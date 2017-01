Un patron si războiul lui cu Fiscul • patronul firmei E Guard protestează în fata Administratiei Finantelor Publice • el consideră că a fost împovărat pe nedrept cu accesorii fiscale de miliarde, desi ar fi datorat o sumă infimă la stat • pietreanul sustine că a cîstigat procesele împotriva Fiscului, dar hotărîrile nu au fost puse în aplicare • Ovidiu Beleut nu doreste să discute cu conducerea institutiei, care l-a ignorat ani de zile • vrea doar ca structura centrală a ANAF să ia măsuri împotriva subordonatilor din Neamt • Război total între patronul firmei pietrene E Guard, Ovidiu Beleut si conducerea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Neamt, motiv pentru care primul a decis să protesteze în fata institutiei amintite în fiecare zi, pînă la finele acestei luni. Primul pas a fost făcut ieri, 12 ianuarie 2017, cînd pietreanul, „înarmat“ cu două pancarte s-a postat aproape de intrarea în impunătoarea clădire a Finantelor. Dar iată ce scria pe un banner: „Societătile comerciale care în perioada 2013 - ianuarie 2017 au avut esalonare în baza OUG 29?2013 au pierdut esalonarea si au solicitat mentinerea esalonării în temeiul OUG 12?2013 au fost deposedate abuziv de bani de către AJFP Neamt prin decizia de calcul accesorii aferentă! Pentru informatii privind recuperarea sumelor de bani si înapoierea bunurilor confiscate sau vîndute contactactati-ne la e-mail eguard@ambra.ro si la telefon 0741/236.402“, în timp ce pe celălalt erau vorbe ceva mai „grele: „Parte din conducerea AJFP Neamt - clica jefuitorilor de contribuabili. Grup infractional care sfidează statul si legile de drept abuzînd cetătenii. Protector al marilor infractori economici locali prin interpretare juridică discriminatorie între siocietătile comerciale - faptă de abuz în formă continuată prevăzută de art. 13 din Legea 78/2000. Grup infractional sustinut de conducerea ANAF în complicitate. Adunătură de infractori în uniforma statului“. Totul a plecat de la faptul că, spune afaceristul, Fiscul l-ar fi încărcat cu niste accesorii fiscale care însumează 120.000 de lei ron (1,2 miliarde de lei vechi), deciziile fiind calculate eronat. Patronul este de părere că nu datorează acesti bani la Finante, iar sustinerile lui se bazează pe mai multe procese pe care le-a deschis împotriva Fiscului si pe care le-ar fi cîstigat, dar institutia nu pune în practică deciziile instantelor. „La începutul lunii decembrie 2013, am primit de la Finante o decizie de calcul accesorii în care eram buni de plată cu aproximativ 120.000 de lei ron, totul bazîndu-se pe o intrepretare abuzivă a legii. Sotia mea, care este economist, a refăcut calculul pe formula corectă, si a reiesit faptul că am avea de plată doar 1.027 de lei ron. Pentru ca nu cumva să ne fi scăpat ceva am făcut si o plată de 1.300 de lei, să fie mai mult, acolo. În ianuarie 2014, am aflat că am rămas buni de plată cu suma initială, motiv pentru care am făcut contestatie, dar la Iasi, pentru că ei aveau personalitatea juridică, nu cei de la Piatra Neamt, iar într-un final ne-au răspuns că ce fac cei de la Neamt e bine si că oricum ei nu răspund de ce se face aici“ a declarat Ovidiu Beleut.



