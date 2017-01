Mai frig în judet decît pe Toaca • indicele de răcire era de -21 grade în zona de cîmpie a judetului • pe Toaca se resimteau -16 grade • se pare că scăpăm de ger si vine vreme mai blîndă • prefectul cere să se anunte orice caz special • De aproape o săptămînă frigul a pus stăpînire peste judet, iar pînă astăzi, 12 ianuarie, la ora 10, sîntem încă sub avertizare cod galben de geri. Dacă marti valorile termice au fost sensibil mai blînde, ieri am tremurat din nou de frig, mai ales nemtenii din zona de cîmpie. În zona Roman mai toată ziua a fost mai frig decît în vîrf de munte, la Toaca. Valorile măsurate de termomtre erau mult coborîte din cauza vîntului, astfel că cei care au iesit din casă au avut de îndurat ger puternic. Conform Administratiei Nationale de Metororologie, la ora 10 termomtrele indicau -9 grade la Roman si -14 grade erau pe Ceahlău, la Toaca. Numai că din cauza vîntului romascanii au resimtit valori de -21 de grade, în timp ce pe Ceahlău vîntul era mai blînd, iar indicele de răcire era de doar -16 grade. Nici în miezul zilei, la ora 12, lucrurile nu stăteau mai bine, fiind -8 grade la Roman si -14 pe Toaca, dar la cîmpie indicele de răcire ajunsese la -17 grade, în timp ce pe munte se resimteau -16 grade. În restul teritoriului, la aceeasi oră, era ceva mai bine. Termometrele indicau -7 grade în resedinta de judet si -8 la Tîrgu Neamt, în ambele zone indicele de răcire fiind de -10 grade Celsius. A fulguit slab, iar stratul de nea măsura 12 centimetri în resedinta de judet, 13 la Roman, 19 centimetri erau la Tîrgu Neamt, iar pe Toaca era un strat de zăpadă de 53 decentimetri. După o noapte cu o minimă de -7 grade, astăzi 12 ianuarie, ne putem astepta la cer acoperit, mai bine din punct de vedere termic, desi ziua va fi mai frig decît noaptea. Sînt anuntate valori diurne de -5 grade si nocturne de -4 grade. Mai bine va fi vineri, 13 ianuarie, cînd maxima ajunge la zero grade, iar minima va fi de -2 grade. Sîmbătă si duminică va fi soare si cam 1, cel mult 2 grade în miezul zilei. Noaptea va aduce -2 grade în prima parte a intervalului, iar dacă prognoza se adevereste în zorii zilei de luni iar vom tremura la o minimă de -7 grade.



Măsuri pentru prevenirea unor nenorociri



Autoritătile fac apel la populatie să anunte orice situatie de urgentă generată de ger. Avînd în vedere prognoza de vreme deosebit de rece si ger, prefectul judetului a dispus ca Secretariatul Comitetului pentru Situatii de Urgentă să transmită unitătilor administrative măsurile care trebuie luate în atare situatii: aplicarea Procedurii pentru prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost si a celor din spatii neîncălzite; acordarea unei atentii deosebite persoanelor cu risc crescut în astfel de situatii (bătrîni, persoane cu dizabilităti, cazuri sociale) care locuiesc în spatii neîncălzite, prin monitorizarea permanentă a acestora; preluarea, la nevoie, a acestora în vederea adăpostirii în spatii special amenajate; asigurarea accesului către locuinte si în gospodării; mentinerea în stare de functionare a utilitătilor (agent termic, combustibili fosili, energie electrică, gaze, apă). Alte solicitări ale prefectului vizează mentinerea în stare operativă a spatiilor de cazare pentru persoanele fără adăpost; punerea în sigurantă a sistemelor de încălzire din scoli, spitale si cămine de bătrîni; prevenirea esecului utilitătilor publice; monitorizarea retelelor de apă, energie electrică, gaz, agent termic si informarea operativă a problemelor apărute pentru dirijarea fortelor de interventie ale furnizorilor de utilităti; atentionarea operatorilor economici sursă de risc privind obligativitatea asigurării securitătii în functionarea instalatiilor, pentru evitarea producerii accidentelor tehnologice; sprijinirea, în ceea ce priveste asigurarea accesului, a echipelor de interventie ale furnizorilor de utilităti pentru remedierea deranjamentelor apărute; informarea operativă a ISU Neamt cu privire la efectele fenomenelor meteorologice periculoase. „Monitorizăm în continuare evolutia vremii. As vrea să atrag atentia tuturor factorilor responsabili că, la aparitia oricărei situatii de urgentă, să respecte procedurile în vigoare, pentru că numai astfel se poate interveni în timp util acolo unde este nevoie. Fără colaborarea tuturor fortelor implicate, fără o comunicare eficientă, lucrurile se complică si în final au de suferit cetătenii. Orice situatie apărută trebuie raportată folosind orice canal de comunicare - de la ISU, semnalată la 112 sau anuntată la Prefectură unde este instituit serviciul de permanentă“, a declarat prefectul Niculina Dobrilă.

