De ce nu am iesit în stradă, să protestez De duminică 22 ianuarie 2017, asistăm la o continuă escaladare a unor proteste „spontane“ de stradă, pornite simultan, în Bucuresti si mari orase din tară. Am urmărit cu interes mesajele protestelor, pentru a întelege cine si ce vrea. Cu exceptia unor mesaje mai exotice, am înteles că restul lor gravitau în jurul a trei teme reale, existente în România de astăzi, una privind combaterea coruptiei, una privind eliminarea regimului inuman din închisori si una privind legislatia penală. Modul cum a încercat Guvernul Grindeanu să abordeze aceste teme a divizat populatia în două tabere. O tabără pro si una contra. Complexitatea celor trei teme, impune participarea responsabilă a întregii populatii privind critica sau sprijinirea solutiilor de rezolvare găsite de guvern. Am crezut că în calitate de cetătean român, bazându-mă pe experienta politică si legislativă acumulată în cele cinci mandate de deputat, între anii 1990-2008, ar fi si de datoria mea să particip la aceste proteste privind amendarea unor derapaje de la principiile statului de drept. Dar în urma analizei multiplelor mesaje, lansate de protestatari, precum si a escaladării graduale a acestor mesaje, mi-am dat seama, cu regret, că am cel putin sase motive să-mi caut alte modalităti de a participa la dezbaterea lor publică. Îmi voi exprima punctual motivele pentru care nu pot fi alături de protestatari în dezbaterea următoarelor teme.



1. Ordonanta de urgentă nr. 13/2017 a rupt România în două



Cele două frânturi ale României, manifestă pro sau contra. O Românie pro, mută, este pe cale să-si epuizeze răbdarea si să iasă în stradă. România contra, protestează „spontan“ si vehement în stradă, împotriva modului de legiferare prin ordonantă, solicitând retragerea acesteia, pentru a se legifera prin lege, respectându-se procedura dezbaterii în Parlament, a codurilor penale. Esenta protestelor din stradă viza „recursul la metodă“ si nu alte motive mascate. Am suficientă experientă care mă face să declar că nu agreez sub nici o formă modul legiferării prin ordonante de urgentă. Ulterior, am constatat cu uluire că protestul nu era unul cu conotatii civice, care să vizeze „recursul la metodă“, ci unul cu puternice conotatii politice. Ordonanta de urgentă privind codurile penale a fost abrogată, textul fiind trimis în Parlament sub formă de proiect de lege si protestatarii care solicitau acest lucru au părăsit piata, încheindu-si protestul. Surpriza a constituit-o continuarea protestelor de către unii dintre protestatari, dovedindu-se astfel că protestează în piată pentru cu totul alte motive. Acestia aveau alt set de mesaje, cu caracter politic, solicitând demisiile în lant ale Premierului, ale Guvernului si chiar a presedintelui Camerei Deputatilor. Protestatarii rămasi în piată au mers până la solicitarea PSD-ului privind eliminarea lui Dragnea de la conducerea partidului, culminând cu scoaterea PSD-ului, ca partid, în afara legii. Având în vedere că întreg protestul, oficial nu a fost în responsabilitatea nici unei forte politice, se pune firesc întrebarea cine ar trebui să fie beneficiarul unor revendicări pur politice. Nu rămâne decât un singur răspuns, ca principalii beneficiari ai acestor revendicări sunt Klaus Iohannis, PNL si USR, care cu prezenta lor în mijlocul protestatarilor le-au legitimat protestele.



