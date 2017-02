Programul de guvernare locală Piatra Neamt 2017 Primarul Dragos Chitic a prezentat, într-o conferintă de presă organizată vineri, 10 februarie, proiectele pe care Primăria Piatra Neamt îsi propune să le realizeze în 2017. „Serviciile publice asigurate de Primăria Piatra-Neamt trebuie să cunoască o îmbunătătire permanentă, orasul trebuie să se dezvolte si să asigure un confort sporit pentru cetătenii săi. Vă invit să facem aceste lucruri împreună, să fim o comunitate locală închegată si puternică. Cred în potentialul orasului nostru, cred că putem apropia acest oras de orasele dezvoltate ale Uniunii Europene si cred că putem creste calitatea vietii pentru fiecare cetătean“, a declarat Dragos Chitic, primarul Municipiului Piatra-Neamt Conform celor sustinute de acesta, si în anul 2017 transparenta în actul decizional va fi o prioritate pentru administratia publică locală. Deciziile importante pentru comunitate vor fi luate prin consultare publică si aduse la cunostinta cetătenilor.

Extinderea si dezvoltarea canalelor de comunicare moderne va fi si în acest an în atentia municipalitătii. Interfata site-ului institutiei, www.primariapn.ro va fi modificată pentru a fi mai usor de utilizat si vor fi realizate periodic sondaje de opinie din care să rezulte gradul de satisfactie al cetătenilor. Biroul Relatii cu Publicul, precum si departamentele ce intră în contact direct cu publicul de la Directia de Taxe si Impozite si de la Serviciul de Evidentă a Persoanei, vor fi atent monitorizate pentru a oferi răspunsuri si rezolvări la solicitările cetătenilor. De asemenea, va fi promovată oferta turistică a orasului la principalul tîrg de turism al României, iar pentru atragerea de noi investitori se va realiza un material de promovare ce va fi accesibil online si distribuit la tîrgurile de investitii nationale si internationale.



Proiecte urbanistice



- Finalizarea Planului Urbanistic General - în luna februarie va avea loc consultarea publică pe această temă;

- Realizarea lucrărilor de cadastru sistematic, conform Programului National de Cadastru si Carte Funciară;

- Alocarea unui teren si demararea procedurilor în vederea înfiintării unui cimitir uman nou;

- Dotarea cu echipament logistic si informatic performant, care să eficientizeze solutionarea cerintelor în domeniul topografic si cadastral;

- Serviciul Urbanism are ca sarcină implicarea în viitoarele proiecte europene pentru găsirea celor mai bune solutii arhitecturale la proiectele de extindere a Curtii Domnesti, acoperirea Pîrîului Cuiejdiu si realizarea pistelor pentru biciclisti.



Administrarea patrimoniului municipiului



Valorificarea centralelor termice dezafectate, urmărirea atentă a derulării contractelor de închiriere si concesiune, întretinerea obiectivelor proprietate publică, preluarea si transmiterea spre o administrare eficientă a Pietei Centrale sînt doar cîteva dintre obiectivele stabilite în acest domeniu pentru anul 2017:

- Monitorizarea contractelor de servicii publice concesionate pentru a identifica aspectele care trebuie îmbunătătite si adoptarea unor măsuri concrete pentru ca pietrenii să beneficieze de servicii publice de calitate;

- Obtinerea autorizatiilor necesare pentru functionarea complexului Igloo de pe masivul Cozla, astfel încît să poată găzdui evenimente;

- Reamenajarea punctului Belvedere de pe Cozla;

- Centralele termice, încă nevalorificate, vor folosite pentru înlocuirea instalatiilor de încălzire vechi în vederea asigurării căldurii si apei calde în unitătile de învătămînt sau alte clădiri publice;

- Oferirea de locuinte ANL tuturor solicitantilor care îndeplinesc conditiile legale. Oferirea de locuinte sociale, de necesitate si de serviciu persoanelor care au acest drept.



