Nemtenii de-afară, solidari la proteste

Protestele împotriva ordonantei de urgentă adoptate la ceas de seară pentru a dezincrimina partial abuzul în serviciu se fac simtite nu doar în marile orase din România, ci si peste hotare. Comunitătile de români din Marea Britanie, Belgia, Italia au organizat sau pregătesc proteste prin care să-si arate solidaritatea cu protestatarii din tară. Ei sustin că au fost alungati din România de politicienii corupti care au sărăcit tara prin hotiile lor si că si-ar dori să revină acasă, nu să fie în continuare slugi la străini. Pe adresa redactiei a sosit un mesaj de la un nemtean care lucrează în Londra si care a participat la protestele organizate miercuri si joi în fata Ambasadei României din capitala Marii Britanii. Proteste la care sustine că au participat aproximativ 1.000 de români. Care îsi vor continua manifestările de dezacord fată de ordonanta mentionată si de sustinere pentru românii care protestează în tară. „Mă numesc M. Andrei, am 31 de ani, sînt în Londra de 5 ani de zile. Am venit să îmi fac un viitor fiindcă tara mea România nu mi-a oferit nimic. Mi-am lăsat părintii acasă si am plecat să fiu slugă la străini, în loc să stau acasă lîngă părintii mei. Guvernul român nu stie ce înseamnă să stai printre străini, să plătesti chirie, să duci lipsa celor dragi pentru niste bani, pentru un viitor mai bun. Ceea ce s-a întîmplat săptămîna aceasta nu miroase a bine. Sper ca anii 89' să nu se întoarcă, dar cred că asa va fi pentru că lumea a iesit in stradă. Ne-am săturat atîtia ani de zile să fim furati de toti hotii din Parlament, să muncim prin tări străine pentru ei. Rusine să le fie! Ei nu se gîndesc că în locul nostru pot fi copiii lor? Toti românii din Europa îsi doresc să stea acasă, în tara lor, România, nu să fie slugi la străini. Si am un mesaj de transmis românilor din România: diaspora este alături de voi. Ori de cîte ori iesiti în stradă, de atîtea ori vom iesi si noi cei din Europa pentru că ne dorim să revenim în tara noastră, România. Ceva se va întîmpla, dar sper din toată inima că nu va fi ca în 89'. Ar fi mare păcat ca iarăsi cîteva sute de mii de oameni să moară pentru un guvern care fură. România te iubesc!“, scrie nemteanul în mesajul trimis Monitorului de Neamt si de Roman.



Proteste si la Bruxelles



Românii din Belgia se mobilizează pentru a protesta si ei duminică în fata Ambasadei României de la Bruxelles, între 16 si 18. Printre ei si nemteni plecati în căutarea unui trai mai bun, dar extrem de atenti la ceea ce se întîmplă în tara în care ar vrea si ei să revină cîndva si unde au rude si prieteni. „Cu toate că personal si material nu mă afectează situatia politică sau economică din România, ca român, la aflarea continutului si mai ales modului în care a fost dată ordonanta, m-am simtit jignit, umilit, cumpărat, folosit. Am simtit zădărnicia sacrificiului poporului român, a vietilor pierdute în Revolutie, am simtit că mi-a fost confiscată România, cum îmi sînt furate visele, sperantele că într-o zi mă voi putea întoarce în tara mea! Nu a fost o decizie să protestez. A fost o chemare, o datorie, un urlet lăuntric de «nu se mai poate!», care m-a surprins pînă si pe mine! Ce astept să se întîmple? Retragerea ordonantei si continuarea guvernării de către acest guvern, conform programului pentru care a fost votat! Nu cred în cresterile veniturilor neconforme cu cresterea economică, aceste cresteri sînt producătoare de inflatie si se vor transforma pe termen mediu si lung în pierderi. Românilor care protestează în tară le transmit în primul rînd multumiri, respect si solidaritate. Si fac apel la calm“, este mesajul lui Florentin Sîrbu, un nemtean aflat în prezent în Belgia. Acesta a mai afirmat că duminică va protesta la Bruxelles. Acolo se va întîlni cu Bogdan Asavinei, alt nemtean plecat la muncă în Anvers, Belgia. „Voi fi prezent si sîmbătă si duminică, dacă se va obtine autorizatie pentru protest. Deocamdată stiu că există sigur autorizatie pentru duminică. Vreau să precizez de la bun început că nu sînt membru sau simpatizant al nici unui partid politic. Nici nu voi fi, zic eu, niciodată. Imediat după '89, copil fiind si naiv, văzînd că era un pic mai bine decît era pe vremea lui Ceausescu, am avut o afinitate pentru «strămosii» PSD. Însă ulterior mi-am schimbat opinia si mi-am dat seama că «democratia» lor si a altora e praf în ochi si că toti sînt niste hoti. Vreau să fie abrogată ordonanta de urgentă dată de Guvernul Grindeanu la ceas de seară, că doar ei lucrează pînă tîrziu după cum au declarat. E o ordonantă dată clar cu dedicatie si e o ordonantă împotriva românilor. Românii din tară să protesteze în continuare pentru că doar asa si doar uniti vom putea împiedica instaurarea unui regim stalinist în România. Nu mai putem fi manipulati si doar împreună vom reusi înlăturarea virusilor care au pus stăpînire pe tot ce înseamnă stat democratic. Si nu în ultimul rînd, vreau să spun că din cauza clasei politice am ajuns asa-numitii cersetori din diaspora“, a opinat Bogdan Asavinei.

