Directorul Apa Serv, „somat“ să dea banii • Cătălin Dughir a primit o notificare să dea banii în 5 zile calendaristice • ar mai avea ziua de luni la dispozitie • directorul Apa Serv afirmă că va contesta în instantă si prezintă situatia în... context national •

„Dragnea de Neamt îsi face treaba si continuă împreună cu ai lui. Are vreo patru de Iordache în adunarea generală a actionarilor si un Grindeanu în persoana domnului Păcală“. Acesta a fost comentariul directorului Apa Serv, Cătălin Dughir, după ce a fost notificat ca în termen de cinci zile calendaristice să achite suma de 350.964,05 ron drept asa-zise daune produse companiei. De unde a apărut suma respectivă am prezentat în editiile trecute ale Monitorului de Neamt si Roman: e vorba despre presupuse prejudicii rezultate din receptia lucrărilor la Statia de Epurare Roman, cresterea remuneratiei de director si plata în continuare a indemnizatiilor pentru membrii consiliului de administratie, chiar dacă acestia ar fi fost revocati, fără însă a se opera aceste schimbări si la Registrul Comertului. Cum sedinta Adunării Generale a Actionarilor a avut loc pe 1 februarie, rezultă că termenul limită ar fi ziua de luni. Însă directorul Dughir a respins orice acuză, consideră că nu se face vinovat de producerea nici unui prejudiciu, pune la îndoială calitatea celor care îl scot dator si îl notifică să plătească, si e decis să meargă în instantă pentru stabilirea adevărului. „Urmează să mă adresez instantei de judecată. Cînd i-am catalogat pe unii drept lipitori de afise si purtători de servietă, cred că i-am supraestimat. Mă refer la cei care au făcut raportul. Unii, chiar dacă la un moment dat au avut functii de conducere, dovedesc că au fost mai mult cu protocolul si plimbările“, a mai declarat Cătălin Dughir. Întrebat despre informatia neoficială ce circulă din ce în ce mai insistent că urmează să fie suspendat din functie, acesta fiind scopul prezentului demers legat de recuperarea unor prezumtive daune, directul Apa Serv a opinat sec: „Probabil că asta urmăresc, dar vom vedea ce se va întîmpla“. Fără a încerca să stabilim cine are dreptate în războiul pentru controlul Apa Serv, cîteva observatii merită a fi făcute. Este interesant ce va spune o instantă de judecată în privinta demersului agamanilor care au stabilit niste daune prezumtive si încearcă să forteze achitarea lor si, evident, e interesant dacă aceste daune chiar există si cine e vinovat de producerea lor. Situatia de la Apa Serv e cel putin una ciudată din prespectiva faptului că functionează în paralel două consilii de administratie. Unul vechi, care - spun reprezentantii Consiliului Judetean Neamt - ar fi fost revocat, fără a fi însă „sters“ de la Registrul Comertului, si altul nou, agreat de acelasi CJ, dar care nu a fost înregistrat la institutia amintită. Oricum, credem că e evident pentru orice observator obiectiv că situatia legată de scandalul „cine e sef la Apa Serv“ nu poate fi înteleasă dacă nu se ia în considerare că pe mîna celui care va conduce compania vor ajunge zeci de milioane de euro, bani europeni. Fiecare tabără implicată sustine că ea ar gestiona cel mai corect si mai bine acesti bani, însă doar viitorul ne va arăta cine e sincer în declaratii. Deocamdată, actualul director pare a fi lipsit de orice sprijin politic (nu stim dacă asta e de bine, sau are importantă), iar adversarii săi sînt cei care conduc judetul. Evident, în urma unor alegeri democratice. În transarea întregii tărăsenii un cuvînt de spus

l-ar putea avea si procurorii anticoruptie dacă ne gîndim la numeroasele plîngeri penale ce au fost formulate referitor la situatia de la Apa Serv.