Piatra Neamt, un oras bine întretinut



- În toate zonele orasului se vor face amenajări peisagistice prin plantarea de arbori, flori si gazon. De asemenea se vor amenaja noi spatii verzi;

- Se vor creea noi spatii de joacă în cartierul Văleni si str. Negoiu din cartierul Dărmănesti;

- Se vor monta 100 de bănci si 500 de cosuri de gunoi în toate zonele orasului;

- Foisoarele vor fi prinse intr-un program de reparare si completare cu echipamente pentru a fi utilizate ca spatii de recreere;

- Vor fi extinse zonele publice cu WI-FI gratuit;

- Vor fi monitorizate permanent cursurile de apă din oras si vor fi realizate lucrări pentru asigurarea albiilor de scurgere în vederea prevenirii problemelor cauzate de precipitatiile abundente;

- Vor fi monitorizate atent zonele în care se aruncă necontrolat deseuri;

- Va fi monitorizat atent modul în care operatorul desemnat colectează deseurile si se vor căuta solutii pentru îmbunătătirea acestui serviciu;

- Vor fi încurajate parteneriatele cu ONG-urile pentru proiecte care să contribuie la îmbunătătirea aspectului urbanistic, mentinerea curăteniei, reciclarea deseurilor si educatie civică.

- Va fi crescut gradul de sigurantă a pietonilor prin montarea de semafoare cu buton si vopsirea în rosu a trecerilor de pietoni cu trafic intens. Astfel de semafoare se vor monta în perioada imediat următoare pe Bd. Decebal, în zona Scolii Elena Cuza, pe str. Petru Rares, la Colegiul Spiru Haret si pe str. General. N. Dăscălescu;

- Vor fi amenajate mai multe sensuri giratorii, precum cel din intersectia dintre Bulevardul Traian cu strada Lămîitei. Unele străzi din municipiu vor avea sens unic.

- Cresterea gradului de sigurantă pentru cetătenii orasului va fi si în acest an o preocupare constantă a municipalitătii. Va fi realizat un plan eficient de patrulare pe zone ale orasului pentru combaterea cersetoriei si pentru stoparea vandalizării bunurilor.

- Va fi crescut numărul camerelor de supraveghere din municipiu pentru a acoperi zonele vulnerabile.

- Cele sase centre de permanentă vor beneficia de toată atentia necesară pentru a reprezenta un sprijin real pentru cei 6.000 de cetăteni care le accesează în fiecare lună.

- Este analizată posibilitatea de a mai deschide în acest an un centru de permanentă care să deservească locuitorii din zona Orion, Obor, strada Dărmănesti si zonele adiacente.



Absorbtia Fondurilor Europene



Primăria Piatra Neamt are pregătit un portofoliu de proiecte pentru atragerea banilor alocati de Uniunea Europeană prin care si-a propus să absoarbă peste 100 milioane de euro:

- reabilitarea, extinderea si dotarea unitătilor de învătămînt;

- realizarea a 18 kilometri de piste pentru biciclisti;,

- realizarea unui incubator de afaceri;

- realizarea unei zone exclusiv pietonale în fata parcului central;

- continuarea acoperirii pîrîului Cuiejdiu cu platforme urbane;

- modernizarea transportului public de persoane;

- modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public;

- investitii în centre culturale si sociale.

„Pentru a ne asigura de succesul acestui demers, vom demara si sustine financiar, în acest an realizarea documentatiilor preliminare necesare pentru solicitările de finantare la deschiderea apelurilor de proiecte“, a mai precizat Dragos Chitic.



