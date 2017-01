La taifas cu Nelu Ploiesteanu, lăutarul de suflet al românilor • într-un interviu acordat Monitorului, inegalabilul artist spune că nu-i pare rău de nimic din ce a făcut în viată: „Eu zic că nu regret nimic. Probabil că am avut tineretea un pic mai zbuciumată. Dacă regret... Acum vă spun că orice artist în sinea lui crede că nu a făcut totul. Si probabil că nici nu voi reusi să fac totul, pentru că nimeni nu e perfect în lumea asta“

Reporter: Maestre Nelu Ploiesteanu sînteti oaspete de ceva vreme la Piatra Neamt. Cum vă simtiti?

Nelu Ploiesteanu: Extraordinar! Am găsit o lume minunată aici, vorba cîntecului, o lume deosebită, un public care iubeste muzica lăutărească. Îmi face plăcere să cînt pentru publicul din Piatra Neamt.

Rep.: Sînteti pentru prima oară în urbea de sub Pietricica?

N.P.: Nu! Am mai avut un spectacol chiar aici (la Hotelul Ceahlău - n.red.) acum vreo sase luni. Am un prieten foarte bun în Piatra care mi-a spus că s-a deschis un restaurant nou, Turnul Berarilor, cu un public numeros si mi-a făcut plăcere să revin în fata unui auditoriu care stie să se distreze, să petreacă.

Rep.: Apreciază pietrenii muzica lăutărească autentică?

N.P.: Extraordinar de mult. Nici nu mă gîndeam. M-a impresionat faptul că stiu si multe melodii lăutăresti. Cer melodii cum ar fi „La Chilia-n port“. O melodie deosebită de care mă leagă niste momente extraordinare alături de Stefan Iordache, Gheorghe Dinică. Am făcut trei discuri cu dumnealor pe care le cunoaste întreaga tară. Însă uite că s-au dus repede din păcate.

Rep.: Referitor la această melodie, la înmormîntarea maestrului Dinică nu ati reusit să cîntati decît o strofă din „La Chilia-n port“, după cum făcuserăti promisiunea...

N.P.: Am plîns... N-am mai putut mai mult. Mi-ati adus aminte. A pornit asa ca o glumă. Mergeam mereu la el acasă într-o comună de lîngă Bucuresti si îmi spunea: „Băi, cînd oi muri, să-mi cînti asta“. Si eu îl întrebam: „Da' de unde stii tu cine moare primul?“. „Lasă băi că tu mori mai încolo“, zicea el. Si a fost asa un fel de glumă. Iar cînd a fost să fie, sotia lui, Dumnezeu să o odihnească, mi-a zis: „Nelule, dacă i-ai promis, te rog“. Si n-am putut să cînt decît o strofă că apoi mi-au dat lacrimile.



Fratii ucisi de viscol



Rep.: De unde atîta putere de muncă, atîtea spectacole, deplasări...?

N.P.: Nu stiu. De la Bunul Dumnezeu. Multi m-au întrebat, că, uite, am aproape 66 de ani. Nu stiu. Am venit cu masina mea de la Bucuresti, am făcut un dus, am stat vreo două ore si am început programul. Care a tinut pînă pe la ora 24. Acum m-am trezit, am băut cafeaua singur, m-am plimbat prin oras, am pornit masina să nu înghete, că a fost ger. Probabil că... eu nu pot să stau. Chiar dacă nu am treabă... Nu pot să stau în pat sau la televizor. Nu am stare. Si am fost si obisnuit cu munca. Eu am muncit de mic copil... Pe la nunti. Nu m-am născut asa artist peste noapte. E o muncă enormă ca să ajungi...

Rep.: Primii pasi sub îndrumarea tatălui dumneavoastră. Un lăutar de asemenea renumit...

N.P.: Da, da! Era foarte cunoscut. Înainte nu erau toate aceste mijloace media ca să afli care sînt cei mai buni. Pe atunci se ducea vorba din gură-n gură. În comuna cutare e cutare lăutar bun. A cîntat foarte frumos. A muncit foarte mult. Erau nunti grele. Acum noi ne mai jucăm, asa... Avem amplificare, avem altele. Ei cîntau „la rece“. Mergeau la nunti prin frig, prin zăpadă. S-au întîmplat si lucruri dureroase în familia mea. Mi-au murit doi frati care se întorceau de la o nuntă pe un viscol teribil. Lîngă noi, de la Sărăteni veneau si s-au rătăcit caii. Că si eu am apucat vremuri cînd mergeam cu căruta la nunti. Nu erau masini să mergem. Ne urcam în cărută si mergeam. Revenind la fratii mei, vă spuneam că s-au rătăcit si vizitiul a dat drumul la cai, iar fratii mei au coborît din cărută cu gîndul să se ducă la gară. Si s-au rătăcit...