„Au intentionat să ne termine, să ne lichideze“



Asa stînd lucrurile, decizia de calcul al accesoriilor fiscale nu a fost anulată, motiv pentru care administratorul de la E Guard a atacat-o în instantă, cerînd simultan si suspendarea executării. Actiunea a fost mai întîi pe rolul Tribunalului Neamt, apoi a trecut în ograda Curtii de Apel Bacău, ca în final deciza judecătorilor să fie în favoarea patronului. „Procesul s-a terminat în favoarea noastră, stabilindu-se că avem de plată asa cum calculaserăm si noi suma de 1.027 de lei, si nu cît calculaseră cei de la Finante. Numai că decizia judecătorească nu a fost pusă în aplicare. Au intentionat să ne termine, să ne lichideze si din februarie 2014 ne-au emis documente fiscale de calcul care au crescut de la 120.000 de lei la 570.000 de lei. E vorba de 14 documente fiscale, iar conform legii nu le poti ataca pe toate odată în instantă, ci trebuie actiune separată, pentru fiecare în parte. În sapte luni au luat cu încălcarea legii 40.000 de lei“, a mai spus Ovidiu Beleut. Acesta a mai sustinut că cea mai mare parte din bani au iesit din conturile firmei la finele lui noiembrie 2014, lăsîndu-i pe salariatii de la E Guard fără lefuri chiar înaintea Sărbătorilor de iarnă. Imediat cum a declansat protestul, conducerea Fiscului nemtean a vrut să discute cu Beleut, dar acesta a declinat oferta. „Azi (ieri - n.r.), nici nu am început bine protestul si m-au invitat la discutii. Tocmai ca să discut cu ei am pierdut ore, zile si ani pe la usile lor si nu am rezolvat nimic. În atîtia ani de cînd mă lupt cu ei mi-au vlăguit firma, abia mai supravietuim. Am avut noroc de un colectiv unit, salariati care au înteles, unii lucrează acolo de 8 sau chiar de 14 ani si au fost alături de mine la greu. Voi protesta pînă cînd structura centrală a ANAF va lua măsurile care se impun fată de institutia de la Piatra Neamt. Ani de zile aici s-au făcut doar schimburi de directori numiti politic, atît si nimic mai mult. Am fost la Bucuresti si am vrut să intru în audientă la presedintele ANAF de la acea vreme, Dragos Doros. Vreau să spun că el si cei patru vicepresedinti nu au program de audiente, desi acestea sînt si la presedentie, si la guvern, SRI, STS, toate institutiile au audiente. Mi-au spus să fac o cerere si dacă îmi răspund în 45 de zile, va avea loc o întîlnire, dacă nu, nu. Cum să nu existe program de audiente cu contribuabilii, nu am înteles. M-au terminat, pentru că în toti acesti ani am avut cu ei 16 procese, cu 98 de înfătisări, care au însemnat 98 de zile de muncă pierdute si peste 368 de zile în care m-am pregătit să merg în instantă. Aproape doi ani de zile le-am alocat din timpul meu si nu au discutat cu mine, acum ce să discutăm“, a mai spus plin de obidă pietreanul. A adăugat că în Piatra Neamt sînt peste 100 de firme puse în imposibilitate de plată si aduse în pragulul falimentului de Fisc prin aceeasi procedură care s-a aplicat si în cazul lui.



„Nu cunosc motivul pentru care domnul a ales să protesteze“



„Vreau să-i găsesc pe oamenii ăstia să-i învăt să se apere. Unii au luptat dar nu au biruit, altii s-au lăsat păgubasi, altii s-au sinucis după ce le-au fost luati banii, casele si bunurile care au fost vîndute, toate, prin aceeasi agentie imobiliară. Vreau să-i aduc lîngă mine pe toti cei care care au suferit acte de abuz asemănătoare. Am 48 de ani, iar pînă acum nimeni nu m-a umilit cum am fost umilit cei de la Autoritatea Fiscală Neamt. Aici am stat ore întregi pe la usi, am fost de zeci de ori si am pierdut ani de zile“, ne-a mai relatat seful de la E Guard. De la el am aflat că luna trecută ar fi fost pusă în executare o esalonare la plată pentru firma sa, dar despre care nu a fost anuntat, desi legea prevede ca despre astfel de actiuni contribuabilii să fie anuntati cu 45 de zile înainte. Seful Administratiei Judetene a Finantelor Publice Neamt a sustinut că nu stie ce vrea protestatarul. „Nu cunosc motivul pentru care domunul a ales să protesteze. Sincer nu stiu. Am coborît, l-am întrebat care sînt motivele si l-am invitat la discutii, dar am fost refuzată la modul categoric. Noi îl asteptăm. Nu stiu motivele lui, pot doar să presupun că este vorba de o esalonare la plată pe care a pierdut-o si asta generează anumite efecte juridice. Dar sînt doar presupuneri, nu stiu exact“, a declarat Delia Negură, directorul Fiscului.