Investitii pentru Piatra Neamt



„În prima parte a anului 2017 vom finaliza si redeschide Piata Centrală, un obiectiv prioritar, asteptat cu interes de populatia orasului. Închirierea spatiilor în noua piată se va face printr-un proces transparent astfel încît producătorii să aibă acces la cît mai multe spatii, iar populatia să găsească în noul complex o gamă cît mai bogată de produse agro-alimentare. O zonă din cadrul halei de legume-fructe va fi alocată exclusiv producătorilor. Vom continua campania de asfaltare a străzilor pietruite pe care nu este asigurată o circulatie optimă. Vom mentine si în acest an ritmul de 6 kilometri de străzi asfaltate pentru a ne atinge obiectivul anuntat: Piatra-Neamt - 2020, un oras cu toate străzile asfaltate. Pentru anul 2017 sînt propuse pentru asfaltare următoarele străzi: Cetinei, Stejarului, Băltătesti, Cicoarei, Dudului, Lalelelor, Macului, Mărtisor, Nucului, Barajului, Lacului, Molidului, Verii, Dimitrie Cantemir, Cucului, Bahrin, Ion Păun Pincio, Spicului. Din totalul de 160 kilometri de străzi au mai rămas de asfaltat 17,6 kilometri. În paralel cu lucrările de asfaltare a străzilor pietruite vom realiza si reparatii capitale ale unor artere importante din oras. În permanentă se vor realiza lucrări de reparatii ale străzilor în vederea asigurării conditiilor optime de circulatie si aducerea capacelor căminelor retelelor de utilităti la cota străzii odată cu înlocuirea progresivă a actualelor capace cu altele din material compozit. Se vor repara pavajele aleilor pietonale din oras si vom continua lucrările pentru a finaliza tronsonul de trotuar de pe strada Fermelor“, a mai mentionat Dragos Chitic. Acesta a mai precizat si alte obiective de investitii:

- investitiile necesare în unitătile de învătămînt pentru a asigura conditiile optime în desfăsurarea actului educational;

- realizarea retelei de alimentare cu gaz si o instalatie de încălzire modernă pentru Scoala din Văleni;

- modernizarea si dotarea cabinetelor medicale scolare;

- reluarea lucrărilor de mansardare a blocurilor de locuinte pentru a oferi un sprijin tinerelor familii din Piatra-Neamt;

- demararea unui proiect împreună cu Agentia Natională de Locuinte care constă în construirea de locuinte pentru specialisti si tineri;

- fostul cămin al Colegiului de Transporturi va fi reabilitat si transformat în bloc de locuinte sociale;

- va fi continuat proiectul de refacere a fatadelor blocurilor, în 2017 lucrări la Blocul Turn Ozana si Bl. 9 de pe Bd. Dacia;

- va fi lărgit podul peste Cuejdi în zona Pietei Centrale;

- va fi amenajată Casa Căsătoriilor în clădirea adiacentă primăriei cu acces din Curtea Domnească;

- va fi extinsă reteaua electrică în cartierul Pietricica;

- va fi regularizat pîrîul Bolovoaia din cartierul Văleni pentru a evita inundatiile.

- se va solicita Guvernului României să finanteze finalizarea lucrărilor la scoala si grădinita din cartierul Speranta;

- va fi renovat spatiul în care îsi desfăsoară activitatea Academia de Muzică „Gh. Dima“;

- va fi reabilitat si extins adăpostul de noapte din Speranta;

- vor fi amenajate noi parcări de resedintă .

„Pentru ca Sala Polivalentă să poată găzdui evenimente culturale, vom realiza lucrări de îmbunătătire a acusticii si vom reabilita skate-park-ul din Strandul Tineretului. Printr-un parteneriat cu ADR-NE vom crea un HUB de afaceri avînd si rol de încurajare a start-up-urilor, cresterea si accelerarea afacerilor, acesta fiind primul din Regiunea Nord-Est. Municipiul Piatra Neamt are un potential turistic ridicat iar turismul local reprezintă o componentă economică importantă. În anul 2016 s-a înregistrat o crestere cu 10% a numărului de turisti în orasul nostru. Vom promova si în acest an orasul la manifestările nationale si internationale de profil. Vom realiza un calendar complet de evenimente locale care va fi făcut public si accesibil pe toate site-urile cu profil turistic“, a mai declarat Dragos Chitic.



Politică fiscală prietenoasă



„O fiscalitate locală prietenoasă cu mediul de afaceri, taxe si impozite moderate pentru cetăteni si agenti economici reprezintă principalele elemente ale politicii fiscale aplicată la nivel local. Anul anterior ne-a demonstrat că aceste măsuri au dus la cresterea investitiilor, atragerea investitorilor si asigurarea unui confort fiscal pentru cetăteni. Vom dezvolta sistemele de plată moderne astfel încît fiecare contribuabil să poată să-si plătească taxele si impozitele locale cît mai comod. Ne-am propus pentru acest an amenajarea unui nou spatiu în clădirea Forum Center pentru Directia de Taxe si Impozite care va asigura conditii mult mai bune pentru contribuabili“, a încheiat primarul Dragos Chitic.

