Primarul Micu, bun de cinste • Lucian Micu îsi serbează ziua de nastere duminică, 15 ianuarie •

edilul va împlini 41 de ani • de cinci ani neîntrerupt, el are functii de conducere în administratia locală • Primarul municipiului Roman, Lucian Micu, are un nou mare motiv de sărbătoare în această lună, după primirea prerogativelor de edil sef al urbei de la malul Moldovei. Acesta îsi va aniversa ziua de nastere duminică, 15 ianuarie, zi în care va împlini vîrsta de 41 de ani. Lucian Micu este originar din Bîrlad, judetul Vaslui, unde a urmat cursurile Colegiului National „Gheorghe Rosca Codreanu“, după care a absolvit Facultatea de drept a Universitătii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi. Este căsătorit si tatăl al doi copii, devenind viceprimar al municipiului Roman din vara anului 2012, iar din ianuarie 2017 îndeplinieste functia de primar. Edilul se poate considera deja un om împlinit, cu numeroase realizări în plan personal si profesional. Conform declaratiei de avere, pe care a depus-o anul trecut, edilul detine 50% dintr-un teren intravilan, în suprafată de 37 de metri pătrati, în Roman. Acelasi document mai arată faptul că primarul Lucian Micu este, alături de sotie, posesorul unui spatiu comercial de 89,62 de metri pătrati, dobîndit în anii 2004 si 2007. În aceleasi conditii, detine si patru apartamente (garsoniere) în Iasi, unul cumpărat, iar restul construite. Acestea au suprafete cuprinse între 32 si 35 de metri pătrati. De precizat că primarul Romanului este dator la bancă pînă în 2037, acesta contractînd, în 2007, un credit pe 30 de ani, în valoare de 144.500 de franci elvetieni. La rubrica venituri, în declaratia de avere a sefului administratiei publice locale figurează indemnizatia de 41.521 de lei, în ultimul an fiscal, de la primărie. Sotia a încasat din evidentă contabilă, expertize contabile si audit financiar suma de 21.004 lei. Pe lîngă acestea, Lucian Micu a înscris în declaratie si existenta a sase contracte de închiriere, pentru care a primit sumele de: 800, 2.930, 5.351, 10.346, 2.245 si 2.790 de lei. Pe numele sotiei sale mai figurează si dividende de la o societate comercială, în valoare de 42.000 de lei. Ca venituri din alte surse, actualul edil sef a mai încasat o indemnizatie de la Spitalul Municipal de Urgentă Roman, de 509 lei, alături de alocatiile celor două fete ale sale, de cîte 756 de lei, anual.

