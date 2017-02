Ger crunt se-anuntă! • pînă la începutul săptămînii viitoare vor fi temperaturi rezonabile • apoi vine ceva ninsoare după care gerul revine în fortă • sînt anuntate minime de pînă la -19 grade • Cea de-a doua lună a anului a debutat cu timp frumos, am mai văzut si soarele, iar valorile termice au fost destul de plăcute. Vremea bună se pare că nu tine atît de mult pe cît ne-am fi asteptat, iar de la mijlocul săptămînii viitoare se reîntoarce gerul, fiind anuntate minime de pînă la -19 grade Celsius. Se pare că va fi si un scurt episod de ninsori, de luni noapte si pînă miercuri dimineată după care gerul loveste în fortă. Pînă atunci ziua de ieri a fost una mohorîtă, dar lipsită de precipitatii, cu valori termice plăcute pentru acest moment al anului. La ora 11 termometrele indicau zero grade la Piatra Neamt, 1 grad la Roman, iar cel mai cald era la Tîrgu Neamt unde se înregistrau 6 grade. Nici în vîrf de munte, pe Toaca nu era frig, meteorologii măsurînd în conditii standard valori de -1 grad. În schimb, vîntul a suflat cu putere pe munte si a adus un indice de răcire de -22 de grade. Rafalele si-au făcut simtită prezenta si în zona de cîmpie a judetului, iar romascanii au resimtit la aceeasi oră -8 grade. Conform datelor publicate pe site-ul Administratiei Nationale de Metorologie astăzi, 4 februarie, rămînem cu cerul acoperit, dar va fi nitel mai cald pentru că la amiază sînt anuntate valori de 8 grade. Norii rămîn cantonati în zona noastră si după lăsarea întunericului cînd se ajunge la limita înghetului, zero grade. Nu sînt schimbări în aspectul vremii nici duminică, zi în care norii stau la noi, dar fără precipitatii, fiind anuntate 6 grade ziua si zero noaptea. De luni, 5 februarie, vremea schimbă foaia. Din nou nu vedem soarele, dar se face mai frig, temperatura diurnă va fi de zero grade. Peste noapte sînt anuntate precipitatii, ninsoare destul de consistentă la o minimă în scădere pînă la -3 grade. Vor fi ninsori si pe parcursul zilei de mati, 7 februarie, cînd se face si mai frig, la -6 grade, iar stratul de nea se va completa si noaptea cînd minima ajunge la pragul de -8 grade. Dacă previziunile făcute acum se păstrează, de miercuri, 8 februarie, cerul se degajează, dar revine gerul. Peste zi va fi destul de frig la o maximă de -7 grade, în schimb noapte aduce valori termice extrem de scăzute, -17 grade, pe fondul unui cer absolut senin. Cam la fel sînt anuntate conditiile meteo si pentru ziua de joi, 9 februarie, cînd va fi soare, dar rămînem cu maxime negative, de -4 grade. După lăsarea întunericului va fi cel mai frig din întreg intervalul de prognoză si se va ajunge la -19 grade, pe fondul unui cer degajat. Finele primei decade a lui Făurar, vineri 10 februarie, nu aduce vesti bune, ceva soare, cel mult -5 grade ziua si aproximativ -17 grade după lăsarea întunericului. Nu sînt sperante de mai bine nici în week-end-ul viitor. În perioada 11 - 12 februarie vor fi maxime negative, de -4, respectiv -7 grade Celsius. Noptile se mentin geroase la valori de -15, respectiv -14 grade.