2. Interzicerea legiferării prin ordonante de urgentă.



Conform Constitutiei României, art. 61 „Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tării“. Pe perioada vacantelor parlamentare, Parlamentul poate delega Guvernul să adopte ordonante pe domenii bine stabilite. În afara vacantelor parlamentare, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă, dar numai în situatii extraordinare, asupra cărora reglementarea nu poate fi amânată sub nici o formă. Începând cu 1992 si până în prezent, toate guvernele, în alternanta lor, au urmărit să confiste atributiile de legiferator ale Parlamentului, legiferând prin ordonante de urgentă. Dacă Guvernul Văcăroiu a adoptat în patru ani (1992-1996) doar 16 ordonante de urgentă, Guvernul Tăriceanu a adoptat 730 de ordonante, Guvernul Boc - 383 ordonante, Guvernul Ponta - 321 ordonante, Guvernul Ciolos - 99 ordonante într-un an. Astfel, aproape jumătate din activitatea Parlamentului a fost dedicată dezbaterii si aprobării ordonantelor si ordonantelor de urgentă. Mai grave au fost cazurile în care guvernele si-au asumat răspunderea pe un proiect de lege. Prin asumarea răspunderii unui guvern, Parlamentul este scos total din procesul de legiferare, neavând nici măcar dreptul de a dezbate proiectul respectiv. Legiferarea prin ordonante de urgente are cel putin două efecte negative. Efecte negative în privinta predictibilitătii si stabilitătii legislative si efecte finalizate cu costuri considerabile. Cele mai mari costuri se realizează în momentul în care o ordonantă de urgentă este aprobată cu modificări sau, mai rău, este respinsă. Procedura de legiferare prin ordonante de urgentă ar trebui eliminată. Pentru o astfel de măsură as fi iesit si eu în stradă, să protestez. În realitate, am constatat cu surpriză că protestatarii nu vizau decât abrogarea unei singure ordonante, respectiv ordonanta 13/2017, adoptată de Guvernul Grindeanu. Protestul împotriva acestei ordonante nu viza o problemă care favoriza segmente ale populatiei, ci se bănuia că îl favorizează pe Liviu Dragnea. Am considerat că pentru un caz particular nu merită să mă consum într-un protest, pentru o singură ordonantă, când problema pe fond o reprezenta eliminarea tuturor ordonantelor. Dacă ordonanta respectivă a fost considerată de protestatari ca fiind emisă cu dedicatie, consider că ti protestul meu ar fi avut o dedicatie.



3. Sustinerea luptei anticoruptie



În seara zilei de 3 februarie, în Piatra Neamt, pe bulevardul Republicii se deplasa o masă impresionantă de protestatari. Am auzit scandându-se „Primarul e cu noi“ si l-am văzut printre protestatari pe primarul Dragos Chitic. Stiind că domnul Chitic a făcut parte din administratia trecută, în care s-a furat pe rupte, iar ulterior acesta nu a făcut nici o dovadă de clarificare sau delimitare, mi-am reprimat orice pornire de a mă alătura acestuia într-un protest anticoruptie.



4. Combaterea abuzurilor procurorilor si judecătorilor



În derularea protestelor nu am sesizat decât o neconditionată sustinere a tuturor actelor justitiei române, indiferent dacă unele evidente, indică că s-au realizat si erori judiciare notabile. Protestul meu ar fi fost sigur contraproductiv si singular.



5. Acordarea gratierilor



Pentru ziua de 24 ianuarie (Mica Unire), Klaus Iohannis ne-a lăsat baltă, cu Cuza al nostru, si a plecat la Strassburg pentru a se întâlni cu presedintele CEDO, care l-a convins că „gratierea este menită să rezolve problema stringentă a României, privind suprapopularea închisorilor si transformarea acestora în lagăre“. Klaus Iohannis s-a întors de la Strassburg, renuntând la tema gratierii, iar protestatarii si-au modificat pancardele din „JOS GRATIEREA“ în „JOS GRINDEANU“.



6. Interzicerea legiferării Codurilor penale prin ordonante de

urgentă



Presedinta PNL, Raluca Turcan, a precizat că „Ordonanta nr. 13/2017 a fost cea mai mare ticălosie, după Revolutie“. Declaratia respectivă a stârnit protestele furioase ale sustinătorilor guvernelor Boc si Ciolos. Guvernul Boc a promovat pe 22.06.2009 Codul penal prin asumarea răspunderii, la care Parlamentul nu a avut nici un cuvânt de spus. Guvernul Ciolos a odoptat, în seara zilei de 18 mai 2016, modificarea a peste 50 de articole din Codurile penale, prin ordonantă de urgentă. Guvernul Grindeanu, modificând patru articole din coduri, rămâne mic copil si nu tineam să-i supăr pe Boc si Ciolos contestându-l numai pe Grindeanu. În locul meu a protestat în piată Raluca Prună, fostul ministru al Justitiei din Guvernul Ciolos, semnatara ordonantei de urgentă cu pricina. Epilog, după atâtea proteste: după divizarea societătii civile si după discursul presedintelui Iohannis în Parlament mi-e teamă că dezbinati total, cum suntem sub conducerea lui Klaus Iohannis, vom „comemora“ în 2018 Marea Unire.

