mers în partid, eu am fost în partid de la început si am muncit“, a declarat Mihai Alexandru. Surprinzătoare, sau poate nu, e tăcerea sau chiar secretomania conducerii ALDE Neamt. Care nu a comunicat public nici decizia de retragere a sprijinului politic, luată în prag de Sărbători de Iarnă, dar nu a avut nici o reactie publică nici după ordinul prefectului de Neamt. Pe lîngă informatia în sine, ar fi interesat si argumentele care au stat în spatele ei. În lipsa acestora, e larg deschisă usa pentru o sumedenie de interpretări. Printre care si cea potrivit căreia în ALDE Neamt de mai mult timp se practică un soi de „epurare“, în sensul eliminării persoanelor care fie ar putea emite pretentii la sefie, fie nu sînt cu cătel si purcel în tabăra actualei conduceri de partid. Iar evenimentele din ultima perioadă pot constitui argumente în sprijinul acestei teorii, în conditiile în care din ALDE Neamt au plecat, de cele mai multe ori cu scandal, o serie de persoane cunoscute în mediul politic nemtean, Cătălin Drăgusanu si Constantin Iacoban fiind cele mai sonore nume. Aceasta în contextul în care în spatiul public se vehicula de mai mult timp că în formatiunea politică mentionată se face „ordine si curătenie“ pentru ca persoane ce erau pe locurile mai din spate ale listelor pentru demnitătile locale să ajungă într-un final apoteotic pe rîvnitele jilturi de consilieri judeteni sau locali. Întru' mai buna reprezentare a intereselor nemtenilor, în mod evident, si fără nici o legătură cu preferintele si simpatiile mai mult sau mai putin evidente ale actualei conduceri ALDE Neamt.

