Primele măsuri după scandalul de la CPU • primarul Lucian Micu si deputatul Laurentiu Leoreanu s-au întîlnit cu medicii si cadrele care lucrează la Urgenta Spitalului Roman • au fost luate cîteva măsuri de ameliorare a conditiilor din această sectie • unitatea vrea să angajeze specialist în comunicare • Incidentul produs la Centrul de Primire a Urgentelor (CPU) de la Spitalul Municipal de Urgentă Roman, cu pacientul octogenar filmat în timp ce astepta în triaj, văitîndu-se, pentru a fi primit de un medic, a produs primele efecte concrete. Primarul interimar Lucian Micu si deputatul Laurentiu Leoreanu s-au întîlnit luni, 9 ianuarie, cu medicii, asistentii, infirmierii si brancardierii care lucrează în acest sector, pentru a stabili o serie de măsuri, menite să evite, pe viitor, aparitia unor asemenea conflicte între pacienti, apartinători si personalul de serviciu. Filmuletul cu pricina, plasat pe facebook are aproape 1,7 milioane de vizualizări si comentarii care au adus grave deservicii de imagine unitătii sanitare romascane. „Am avut o sedintă cu cei care fac parte din Comitetul Director al spitalului, precum si cu tot personalul care lucrează în CPU. Le-am solicitat să asigure atentia si respectul cuvenit fiecărui pacient în parte. În acelasi timp, cred că trebuie să fie apreciat profesionalismul cadrelor medicale care-si desfăsoară activitatea în acest sector. Ca si măsuri imediate, am solicitat îndepărtarea acelei usi glisante, care desparte CPU de sala de asteptare. Va fi montată o perdea cu aer cald. Am dispus de asemenea mutarea unui registrator din triajul general în triajul acestei sectii, în asa fel încît asistentul medical să se ocupe exclusiv de pacienti. Am solicitat conducerii spitalului să analizeze posibilitatea măririi cu încă două paturi a capacitătii de cazare. În prezent sînt doar patru paturi“, a precizat primarul Lucian Micu. Acesta a mai mentionat că orice altă decizie legată de activitatea medicală va fi luată doar în urma raportului care va veni din partea Ministerului Sănătătii, Guvernul cerînd Directiei de Sănătate Publică Neamt un control tematic la unitatea de Urgente. Primarul a mai sustinut că încă nu a fost luată în calcul decizia de a solicita suplimentarea, sîmbăta si duminica, a liniei de gardă din CPU, total insuficientă, după cum spun medicii, în conditiile unei aglomerări excesive a acestei sectii. În ceea ce priveste relatiile de comunicare, se intentionează angajarea, în cel mai scurt timp, a unui cadru specializat care se va ocupa de relatiile cu mass-media. Conducerea Spitalului Roman a demarat la rîndul său o anchetă internă, urmare a publicării, în mediul online, a imaginilor în care apare bătrînul care s-a prezentat la CPU si a acuzatiilor conform cărora pacientul nu a fost tratat corespunzător. „Din punctul nostru de vedere, s-au respectat exact procedurile, legislatia din domeniu este clară. Pacientul a primit asistentă medicală necesară si a fost îngrijit corespunzător. Este drept că trebuie să acordăm o atentie mai mare comunicării. Poate o relatie si o comunicare mai bună, mai frumoasă, cu pacientii si apartinătorii acestora, o empatie mai dezvoltată fată de suferinta pacientilor, nu ar mai provoca reactii nedorite. Ne pare rau pentru cele întîmplate. Nimeni nu doreste răul unui pacient dar, în acelasi timp, este nedrept si fată de cei care lucrează în sistemul medical, care are suficiente suferinte si el, să fie jigniti si acuzati că nu le-a păsat de o altă fiintă umană. Spitalul Municipal de Urgentă Roman a făcut eforturi în ultimii ani pentru a aduce medici specialisti si am făcut angajări, tocmai pentru ca pacientii să fie cît mai bine îngrijiti“, se precizează într-un comunicat de presă al Spitalului Roman. Primarul Lucia Micu a mai precizat că este interesat ca fiecare pacient să beneficieze de atentia si respectul cuvenite atunci cînd se adresează cadrelor medicale din spitalul municipal. „Dacă în ceea ce priveste calitatea actului medical se poate pronunta doar Ministerul Sănătătii, desi am convingerea că în spitalul nostru lucrează doar profesionisti, în ceea ce priveste comunicarea cu bolnavul, relatia acestuia cu cadrele medicale, reducerea timpului de asteptare, aici cred că se mai poate interveni“, a conchis edilul.

