Avem pîrtie, dar e o gaură neagră

Pîrtia de pe Cozla continuă să fie, cel putin pînă în acest moment, o gaură neagră si un exemplu elocvent cum pot fi cheltuiti multi bani fără o finalitate. Sau chiar cum se pot transforma acesti bani cheltuiti într-o piatră de moară atîrnată de grumazul unei comunităti. Cît priveste pîrtia în sine, amplasarea ei cel putin nefericită, face ca, desi a nins în ultimele zile, să fie nerentabilă deschiderea ei. Ca să poată schia cineva pe pîrtie, ar trebui puse în functiune tunurile de zăpadă care să mai asigure un plus de cel putin 15 centimetri la stratul de nea deja existent. Or' acest lucru e nerentabil si mult peste puterile firmei care o administrează, Perla Invest, care e cu un picior în groapa falimentului. Situatia a fost expusă de primarul Dragos Chitic, care a precizat că subiectul pîrtiei a constituit motiv de discutii cu o serie de iubitori ai muntelui si ai sporturilor pe zăpadă. Edilul a încercat să prezinte si o serie de solutii ce ar putea fi puse în practică, însă orizontul de asteptare e unul extrem de neclar. „În această săptămînă am avut o întîlnire cu iubitori ai sporturilor montane si ai muntelui în general. Am discutat si situatia pîrtiei de schi. Tunurile de zăpadă presupun costuri mari si sînt si cam depăsite moral. Sînt în acest moment alte solutii, alte modalităti de a produce zăpadă artificială, la costuri mai mici, ceea ce ar putea rezolva problema rentabilitătii. Noi am realizat încă din toamna trecută o serie de preparative pentru a putea pune în functiune pîrtia, însă conditiile meteorologice nu ne-au ajutat. La discutie a participat si Ticu Lăcătusu care si-a exprimat disponibilitatea pentru a demara o serie de discutii cu parteneri externi care să investească la Piatra Neamt pentru a face rentabil acest obiectiv de pe Cozla, eventual într-un sistem integrat, vară - iarnă. Am înteles că se va merge si la Consiliul Judetean pentru sprijin măcar în ceea ce priveste Serviciul Salvamont care să ofere servicii pentru pîrtie. Tot în urma discutiei cu domnul Ticu Lăcătusu am aflat că acesta doreste să realizeze o Casă a Muntelui la Piatra Neamt, iar primăria va oferi spatiul necesar“, a declarat Dragos Chitic. Revenind la pîrtia de schi, un alt inconvenient legat de costurile mari o reprezintă faptul că apa folosită pentru obtinerea zăpezii artificiale trebuie plătită „la dublu“. Adică se plăteste nu doar apa, ci si canalizarea. Cum de altfel fac toti nemtenii, multi dintre ei considerînd aberantă măsura în conditiile în care apa folosită nu ajunge... la canal. De asemenea, ar mai fi de comentat faptul că initiativa primăriei de a pregăti pîrtia din toamnă pentru o eventuală deschidere a ei e una principial corectă. Însă, în conditiile în care nu se va schia la Piatra Neamt nici măcar o zi, ceea ce este foarte probabil în conditiile actuale, se naste întrebarea legitimă dacă banii cheltuiti nu ar fi putut fi folositi mult mai eficient. Reamintim că dezvoltarea infrastructurii turistice pe masivul Cozla s-a făcut contra sumei de 58.386.142,54 de lei. Adică un purcoi de bani. Care, după cum am mai spus, în loc să producă măcar clipe de destindere pentru pietreni, nu au dus, deocamdată, decît la aparitia unor cheltuieli suplimentare. Asa că nu poti să-ti reprimi tenatatia de a face apel la zicala înteleaptă a românului cu tichia de mărgăritar.

