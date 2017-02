Ana Ancuta, un primar optimist si planurile sale • sefa administratiei din Poiana Teiului ne-a destăinuit cîteva din planurile de viitor • „Oamenii se bucură de realizările mari, dar si de cele mici, uneori poate chiar mai mult. De aceea trebuie să le îmbinăm pe ambele pentru a ajunge la sufletul lor si să le dăm satisfactie“, a declarat primarul Ancuta • Comuna Poiana Teiului, o asezare de munte pitorească, bine situată în galeria unitătilor administrative de pe Valea Bistritei, cu oameni gospodari, încearcă prin administratia locală, însemnînd primărie, aparatul tehnic si consiliul local, să construiască pentru prezent, dar mai ales pentru viitor o imagine în ton cu realitătile vremurilor actuale.

Vremuri în care se vorbeste despre cresterea nivelului de trai al populatiei prin atragerea de investitii si implementarea de proiecte cu si fără finantare europeană în toate sectoarele ce tin de viata socială si economică a comunitătii. Si ne referim aici la cu tot ceea ce înseamnă infrastructură, educatie, cultură sau turism. Despre ce si cum cu strategia de dezvoltare a comunei Poiana Teiului aveam să aflăm cîte ceva de la primarul Ana Ancuta, o femeie veselă si optimistă, agreată de electorat în iunie 2016. Aceasta ne-a spus că planuri si proiecte sînt multe, la fel ca si-n alte locuri, dar totul depinde de banii avuti la dispozitie. „În comuna noastră există două mari proiecte pe care eu le catalogaz a fi de suflet. Proiectul de reabilitare si modernizare a drumului comunal Dreptu, pe o lungime de 4,8 km, început din 2006, dar care s-a împotmolit mereu si a rămas în stadiu de realizare de 2-3%. Cît mă priveste, din iulie 2016, de cînd am preluat functia de primar, am reusit să asfaltez 1.200 de metri din acest drum, continuăm cu rigolele, oprindu-ne însă din cauza răcirii vremii. Spuneam, un proiect de suflet, pentru că am rezolva necazul a peste 500 de oameni care locuiesc în vecinatate, avînd drept cale de acces acel drum. Este un proiect greu, pentru că presupune consolidări de maluri. Sper ca împreună cu alesii nostri locali să reusim să implementăm acest proiect si să mergem cu asfaltări de măcar un km pe an, ca pînă la finalizarea mandatului să avem încheiată investitia“, a declarat primarul Ancuta. Cît priveste cel de-al doilea proiect de suflet la care a făcut referire, acesta are în calcul finalizarea si receptia finală la extinderea Scolii Gimnaziale Iustin Pîrvu. „Si acest proiect a început din 2006. Anul trecut, cu bani de la bugetul local am reusit să-l finalizăm, acum ocupîndu-ne de receptie, pentru ca mai apoi să obtinem autorizările ce se impun“, am mai aflat de la interlocutoarea noastră. Sigur, administratia pe care o conduce mai are în vedere si alte obiective utile comunei. Dincolo de drumuri s-ar dori modernizarea măcar a unui cămin cultural, din cele trei de pe raza comunei, cel de la Galu, pentru care a fost deja semnat contractul de finantare în valoare de 15 miliarde lei vechi, în prezent aflîndu-se în procedura de licitatie. „Sufăr enorm pentru că nu avem un spatiu adecvat organizării activitătilor culturale. Actiunile dedicate Sărbătorilor de iarnă, la care au participat copii, maturi si bătrîni, au fost gazduite de spatiul insuficient de la After School. Vrem cu tot dinadinsul sa existe un cămin cultural modern si functional. Avem «forte» culturale si dorintă din partea populatiei. Asa că trebuie să le satisfacem dorinta. Am învătat de cînd lucrez la Primăria Poiana Teiului, mai întîi ca vice si acum ca primar, că oamenii se bucură de realizările mari, dar si de cele mici, uneori poate chiar mai mult. De aceea trebuie să le îmbinăm pe ambele pentru a ajunge la sufletul lor si să le dăm satisfactie“, zice, plină de optimism, primărita din Poiană. Discutia purtată cu Ana Ancuta a fost mult mai amplă, ne-a mai spus despre investitiile de perspectivă, dar deocamdată ne-am oprit aici, cu promisiunea că va continua într-un viitor apropiat.



Sînt sapte în Neamt



Ana Ancuta a început activitatea în administratie în legislatura 2012-2016, fiind aleasă ca viceprimar al localitătii, înainte de această functie lucrînd în domeniul silvic (a si terminat un liceu de profil), ca economist. Apoi s-a decis să candideze la alegerile din 5 iunie anul trecut din partea aliantei PSD-UNPR si a avut cîstig de cauză, obtinînd 1.005 voturi. Astfel, ea se numără pe lista celor sapte unităti teritorial administrative nemtene conduse de femei. Pe aceasta se mai află „veteranele“ Valeria Dascălu, primar la Săbăoani, Maria Petrariu, primar la Vînători Neamt, Georgeta Blaj, primar la Botesti si Aurora Balan, primar la Gîrcina, alături de ele mai fiind Daniela Ursachi, la Tasca si Vasilica Cretu, la Dobreni.

