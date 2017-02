România a luat-o razna sub farurile lui Klaus Iohannis si Liviu Dragnea Să nu mai fim naivi chiar toti, în ceea ce priveste originea recentelor proteste spontane de stradă. Originea protestelor este situată în momentul publicării exit-polurilor după alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 când presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat public insatisfactia că nu si-a obtinut dreptul de a avea „Parlamentul meu“ si Guvernul meu“. Procentul obtinut în alegeri de către PSD si realizarea majoritătii parlamentare, ca urmare a aliantei cu ALDE, au avut darul să declanseze războiul lui Iohannis cu PSD. Pentru perioada 2017-2019, Klaus Iohannis si-a propus să fie farul călăuzitor al României, după care să se ghideze toti navigatorii de prin politica noastră mioritică. În urma rezultatelor obtinute în alegeri, Liviu Dragnea s-a simtit, la rândul său, îndreptătit să devină farul politicilor nationale. Ambii protagonisti, având motivatii diferite, si-au propus să candideze în 2019, pentru functia de presedinte al României. În această cursă, Dragnea porneste favorit. Are în spate cel mai puternic partid, rezultatele acestuia, precum si popularitatea câstigată din didacticismul cu care a prezentat Programul PSD. Iohannis porneste în cursă cu handicapul popularitătii din 2014 făcut zob pe parcurs si cu două partide de buzunar, PNL si USR, care abia se văd pe esicherul politic. În schimb, fiecare din cei doi are probleme cu justitia. Fiecare îsi proiectează câte o albire, până în 2019, care să nu le umbrească candidatura. Liviu Dragnea a fost condamnat în 2016 pentru fraudarea Referendumului din 2012, privind demiterea lui Traian Băsescu. Washinton-ul a sustinut oficial că Traian Băsescu trebuia mentinut în functie, iar Philip Gordon, asistentul secretarului de stat Hilllary Clinton, a sustinut public că referendumul a fost fraudat cu două milioane de voturi în defavoarea lui Băsescu. Ca să se ajungă la cele două milioane de voturi, procurorii au ajuns să pună votantii să jure prin sate cu mâna pe Biblie, pe capota masinii. Dragnea a avut parte de un proces comandat, spre satisfactia Marelui Licurici si a fost condamnat, fără executare, pentru a fi dat de exemplu. În schimb, instanta nu i-a stirbit din drepturi. În 2014 PSD a gresit, considerând că singura modalitate de a apăra imaginea secretarului general Liviu Dragnea, a fost să îl aleagă presedinte al partidului, în locul lui Victor Ponta, si să îi ofere astfel întreaga putere, expunându-l astfel în mod excesiv. O astfel de expunere, Iohannis nu o putea rata, dacă vroia să aibă drumul netezit spre Cotroceni în 2019. Ca să nu rateze Cotroceniul, conditia era ca Dragnea să fie compromis total, eventual să facă puscărie cu executare. DNA a deschis un nou dosar penal lui Dragnea, având ca obiect abuzul în serviciu, pe baza unui denunt.



România fracturată



În aceste circumstante, Klaus Iohannis s-a deplasat intempestiv la Guvern, pentru a smulge premierului Grindeanu promisiunea că nu va fi deblocat drumul lui Dragnea spre Cotroceni. Adică, să nu fie aprobate de Guvern reglementările privind gratierea, privind dezincriminarea abuzului în serviciu cu prejudicii sub 200.000 mii lei sau privind limitarea valabilitătii denuntului la doar sase luni de la producerea faptei denuntate. Klaus Iohannis, cu ajutorul consilierilor săi, a realizat că aceste prevederi din Codul Penal si Codul de procedură penală, precum si din Legea gratierii, vor avea efecte pozitive si pentru Liviu Dragnea. Un Liviu Dragnea, al cărui drum spre candidatura pentru presedintie în 2019 nu ar mai putea fi blocat decât de un dosar penal, corect întocmit de procurori, pe bază de dovezi irefutabile, care să reziste în fata oricărei instante exigente. Klaus Iohannis nu îsi poate permite să traverseze un astfel de risc, asa că în ziua următoare a anuntat Natiunea că va lansa procedura unui Referendum pe temele respective, asupra cărora trebuie să se pronunte populatia. Antidotul initiativei iohannesciene l-a găsit Dragnea, anuntând imediat că PSD va decide organizarea a două referendumuri până în vară, din care, unul pe tema imunitătii. Populatia va fi de acord cu anularea imunitătii parlamentarilor si a presedintelui României. Un Iohannis fără imunitate, va avea dosar penal de fals si uz de fals si calea închisă spre Cotroceni. Sub farurile celor doi lideri, care dau semnale contradictorii si bulversante, România s-a fracturat în două. Sub farul lui Iohannis există o Românie, care iese în stradă, seară de seară. Sub farul lui Dragnea, există o Românie care stă în casă, asteptând semnalul iesirii în stradă. Este evident că prezenta în stradă a celor două Românii ar fi o catastrofă natională, de dimensiunea unui iminent razboi civil. Este la fel de evident că oricât de nobile si de înăltătoare ar fi unele mesaje ale României din stradă, tot protestul acesteia nu se circumscrie decât luptei politice dintre cei doi lideri, pentru scaunul de la Cotroceni. Toate sloganele României din stradă au o singură tintă, un singur scop: demolarea lui Dragnea. Dacă Liviu Dragnea, sub presiunea străzii si-ar da demisia din toate functiile si ar pleca la puscărie, pentru orice motiv însăilat de DNA, România din stradă ar pleca linistită acasă, misiunea ei fiind încheiată. Iar Klaus Iohannis ar defila linistit spre Cotroceni, multumit că obtine un nou mandat si multumit că are un nou partid, partidul „România din stradă“.

