Viata prin locurile cu ghetari linistiti... • la Poiana Teiului, Farcasa si Borca, pe cursul Bistritei s-au format acumulări de gheturi ce depăsesc 15 km • lumea din zonă e optimistă, ba pesimistă • „Ghetarii, în acest moment, nu cred că reprezintă o amenintare, spune primarul Ana Ancuta, în timp ce colegul Ovidiu Geo Nită e de părere că „Fenomenul de zăpor poate oricînd să ne facă probleme“ •

Pe Valea Bistritei a fost iarna asta un ger de au crăpat pietrele. Nu întîmplător Bistrita s-a acoperit cu un strat gros de gheată dinspre Poiana Teiului spre Borca, tulburînd pe alocuri linistea oamenilor din satele riverane rîului. Asta pînă la un punct, pentru că muntenii au învătat bine „lectia“ si „mersul“ vremii în zonă. Teama lor privind muntiii de gheată amenintători de pe Bistrita se întinde din toamnă pînă la sfîrsitul lunii decembrie, ca mai apoi, o dată cu cresterea zilei să scadă treptat. Asa avea să ne spună si Arsene Gavrilut, un poienar cu experienta celor peste 70 de ani ai săi, cu care aveam să stăm de vorbă zilele trecute pe podul de la Zahorna. „Anul ăsta am fost mai favorizati. De altfel, ca si-n anii din urmă, cînd ghetarii nu s-au dezlăntuit asupra noastră. Am ajuns să fim cunoscuti în tară prin acesti ghetari si prin faptul că Bistrita ne face necazuri. Ce-i drept, au fost ani cînd aici, la Poiana Teiului a fost dezastru, chiar si cu oameni morti. Treaba e că pericolul n-a trecut de tot. Dacă se încălzeste vremea brusc, asa cum au anuntat meteorologii, vin sloii din deal, se face baraj, se ridică apa, se crează presiune si nu poate fi prevăzut nimic. Cauza acestui fenomen provine si de la scimbarea vremii, dar, spun unii, si de la lucrările hidrotehnice din zonă. Cine mai stie! Problema e că eu am trăit aici si nu-mi amintesc ca în urmă cu multi ani, cînd eram copil, să fi văzut asa fenomen“, a povestit poienarul Sever Gavrilut. Întradevăr, de această dată pe Bistrita din aval de Borca nu sînt acumulări masive de ghetari, ci doar un pod de gheată continuu, lung de vreo 15 kilometri, între coada lacului - Borca, apa iesind doar pe alocuri la lumină, făcîndu-ne cu ochiul. „Anul ăsta stăm bine, o fost timpul geros, dar fluctuatiile de temperatură n-au fost mari ca să creeze probleme. Ne-o ajutat Dumnezeu să scăpăm de necazurile altor ierni de care nici nu vrem să mai vorbim. Gheata rîului nu s-o strîns în mormane si nu s-o făcut baraj, ca pe urmă să se strîngă puhoi de apă“, a afirmat un alt poienar, care se îngrijea de oile din gospodărie, îndemnîndu-le să ia prînzul cu o grămăjoară de fîn, portionată cît să le ajungă pînă spre seară. „Eu cred că anul ăsta n-o să mai fie necazuri, pentru că sîntem în februarie, ziua se măreste si temperatura creste treptat“, a mai adăugat omul. Asadar, oamenii sînt optimisti, desi pericolul le stă atîrnat deasupra capului. Optimistă s-a arătat si Ana Ancuta, primarul de la Poiana Teiului, căreia i-am cerut opinia: „Ghetarii în acest moment nu cred că reprezintă o amenintare pentru comunitate, pentru că vremea a fost bună. E adevărat, au fost acele temperaturi scăzute, dar temperatura crescînd treptat, în prezent nu avem de-a face cu un pericol. De altfel, fenomenul este monitorizat continuu de specialistii de la Ape, Situatii de Urgentă si reprezentantii primăriei“. Aruncîndu-ne privirea pe Bistrită pînă la Borca si constatînd că podul de gheată, contrar anilor trecuti, este continuu pe parcursul celor aproape 20 de km, am făcut o vizită primarului de la Borca, Ovidiu Geo Nită, pentru a-i cere si lui o părere. „Eu spun că pericolul n-a trecut. Fenomenul de zăpor poate oricînd să ne facă probleme. Am fost în amonte, spre Vatra Dornei si am văzut că stratul de gheată tot creste. Ei, la o încălzire bruscă poate s-o ia la vale si să producă inundatii. Stăm la noroc. Si asta, an de an, pentru că în loc să se îndiguiască portiunile de maluri de-a lungul Bistritei, cum ar fi si-n zona comunei Borca, ni se fac doar promisiuni. Sîntem lăsati în voia Domnului! Asta-i treaba...“. Măi să fie! Una caldă, una rece... Ne mai aruncăm ochii spre amonte, pe cursul Bistritei si o luăm agale în aval. Mai zăbovim la Farcasa, la Dreptu, la Galu, locuri în care, cu ani în urmă, a răbufnit apa creînd necazuri oamenilor. Ne bucurăm de optimismul unora si ne întristează pesimismul altora. Asadar, deocamdată pe Valea Bistritei nu sînt probleme. Viata merge înainte, sub privirile Divinitătii, care poate în această iarnă nu-si va întoarce fata de la trăitorii satelor comunelor Poiana Teiului, Farcasa si Borca. Lumea este calmă si doar gerul le mai aminteste de trecutul zbuciumat al anilor din urmă. Ne alăturăm stării lor de spirit, sperînd si noi într-o iarnă blîndă privind trecerea de la o temperatură la alta... Iar anii de tristă amintire 1995 si 2003, cînd muntenii au fost inundati si înregistrate pierderi de vieti omenesti, să devină istorie.

Articol afisat de 211 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Ion ASAVEI)