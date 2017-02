Iată carierele dorite de elevi • peste 4.300 de elevi din clasele a VIII-a au fost chestionati în privinta optiunilor pentru continuarea studiilor • cei din mediul rural devin tot mai interesati să urmeze scoli profesionale • cea mai căutată specializare este de mecanic auto • orăsenii vor în special licee teoretice, cu profil real • Elevii nemteni viitori absolventi de gimnaziu cam stiu ce vor să facă în iunie 2017, cînd vor avea de sustinut evaluarea si apoi să treacă prin etapele admiterii computerizate, pentru a-si continua studiile. Comparativ cu anii trecuti, începe să fie interesante scolile profesionale, care prezintă interes în special pentru elevii de la sate, ba s-ar putea spune că aproape numai pentru ei. În noiembrie anul trecut, dirigintii ai claselor a VIII-a au aplicat în 83 unităti scolare din mediul rural si 35 unităti din mediul urban chestionarul privind optiunile elevilor din clasa a VIII-a. Numărul total de elevi înscrisi în clasa a VIII-a raportat de cele 118 unităti scolare este de 4.516. La acest chestionar au răspuns un număr total de 4.351 elevi (2.800 de elevi din mediul rural si 1.551 elevi din mediul urban). Erau absenti în ziua de completare a chestionarului 165 de elevi. Statistica mai arată că au răspuns 2.134 de fete, 1.339 din rural si 795 din mediul urban si un număr de 2.217 băieti - 1.461 din rural si 756 din urban. Din numărul total de repondenti reiese că 4.105 de elevi (94,34%) au luat o decizie cu privire la specializarea/calificarea pe care doresc s-o urmeze, spre deosebire de 246 de elevi (5,65%) care nu s-au hotărît. Procentul repondentilor care nu s-au decis la specializarea/calificarea pe care o vor urma după terminarea clasei a VIII-a este în scădere comparativ cu anul scolar anterior, cînd era de 10 %. Din analiza datelor se observă că o pondere foarte mare din numărul total de elevi a ales Filiera teoretică (44,5% din judet, din care 35,07% din mediul rural si 61,50% din urban. Pentru profilul real sînt 1.137 de optiuni la nivel judetean, iar pentru profilul uman, 799. La nivel rural, acestea sînt distribuite astfel: 566 pentru profilul real si 416 pentru profilul uman, iar la nivel urban sînt 571 optiuni pentru real si 383 pentru uman.



Bătaie pe clasele de mate-info



Cea mai căutată specializare în cadrul filierei teoretice este cea de matematică-informatică (705 optiuni din care 323 din mediul rural si 382 din mediul urban). Dintre acestea, 481 sînt pentru matematică- informatică, 155 pentru matematică-informatică, intensiv informatică si 69 matematică-informatică, intensiv engleză. Următoarea specializare pentru care au existat 451 de optiuni la nivelul judetului (din care 220 la nivel rural si 231 la nivel urban) este stiinte sociale cu 417 pentru stiinte sociale si 34 pentru stiinte sociale, intensiv engleză. Următoarea alegere a elevilor ca număr total de optiuni a fost pentru calificări oferite de tcoala profesională (16,38% per judet, cu o pondere foarte mare a alegerilor de către elevii din mediul rural - 86,54% din totalul optiunilor pentru calificări si doar 13,46% repondenti din mediul urban). Doi elevi au propus calificările de maseur si sofer. Cea mai căutată calificare la scoala profesională este cea de mecanic auto, procentul cel mai mare de repondenti care au optat pentru aceasta fiind al elevilor din rural (88% din total optiuni pentru această calificare). Pe locul trei în topul alegerilor se situează optiunile pentru Filiera tehnologică - servicii, cu un procent pe judet de 13,39% din totalul repondentilor (dintre aceste optiuni pentru specializări din profilul Servicii cel mai mare procent -76,16% îl reprezintă cel al alegerilor făcute de elevii din mediul rural). Urmează în topul alegerilor specializările oferite de Filiera vocatională - 497 de optiuni (11,42% per judet), dintre aceste optiuni 54,12% sînt ale elevilor din mediul rural si 45,88% ale elevilor din mediul urban. Pe penultimul loc în alegerile elevilor se află specializările oferite prin Filiera tehnologică - tehnic. Doar 7,75% din elevii repondenti la nivelul judetului se orientează către această filieră (ponderea alegerilor pentru specializări din acest profil este 81,31 % pentru elevii din mediul rural si 18,69% pentru elevii din mediul urban). Cea mai aleasă specializare pentru acest profil Tehnic este cea de tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii. Ultimul loc în preferintele elevilor este detinut de alegerile pentru Filiera tehnologică - protectia mediului si resurse naturale, pentru a căror specializări au optat doar 175 de repondenti (4% per judet). Cea mai mare pondere a elevilor care au optat pentru aceste specializări este cea a elevilor din mediul rural (83,42%). Pentru profilul Resurse naturale si protectia mediului, specializarea tehnician agromontan nu a existat nici o alegere.