„Muzica lăutărească are sarmul ei“



Rep.: Cît s-a mai păstrat astăzi din spiritul lăutarilor de odinioară?

N.P.: Eu cred că foarte putin. E o întrebare care mă bucur că mi-ati adresat-o. Am dat un alt interviu si am fost întrebat dacă rămîne cineva în urma mea. Din păcate spun că nu rămîne. Nu rămîne, pentru că... Vreti să vă spun ceva? Muzica lăutărească are sarmul ei. Acum dacă as pune un tînăr să cînte ce cînt eu, nu are nici o valoare... Cum să vă spun eu? E o muzică pe care trebuie să o „capeti“ la o anumită vîrstă. Eu am o piesă care place foarte mult în Bucuresti si nu numai: „Am început să-mbătrînesc“, se numeste. Dacă ati cînta-o dumneavoastră care sînteti tînăr... ce farmec ar avea? Sînt niste lucruri care se asează pe parcursul vietii. Eu vă spun că în urma mea nu las nimic de muzică lăutărească. Mai sînt doar cîtiva din Bucuresti, Catanga, altii, putini, dar au si ei o vîrstă si după aceea...

Rep.: Nu ati avut ucenici pentru că nu a existat interes din partea tinerei generatii?

N.P.: Am văzut că nu prea prinde la cei tineri această muzică să o cînte. Acum sînt manele, ei sînt mari lăutari, dar nu practică lăutăria asta a mea, pentru că nu cîstigă bani. Dacă se cer manele, manele se cîntă.



„Dacă nu stii să pretuiesti o valoare autentică atît timp cît este în viată...“



Rep.: Aveti însă si tineri în public la spectacole.

N.P.: Da si m-a bucurat foarte mult. Nici nu mă asteptam. Le place muzica pe care o cînt. Le plac trei-patru piese foarte mult: „La cîrciuma din cartier“, „La Chilia-n port“, „Căpitane de judet“, „Pentru cine am muncit“, care o cînta nea Gheorghe Dinică. Nu există tînăr să nu cunoască aceste piese. Aseară (marti seară - n.red.) le-am cîntat împreună cu ei. Băieti tineri. Si asta mă bucură foarte mult. Înainte, nu stiu dacă stii dumneata că esti mai tînăr, se cînta ce îi plăcea presedintelui sau era cenzură. Acum nu. Sînt foarte multe genuri de muzică si mă bucur pentru că tinerii au de unde alege.

Rep.: Ati spus de lăutarii autentici care sînt din ce în ce mai putini. Ati vorbit de actori extrem de valorosi si iubiti care s-au stins. Nu prea punem nimic în loc. E o criză a valorilor în societatea românească?

N.P.: Nu cred că e o criză a valorilor. Sînt tineri foarte talentati. Eu am avut un bun prieten. Stelian Nistor, de prin partea dumneavoastră, care era un actor minunat la Notarra. Dar s-a lăsat, acum e director de marketing pe undeva. Alti doi actori pe care i-am cunoscut au plecat în Anglia să muncească altceva...

Rep.: Nu stim adică să ne recompensăm valorile...

N.P.: Exact. Dacă nu stii să pretuiesti o valoare autentică atît timp cît este în viată... După ce mori încep să vorbească de tine. Eu am avut turnee cu regretatul Gică Petrescu si la moartea lui a trebuit să vorbesc eu pe un post de televiziune. Si am zis: mă simt flatat că trebuie să vorbesc eu, pentru că l-am repectat si îl respect pe acest om, dar cred că în locul meu ar trebui să vorbească un ministru al Culturii. Eu sînt un simplu om, dar Gică Petrescu a fost un ambasador al României.



„Nu mă gîndesc la retragere pentru că nu pot“



Rep.: Care a fost cel mai dificil public în fata căruia ati concertat?

N.P.: Nu as folosi termenul dificil. Am avut foarte multe concerte si am fost primit cu foarte mult entuziasm. Îmi aduc aminte că am avut la Bacău un concert cu vreo 17.000 de oameni, în aer liber si cu putin frig, dar a fost foarte bine. Am foarte multe amintiri frumoase

Rep.: Care ar fi cea mai frumoasă?

