Un politist ia atitudine • liderul SAP Neamt sustine că este timpul solidaritătii, spre binele politistilor, care trebuie să impună ministerului rezolvarea problemelor legate de deficitul de personal • „Ucigasii de politisti nu sînt doar infractorii, ci chiar sefii lor, care-i planifică si-i obligă să meargă singuri la interventii“, declară Ioan Cănărău • sefii politistului sustin că la Neamt, după ultimele încadrări din sursă externă, neajunsurile au fost rezolvate • Liderul Sindicatului Agentilor de Politie (SAP) Neamt, Ioan Cănărău, ia atitudine fată de comunicatele pe care le consideră „lacrimogene“, emise de IGPR si IPJ Maramures, după înjunghierea sefului de post din Viseu de Sus de către doi indivizi certati cu legea. Cănărău(foto) sustine că si în judetul Neamt, la Boghicea, un politist trimis să aplaneze un conflict familial a fost atacat cu un topor de către un bolnav cu grave afectiuni psihice. „Sîntem foarte revoltati de ceea ce s-a întîmplat la Viseu de Sus, în judetul Maramures. Noi îi scoatem vinovati pe sefii politistilor, care au lăsat un sef de post să facă singur de serviciu. Atît conducerea IPJ Maramures, cît si conducerea Politiei Române si-au asumat, după această ultimă tragedie, răspunderea, prin comunicate lacrimogene, care, în opinia noastră, sînt ipocrite. Dacă am da crezare unor astfel de comunicate, am considera că în Politia Română este un adevărat Rai, în care politistii fac ore suplimentare doar din plăcere. Chiar dacă voi fi considerat mai dur în explicatii, noi apreciem că ucigasii de politisti nu sînt doar infractorii, ci chiar sefii lor, care-i planifică si-i obligă să meargă singuri la interventii. Există unii sefi care nu dau doi bani pe viata unui politist. Am trimis memorii peste memorii si la IGPR si la noul ministru al Admnistratiei si Internelor dar, în opinia mea, lucrurile nu vor fi cu adevărat rezolvate decît atunci cînd va exista solidaritate sindicală, care nu va mai permite cosmetizarea realitătii“, a declarat liderul SAP Neamt. Acesta este de părere că trimiterea unui singur politist într-o patrulă este făcută ilegal. „Politistii trebuie să meargă, asa cum se precizează în legislatie, cel putin cîte doi într-o patrulă, indiferent dacă o situatie reclamată este mai periculoasă sau mai putin periculoasă. As putea să vă relatez o asemenea situatie si din judetul Neamt, cînd un lucrător de la Postul de Politie Boghicea a fost trimis într-o misiune de aplanare a unui conflict familial singur. Acesta a fost atacat de un bolnav psihic, cu toporul. Cred că asta frizează inconstienta sefilor din Politie, cărora nu le pasă de viata agentilor. Din păcate unii sefi ai nostri sînt inconstienti si chiar nu dau doi bani pe viata noastră, fie că recunosc acest lucru, fie că nu o recunosc“, a mai spus Ioan Cănărău. În replică, reprezentantii IPJ Neamt au precizat că lucrurile nu stau cîtusi de putin asa ci, dimpotrivă, problemele legate de deficitul de personal din judet sînt pe punctul de a se rezolva, după cea de a doua rundă de încadrări din sursă externă. „În cursul anului 2016, la nivelul IPJ Neamt s-au desfăsurat angajări din sursă externă si de reîncadrare, în două ture. Astfel, în urma acestor măsuri de încadare si reducere a deficitului de personal, în luna iulie au fost încadrati 74 de agenti în structurile de ordine publică din mediul rural, iar alti 63 de agenti si doi ofiteri urmează să fie încadrati în acest an, după finalizarea tuturor procedurilor. În momentul de fată, este în desfăsurare procedura de ocupare a altor posturi: trei de agent, prin încadrare din sursă externă si un agent prin reîncadrare. În felul acesta, se rezolvă aproape în proportie de 90% problemele de personal“, a precizat inspector Elena Bulgărea, purtătorul de cuvînt al IPJ Neamt. Posturile care rămîn vor fi date în vara acestui an la repartitie, pentru absolventii promotiei 2017. Liderii sindicatelor din Politie sustin că Ministerul de Interne trebuie să tină seama de atentionările repetate referitoare la trimiterea în misiune a agentilor. Acestia atrag atebntia că este obligatoriu să se mergă la interventii în patrule de cel putin doi agenti, asa cum prevede Statutul Politistilor, pentru a putea face fată oricăror situatii.