N.P.: Cele mai frumoase amintiri sînt prinse într-o carte: „Nelu Ploiesteanu - lăutarul inimii“. Si tot acolo sînt si toate gîndurile frumoase si toate clipele frumoase trăite alături de acesti mari actori si nu numai. Chiar am avut o discutie cu un actor si mi-a spus: „Băi Nelule, tu stii mai multe decît noi“. Păi cum altfel, că eu i-am cunoscut în primul rînd ca oameni, nu numai ca actori, cu personajele pe care le interpretau pe scenă. Discutam ca oameni în primul rînd.

Rep.: Regretati ceva?

N.P.: Eu zic că nu regret nimic. Probabil că am avut tineretea un pic mai zbuciumată. Dacă regret... Acum vă spun că orice artist în sinea lui crede că nu a făcut totul. Si probabil că nici nu voi reusi să fac totul pentru că nimeni nu e perfect în lumea asta. Sînt multumit de ceea ce am făcut si ceea ce fac si că mă iubesc oameni din întreaga tară, dar as fi vrut mai mult si mă voi strădui pentru mai mult pînă la sfîrsitul vietii mele. Nu mă gîndesc la retragere pentru că nu pot. Oamenii încă mă iubesc. O să mă retrag atunci cînd mă vor lăsa puterile.

Rep.: Ce sfat le-ati da tinerilor care doresc să pornească pe drumul pe care păsiti dumneavoastră?

N.P.: Nu mi-as permite să le dau sfaturi, că nu sînt eu Mafalda să le dau sfaturi. Oamenii fac ce vor, dar ar fi bine ca acei dintre ei care cred că au o voce frumoasă să facă în continuare ceea ce cred ei că e bun si de cuviintă. Dar să încerce să readucă în atentia oamenilor si muzica interbelică, pentru că asta am făcut eu. Si această muzică interbelică pe care eu am readus-o, văd că a prins de minune. Muzica mea, sau a lui Fărămită Lambru, sau Romica Puceanu. Această muzică trebuie să rămînă nemuritoare, pentru toate generatiile. Dacă dintre tinerii lăutari unii vor face acest lucru, eu le spun acum că o să le fie bine.

Rep.: Un mesaj de final pentru nemteni?

N.P.: Îi iubesc foarte mult pentru că am văzut că sînt mari iubitori de muzică bună si îi astept în fiecare seară să vină la restaurantul Turnul Berarilor pentru a ne simti bine împreună.



Caraiman, Bulevard, Doina, Crama Domnească, Caru' cu Bere, Sarpele Rosu, Perla...



Nelu Ploiesteanu este numele de scenă a lui Ion Dumitrache. S-a născut pe 16 decembrie 1950, la Ciorani, Prahova, si e unul dintre cei mai cunoscuti interpreti de muzică lăutărească din România. Conform dictionarului on-line Wikipedia, a început să cînte în satul natal, cu timpul deprinzînd tainele pianului si la a acordeonului. A făcut armata un an si patru luni la Brasov, si la Timisoara. După stagiul militar, în 1970 s-a mutat în Bucuresti la o rudă, cîntînd sase luni la acordeon, la Teatrul de revistă Ion Vasilescu avîndu-l ca dirijor pe Ion Albesteanu. A cîntat apoi la celebrele restaurante Caraiman, Bulevard, Doina, Crama Domnească, Caru' cu Bere. În 1979 pleacă pentru prima oară într-un turneu în străinătate, cu Ansamblul Mugurelul, spectacole fiind sustinute prin Franta, Italia, Belgia si Olanda. Au urmat alte turnee în Italia, Spania si Germania. Pleacă cîte sase luni, după care alte sase rămînea în tară. După 1990 a lansat circa 20 de albume, iar despre cîte spectacole si turnee a avut pînă acum nici nu-si mai aminteste. A cîntat între 1990 si 1998 la Sarpele Rosu si la restaurantul Perla

unde are reprezentatii si în prezent. A avut de multe ori ocazia să rămînă în străinătate dar a refuzat, pentru că a dorit „să readucă în actualitate muzica veche românească“. Îi lipsea mult de tot familia dar trebuia să plece pentru că, tot de dragul familiei mergea de fiecare dată pentru a o întretine. Mama lui a decedat in 2013, iar tatăl cînd era foarte tînăr. Are cinci copii: patru fete, un băiat si trei nepoti. Doi dintre ei se pare că îi vor călca pe urme, pentru că sînt talentati la pian (cel mic studiază la Colegiul de Artă Dinu Lipatti, iar cel mare va studia la New York). Cele mai importante colaborări pe care le-a avut au fost cu actorii Gheorghe Dinică si Stefan Iordache, însemnînd pentru artist atît o satisfactie profesională, cît si una sentimentală.

